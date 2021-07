Tokyo 2020 : 48 000 repas par jour

Même dans des circonstances ordinaires, nourrir un Village olympique est une tâche colossale, avec des chefs préparant des dizaines de milliers de repas par jour pour des athlètes d’élite du monde entier.

Mais à Tokyo 2020, il y a une pression supplémentaire : des règles strictes sur les coronavirus interdisent aux athlètes de manger dans les restaurants locaux, c’est donc leur seule chance de goûter à la célèbre cuisine japonaise.

« Je pense que c’est beaucoup de responsabilité pour nous », a admis Tsutomu Yamane, directeur principal du département des services de restauration de Tokyo 2020.

« Nous voulons qu’ils apprécient (la cuisine japonaise)… mais c’est une pression majeure », a-t-il déclaré à l’AFP.

C’est une entreprise énorme : le village peut accueillir jusqu’à 18 000 personnes à la fois et ses cafétérias serviront jusqu’à 48 000 repas par jour, dont certains ouverts 24 heures sur 24.

Les règles anti-infection signifient que les athlètes ne peuvent aller que dans le village, les sites d’entraînement et les sites de compétition.

Ainsi, les organisateurs mettront à disposition 700 options de menu, 3 000 places à la cafétéria principale sur deux étages et 2 000 employés aux heures de pointe pour répondre aux besoins de tous.

Les menus sont en grande partie divisés en trois catégories : occidental, japonais et asiatique, qui couvre les options chinoises, indiennes et vietnamiennes.

Cuisine maison saine

Et étant donné la cuisine japonaise de renommée mondiale, il y aura beaucoup de saveurs locales.

L’accent sera mis sur des plats informels plutôt que sur des repas haut de gamme, avec des nouilles ramen et udon parmi les aliments de base, a déclaré Yamane.

Les ramen toujours populaires seront proposés dans deux de ses bouillons les plus célèbres : la sauce soja et le miso, la pâte de soja fermentée qui est au cœur de la cuisine japonaise.

Mais il peut y avoir une grosse déception pour les fans de cuisine japonaise : pas de sushi avec du poisson cru. Les règles de sécurité signifient que les rouleaux ne contiendront que des crevettes cuites, du thon en conserve, du concombre et des prunes marinées.

Deux autres favoris seront cependant disponibles: le bœuf wagyu grillé et le tempura – légumes et fruits de mer panés et frits.

Quelques plats japonais moins connus seront également à l’honneur, dont deux spécialités de la région ouest d’Osaka : l’okonomiyaki et le takoyaki.

Le premier est une crêpe savoureuse cuite sur une plaque chauffante qui contient souvent du chou et du porc et est garnie d’une sauce sucrée, de mayonnaise et de flocons de bonite. Les takoyaki sont de petites boules de pâte remplies de poulpe.

Et il y a la cuisine maison japonaise, gracieuseté des habitants qui ont participé à un concours pour que leurs plats soient présentés.

Yoko Nishimura, une mère et femme au foyer de 59 ans originaire de Kamakura près de Tokyo, avait presque oublié la compétition après le report des Jeux.

« Ensuite, j’ai été contacté et on m’a dit que j’étais choisi. Je pouvais à peine y croire », a-t-elle déclaré à l’AFP.

Elle s’est inspirée de la chaleur estivale pour créer un plat de nouilles somen froides garnies de saumon grillé, de poulet cuit à la vapeur, de haricots edamame, de brocoli, de pâte de prune et d’igname râpée.

Le plat, dit-elle, « est plein de choses qui sont bonnes pour le corps ».

Section sans gluten

Il utilise du «saumon avec sa peau, qui contient d’excellents nutriments comme le collagène. Les haricots edamame regorgent de protéines et le brocoli contient des antioxydants pour votre corps ».

Les autres plats choisis incluent l’oden – un ragoût japonais à base de bouillon de dashi – et une panna cotta à base d’edamame.

Les ingrédients utilisés proviendront des 47 régions du Japon, y compris des zones touchées par le tremblement de terre, le tsunami et la catastrophe nucléaire de 2011, conformément au thème des Jeux olympiques « Recovery Games ».

Alors que certains pays restreignent encore les aliments provenant des zones touchées par l’accident nucléaire de Fukushima, le Japon affirme que les produits de la région sont soumis à des normes plus strictes que celles utilisées ailleurs dans le monde et que les articles sont rigoureusement testés.

Ainsi, alors que les organisateurs indiqueront l’origine des aliments servis dans la salle à manger décontractée, il n’y aura pas d’étiquetage spécifique pour marquer les articles de Fukushima.

Les repas répondront à presque toutes les restrictions religieuses et alimentaires, y compris la première section sans gluten lors des Jeux.

Comme pour tout ce qui se passe aux Jeux olympiques reportés en cas de pandémie, le virus jettera une ombre longue. Les places assises ont été réduites et les athlètes doivent garder l’heure des repas aussi courte que possible.

Nishimura espère cependant que son plat offrira quelque chose de réparateur.

« Les athlètes venant pour les Jeux olympiques pourraient perdre leur appétit à cause de l’été chaud et de l’entraînement intensif. Ils peuvent également ressentir beaucoup de pression en participant à un si grand événement », a-t-elle déclaré.

« Je dirais même que manger ce (plat) leur permettra de concourir dans les meilleures conditions. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici