Toks Olagundoye, l’acteur vedette de « Frasier », reste imperturbable après son cancer

C’est incroyable de voir à quel point le fait d’obtenir enfin quelque chose que vous avez attendu toute votre vie peut apporter un sentiment de calme.

Ou du moins c’était le cas pour Toks Olagundoye.

« Dès que je l’ai reçu, j’ai été très franche à ce sujet », dit-elle. « J’en ai parlé à tout le monde parce que je savais que j’allais manquer d’énergie… [but also] J’ai l’impression que c’est tellement répandu qu’il faudrait presque le normaliser d’une certaine manière.

L’actrice et doubleuse nigériane de 49 ans ne parlait pas de son rôle dans « Frasier » de Paramount+, la suite de la sitcom de NBC récompensée aux Emmy Awards, qui entame sa deuxième saison jeudi. Elle parlait plutôt du diagnostic de cancer du sein qu’elle a reçu lors du processus de casting pour la comédie avec Kelsey Grammer.

Olagundoye a reçu un diagnostic de cancer du sein triple négatif, une forme assez agressive de la maladie, mais qui, selon elle, peut être stoppée si elle est détectée suffisamment tôt. Elle a subi trois opérations de tumorectomie et une chimiothérapie avant de commencer à travailler sur « Frasier » et a subi une double mastectomie pendant le tournage de la première saison de la série, dont la première a eu lieu en 2023.

« Dès le moment où je l’ai reçu, j’ai été très franc à ce sujet », déclare l’acteur de « Frasier » Toks Olagundoye à propos de son diagnostic de cancer. (Christina House / Los Angeles Times)

Elle connaissait plusieurs amis et un membre de sa famille qui avaient reçu un diagnostic similaire, alors Olagundoye fait des tests régulièrement et admet : « J’ai été tellement stressée à l’idée d’avoir un cancer toute ma vie qu’au moment où je l’ai eu, je me suis dit : « OK, cool, réglons le problème et surmontons-le ». »

Aujourd’hui, elle déclare : « J’aurais préféré ne pas être aussi stressée à ce sujet. »

« Tant que vous faites des examens de santé, que vous vous assurez d’aller régulièrement chez le médecin, que vous surveillez votre santé et que vous détectez les problèmes suffisamment tôt, ce sera un peu difficile, mais tout ira bien », dit-elle lors d’une conversation sur Zoom en août, interrompue de temps en temps par son fils, son mari et mon chat. « Je pense que si les gens envisagent les choses de cette façon, comme ils envisagent les maladies bénignes comme le rhume, alors ce ne sera pas aussi stressant. Je pense que beaucoup d’entre nous ressentent beaucoup de stress à ce sujet. »

Ce pragmatisme est l’une des choses qui distinguent Olagundoye de son personnage de Frasier, Olivia Finch. Bien qu’elle soit présidente du département de psychologie de Harvard, et donc patronne du freudien euphonique de Grammer et de son vieil ami, Alan (Nicholas Lyndhurst) – un poste qu’elle a apparemment obtenu en laissant tomber son supérieur lors d’un exercice de perte de confiance au bureau – Olivia peut être tendue, nerveuse et mal dans sa peau. Sa vie amoureuse était presque inexistante pendant la première saison. Et tout comme la façon dont Frasier a été présenté au public américain dans « Cheers », Olivia passe en grande partie son temps libre avec des amis dans un pub de Boston.

Alan (Nicholas Lyndhurst), Frasier (Kelsey Grammer) et Olivia (Toks Olagundoye) dans la saison 2 de « Frasier » de Paramount+, au bar où ils sont souvent ensemble. (Chris Haston / Paramount+)

Ce n’est pas forcément ainsi que les créateurs de « Frasier » 2.0, Chris Harris et Joe Cristalli, ont d’abord vu le personnage. Ils rient en se rappelant un épisode de la première saison dans lequel Olivia s’implique à fond dans la résolution d’une énigme.

« J’ai eu l’impression que le personnage tout entier prenait forme à ce moment-là », dit Harris. « Oui, elle est brillante. Oui, elle est intelligente. Oui, elle est en théorie la patronne d’Alan et de Frasier. Mais c’est aussi une gamine et une nerd. »

Dans la deuxième saison, à la fois parce que la santé d’Olagundoye s’améliore et parce que les scénaristes ont désormais fermement établi l’univers de la nouvelle série en dehors de son personnage principal, Olivia a plus de choses à faire et son côté nerd transparaît. Par exemple, elle est très dévouée à son rôle lors d’un dîner de mystère de meurtre (des costumes élaborés sont nécessaires) qui a lieu plus tard dans la saison.

« Il n’y a pas beaucoup de gens qui aiment se moquer d’eux-mêmes », dit Cristalli à propos d’Olagundoye. « Elle aime jouer, pas comme une bouffonne, mais comme quelqu’un qui est conscient que ce qu’elle fait peut être considéré comme étrange ou bizarre, et elle s’y intéresse… c’est tellement drôle, cette juxtaposition. Elle porte une robe qui donne l’impression qu’elle devrait aller à l’inauguration d’un musée d’art et elle parle d’énigmes. »

Alan (Nicholas Lyndhurst) et Olivia (Toks Olagundoye) dans un épisode de la saison 2 où ils se déguisent pour une soirée mystère. (Chris Haston/Paramount+) « Oui, en théorie, elle est la patronne d’Alan et de Frasier. Mais c’est aussi une gamine et une nerd », explique Chris Harris, co-créateur de la série, à propos d’Olivia. (Chris Haston/Paramount+)

Cet aspect de résolution d’énigmes du personnage est Un fait tiré de la vie d’Olagundoye. Passionnée de mots croisés et d’autres jeux auxquels elle joue habituellement seule, elle a même rencontré son mari alors qu’elle était socialement asociale et discutait sur Twitter (il est mécanicien sans lien avec l’industrie du cinéma et de la télévision et était fan de son travail sur la comédie extraterrestre d’ABC « The Neighbors »). Son activité préférée lorsqu’elle était adolescente était de s’asseoir près de la fenêtre de sa chambre pour écouter Simon & Garfunkel et lire Sylvia Plath.

« Je n’ai pas le syndrome FOMO », explique Olagundoye. « J’étais la fille qui disait : « On va à une fête » et qui disait : « Il me reste encore deux chapitres de ce livre à lire ». »

Cette saison, Olagundoye est impatient de voir les insécurités et le syndrome de l’imposteur d’Olivia atteindre leur paroxysme lorsqu’elle se retrouve face à face avec sa rivale : sa sœur Monica. Seulement mentionnée et jamais vue jusqu’à présent dans la série, sa sœur est prévôt de Yale et apparaîtra plus tard dans cette saison. Elle est interprétée par Yvette Nicole Brown, une ancienne actrice de « Community », un choix de casting proposé par Olagundoye, car les deux actrices sont amies dans la vraie vie.

« Leur relation est intéressante, car dès qu’Olivia est en présence de sa grande sœur, elle acquiesce à ses ordres », explique Olagundoye. « Yvette et moi parlions de la façon dont nous voulions vraiment continuer à suivre la dynamique familiale noire et de l’idée de respecter ses aînés, même s’il s’agit d’un frère ou d’une sœur. Et c’est quelque chose qu’Olivia ferait. Elle a peut-être tout ça… mais, une fois qu’elle l’a en face d’elle, elle reste la petite sœur. »

Peu importe qu’Olivia soit elle-même extrêmement accomplie, dit l’acteur, car « nous connaissons tous des gens qui ont des vies spectaculaires et qui se concentrent sur une seule chose. On se dit : ‘Laisse tomber. Tu as tout, tu sais.’ »

Olagundoye pourrait forcer son personnage à se calmer complètement. Mais quel intérêt y a-t-il à cela ?

« Je me mets très vite en mode bizarrerie avec elle, donc je dois me rappeler de rester calme », explique Olagundoye. « Je veux sortir de mes gonds parce qu’elle est complètement dérangée. Mais je me dis : « Non, non. Tu diriges le département à Harvard. Tu dois te détendre un peu et te présenter comme une adulte. » »