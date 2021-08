Après la glorieuse victoire des « Men in Blue » aux Jeux olympiques de Tokyo, la mère du capitaine de hockey indien Manpreet Singh attend avec impatience l’arrivée de son fils pour célébrer son moment Chak De India avec « aloo ka parathas ».

Pour Hardik Singh, qui a marqué son deuxième but pour réduire l’avance de l’Allemagne à 3-2, sa voiture portera un symbole olympique.

« Mon fils aime beaucoup ‘aloo ka parathas’ et ‘aloo ki sabzi’ que j’ai fait », a déclaré à IANS un Manjit Kaur ému.

Elle a dit que son fils avait vraiment travaillé dur pour atteindre le podium olympique depuis ce petit village.

« Je lui ai juste parlé avant le match et lui ai souhaité bonne chance », a-t-elle déclaré.

« Bien sûr, je leur ai dit à plusieurs reprises qu’ils ne devraient pas prendre l’équipe allemande à la légère », a ajouté Kaur.

Manpreet, qui a également joué aux Jeux olympiques de 2012 et 2016, était ravi de voir son frère et ses deux chiens de compagnie, tout en pointant vers eux – Sam et Rio.

« Bien que je sois en contact permanent avec lui via des appels vidéo, j’attends de le serrer dans mes bras avec la médaille dans le cou », a-t-elle déclaré, ajoutant: « Son fils aime boire beaucoup de lait ».

Avec 10 de ses joueurs dans l’équipe de hockey masculin qui a battu l’Allemagne 5-4 pour remporter la médaille de bronze et terminer sur le podium après 41 ans, le Pendjab a vu des célébrations jeudi matin éclater des crackers et battre des « dhols » avec « bhangra » en plein essor .

Le village natal de Manpreet, Mithapur, à seulement six kilomètres d’ici, compte deux autres joueurs dans l’équipe olympique. Il s’agit de Mandeep Singh et Varun Kumar, qui ont marqué le premier but de l’Inde contre l’Argentine.

Après avoir vaincu l’Allemagne, Kumar a appelé sa famille via un appel vidéo et a exprimé sa gratitude pour avoir soutenu l’équipe en offrant des prières.

Mithapur a produit six olympiens – Swarup Singh (Jeux olympiques d’Helsinki 1952), Kulwant Singh (Jeux olympiques 1972), Pargat Singh (Jeux olympiques 1988, 1992 et 1996) et trois joueurs actuels.

Son village voisin de Khusropur compte le milieu de terrain de 22 ans Hardik Singh dans l’équipe.

Réagissant à la victoire de l’Inde sur l’Allemagne, le père de Mandeep, Ravinder Singh, a déclaré : « L’Inde a remporté une médaille après de nombreuses années. Je suis sans voix devant ce que l’Inde a réalisé aujourd’hui. »

Après l’énorme victoire, la voiture de Hardik Singh portera désormais un logo olympique.

« Lorsqu’il a été sélectionné pour les Jeux olympiques, son jeune frère lui a demandé s’il pouvait faire apposer un logo olympique sur la voiture. À ce moment-là, il a répondu qu’il le lui ferait savoir en temps voulu. Le moment est maintenant venu d’y apposer un logo », a déclaré la mère de Hardik, Kanwaljeet Kaur, qui a acheté une bague en or en forme d’anneaux olympiques pour offrir à son fils.

Appartenant à une famille de joueurs de hockey, le père de Hardik, Varinderpreet Singh, est surintendant de la police du Pendjab et son grand-père Pritam Singh était l’ancien entraîneur.

Le frère cadet de Pritam, Gurmail Singh, faisait partie de l’équipe de hockey indienne qui a remporté l’or aux Jeux olympiques de Moscou de 1980, la dernière médaille à revenir à la maison.

Décrivant le bronze au hockey qui valait son pesant d’or, un ministre en chef exalté, Amarinder Singh, a félicité l’équipe en tweetant : « Un accomplissement formidable de terminer sur le podium après 41 ans. Le bronze au hockey vaut son pesant d’or. »

Dans l’équipe de 18 membres, les joueurs du Pendjab sont le vice-capitaine Harmanpreet Singh, Rupinder Pal Singh, Dilpreet Singh, Gurjant Singh, Shamsher Singh et Simranjeet Singh.

Le ministre des Sports de l’État, Rana Gurmit Singh Sodhi, a annoncé un prix de 1 crore de roupies pour chacun des 10 joueurs de l’État.

«En ce jour historique, je suis ravi d’annoncer le prix en espèces de Rs 1 crore chacun. Nous attendons votre retour pour célébrer la médaille bien méritée aux Jeux olympiques. »

