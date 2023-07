Tokito Oda remporte la finale en fauteuil roulant pour devenir le plus jeune champion masculin de Wimbledon

WIMBLEDON, Angleterre (AP) – Tokito Oda est devenu le plus jeune homme à remporter un titre en simple à Wimbledon dans n’importe quelle discipline après avoir battu Alfie Hewett lors de la finale masculine en fauteuil roulant dimanche.

Le joueur japonais de 17 ans a gagné 6-4, 6-2 sur le court n°1 pour remporter son deuxième titre consécutif du Grand Chelem après avoir également remporté l’Open de France en juin.

« J’ai encore 17 ans. Donc, je veux ouvrir un champagne, mais je ne pouvais pas », a déclaré Oda. « Alors je dois boire de l’eau pétillante. »

Sa victoire à Roland-Garros, où il a également battu Hewett en finale, a fait d’Oda le plus jeune homme à remporter un titre du Grand Chelem en simple dans n’importe quelle discipline – à l’exclusion des juniors – à 17 ans et 33 jours.

Il avait 17 ans et 69 jours lorsqu’il a remporté le titre de Wimbledon. Boris Becker était le plus jeune champion du simple messieurs du All England Club à 17 ans et 228 jours en 1985.

Dans la finale du double féminin en fauteuil roulant, Diede De Groot a poursuivi sa victoire en simple en ajoutant un autre titre aux côtés de Jiske Griffioen. La paire néerlandaise a battu Yui Kamiji du Japon et Kgothatso Montjane d’Afrique du Sud 6-1, 6-4.

De Groot a battu Griffioen lors de la finale du simple samedi pour son 11e titre consécutif en Grand Chelem et 19e au total. Elle en compte désormais 17 en double, dont trois à Wimbledon. C’était un 15e titre majeur en double pour Griffioen.

___

Tennis AP : https://apnews.com/hub/tennis et https://twitter.com/AP_Sports

The Associated Press