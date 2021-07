Tokyo 2020 : Alice Dearing ne veut pas que les jeunes nageurs noirs soient rebutés par l’interdiction de Soul Cap | Nouvelles de la natation

1:08



Alice Dearing veut que la natation soit «ouverte et accessible à tous» après le tollé suscité par la décision d’interdire le port des produits pour cheveux noirs naturels aux Jeux olympiques

Alice Dearing dit qu’elle ne veut pas que les jeunes nageurs noirs soient découragés de participer à ce sport suite à la décision d’interdire les bonnets de bain spécialisés conçus pour protéger les cheveux noirs naturels d’être portés aux Jeux olympiques.

La jeune femme de 24 ans est actuellement la seule nageuse d’élite noire de Grande-Bretagne et deviendra la première nageuse noire à représenter la Grande-Bretagne aux Jeux olympiques après que l’équipe GB a confirmé sa place dans le marathon de 10 km en eau libre la semaine dernière.

Les couvre-chefs fabriqués par la marque Soul Cap, avec laquelle Dearing s’était associé l’année dernière, ont été interdits des prochains Jeux par la Fédération internationale de natation (FINA) car les bonnets ne correspondent pas à « la forme naturelle de la tête », mais le corps est revoir l’utilisation des produits pour les cheveux noirs naturels.

Dearing est un co-fondateur de la Black Swimming Association, qui a déclaré que cette décision rebuterait de nombreux jeunes nageurs issus de minorités ethniques à participer au sport, et l’étudiant de l’Université de Loughborough souhaite qu’une solution soit trouvée après une violente réaction contre la décision. .

La Britannique Alice Dearing est déterminée à promouvoir l’inclusivité et la diversité dans la natation

Elle a dit Sky Sports Nouvelles: « Le problème avec cette histoire est que je ne veux pas que les petites filles noires et les petits garçons noirs regardent la natation d’élite et pensent que cela ne leur est pas ouvert parce que c’est complètement une mauvaise idée.

« C’est ouvert pour eux, j’espère vraiment qu’avec l’examen, un accord sera conclu, j’en suis sûr.

« Mais je ne veux pas que les gens regardent la natation de niveau élite et pensent: » Ce n’est pas ouvert pour moi, je ne peux pas me coiffer comme je le veux et je vais aller chercher un autre sport « , parce que ce n’est pas le cas. ce que nous voulons.

« Le changement se produit au moins, Soul Cap a été créé et même quelque chose d’aussi simple que cela n’existait pas lorsque j’ai commencé à nager.

« Ma mère devait détendre mes cheveux puis les tresser pour s’assurer qu’ils rentraient dans un bonnet et nous faciliteraient la vie et ce n’est que lorsque j’ai grandi que je pouvais trouver des moyens de les gérer dans leur forme naturelle.

« C’est génial de voir autant de gens passionnés par cela et qui veulent s’assurer que la natation est ouverte et accessible à tous parce que c’est l’objectif. J’espère vraiment que cette histoire se terminera bien et je suis jolie c’est sûr.

« La question des Noirs en natation est un sujet lourd donc je suis heureux d’être la personne qui en parle car je veux faire prendre conscience aux gens que ces stéréotypes ne sont pas acceptables et que les Noirs devraient se sentir à l’aise dans les piscines.

« Ils ne devraient pas se sentir subjugués ou discriminés de quelque manière que ce soit, donc si je peux aider de quelque manière que ce soit à améliorer les choses et à quitter le sport un jour où je pourrai regarder en arrière et voir la différence que j’ai faite, alors c’est ce que Je veux faire. »

Dans un communiqué, la FINA a déclaré Sky Sports Nouvelles qu’il s’est engagé à veiller à ce qu’il n’y ait « aucun obstacle à la participation à la natation », à la suite de critiques concernant ses politiques sur l’utilisation de produits pour cheveux noirs naturels.

La déclaration se lit comme suit : « La FINA prend acte des commentaires et des réactions concernant l’utilisation des bonnets de bain « Soul Cap » dans les compétitions de la FINA.

« La FINA s’engage à garantir que tous les athlètes aquatiques aient accès à des maillots de bain appropriés pour la compétition où ces maillots de bain ne confèrent pas d’avantage compétitif.

« La FINA examine actuellement la situation en ce qui concerne ‘Soul Cap’ et des produits similaires, comprenant l’importance de l’inclusivité et de la représentation.

« Il n’y a aucune restriction sur les bonnets de bain ‘Soul Cap’ à des fins récréatives et pédagogiques. La FINA apprécie les efforts de ‘Soul Cap’ et d’autres fournisseurs pour s’assurer que tout le monde a la chance de profiter de l’eau. La FINA parlera également avec le fabricant du « Soul Cap » sur l’utilisation de leurs produits par le biais des centres de développement de la FINA.

« La FINA s’attend à ce que son examen de » Soul Cap « et des produits similaires fasse partie d’initiatives plus larges visant à garantir qu’il n’y a pas d’obstacles à la participation à la natation, qui est à la fois un sport et une compétence vitale. »

La nageuse de l’équipe GB Alice Dearing a obtenu une place aux Jeux olympiques de Tokyo (document de natation britannique)

Dearing a terminé quatrième sur 47 lors d’une épreuve de qualification au Portugal pour assurer sa place à Tokyo 2020.

Kevin Burns, en 1976, a été le premier nageur olympique noir de Grande-Bretagne. Il a été suivi par Paul Marshall, qui a participé aux Jeux de 1980 à Moscou, et Dearing ne sera que le troisième nageur britannique noir des deux sexes à atteindre ce niveau.

En obtenant sa place aux Jeux olympiques, Dearing a ajouté: « Je suis tellement soulagée, cela fait 18 mois fous que les Jeux olympiques ont été reportés et je suis tellement excitée pour cette opportunité.

« Ça vient si vite étant donné que je viens de rentrer de l’entraînement au Portugal et que j’y retourne dans deux semaines, c’est juste un rythme rapide mais c’est bien, c’est excitant.

« La réception ne ressemble à rien de ce que j’ai jamais vu et tout le monde a été si gentil et accueillant et ravi de me voir partir et faire ça. »

Les Jeux de Tokyo débuteront le 23 juillet et se poursuivront jusqu’au 8 août avec le marathon de natation féminin prévu le 4 août au parc marin d’Odaiba.