“ Tokenized ”: dans les luttes des travailleurs noirs à Coinbase

SAN FRANCISCO – Un par un, ils sont partis. Certains ont arrêté. D’autres ont été licenciés. Tous étaient noirs. Les 15 personnes travaillaient chez Coinbase, la start-up américaine de crypto-monnaie la plus précieuse, où elles représentaient environ les trois quarts des employés noirs de l’entreprise de 600 personnes. Avant de partir fin 2018 et début 2019, au moins 11 d’entre eux ont informé le service des ressources humaines ou leurs responsables de ce qu’ils qualifiaient de traitement raciste ou discriminatoire, ont déclaré cinq personnes au courant de la situation. L’une des employées était Alysa Butler, 25 ans, qui travaillait dans le recrutement. Pendant son séjour à Coinbase, a-t-elle déclaré, elle a raconté à plusieurs reprises à son responsable comment lui et d’autres l’excluaient des réunions et des conversations, la faisant se sentir invisible. «La plupart des gens de couleur travaillant dans la technologie savent qu’il y a un problème de diversité», a déclaré Mme Butler, qui a démissionné en avril 2019. «Mais je n’ai jamais rien vécu de tel que Coinbase.» Dans la Silicon Valley, où les entrepreneurs et les investisseurs prêchent souvent des missions ambitieuses et se présentent comme des gourous de la gestion, Coinbase s’est imposé comme un modèle. Depuis la création de la start-up en 2012, Brian Armstrong, le PDG, a réuni mémos et Blog des postes sur la façon dont il a construit la culture de l’entreprise de 8 milliards de dollars avec des pratiques d’embauche et de formation distinctes. Cela lui a valu des éloges parmi les capital-risqueurs et les dirigeants influents.

Mais selon 23 employés actuels et anciens de Coinbase, dont cinq se sont exprimés officiellement, ainsi que des documents internes et des enregistrements de conversations, la start-up a longtemps lutté avec sa gestion des employés noirs. Une employée noire a déclaré que son responsable avait suggéré à des collègues qu’elle vendait de la drogue et portait une arme à feu, faisant du commerce sur des stéréotypes racistes. Un autre a déclaré qu’un collègue lors d’une réunion de recrutement a décrit les employés noirs comme moins capables. Un autre encore a déclaré que les gestionnaires se sont adressés à elle et à ses collègues noirs, ajoutant qu’ils avaient été écartés des promotions en faveur des employés blancs moins expérimentés. L’accumulation d’incidents, ont-ils dit, a conduit à la vague de départs. «C’était la première fois que je réalisais ce que ressentait le racisme dans le monde moderne», a déclaré Layllen Sawyerr, un analyste de la conformité qui est noir. «J’avais l’impression d’être victime d’intimidation tous les jours au travail.» Elle a déclaré qu’elle avait déposé une plainte pour discrimination auprès du service juridique de Coinbase avant de quitter en 2018. Kim Milosevich, une porte-parole de Coinbase, a déclaré que la société «ne tolère pas la discrimination raciale, sexuelle ou toute autre forme de discrimination». Elle a ajouté: «Toutes les allégations de discrimination sont traitées très sérieusement, enquêtées à la fois par des parties internes et par des tiers, et les mesures appropriées sont prises.»

Mme Milosevich a déclaré que Coinbase n’avait enregistré que trois plaintes officielles de la période 2018-2019 et aucune de Mme Butler. Mme Milosevich a déclaré que les trois plaintes, y compris celle de Mme Sawyerr, ont fait l’objet d’une enquête et ont été jugées non fondées. Mme Butler a déclaré qu’on ne lui avait pas dit comment déposer une plainte officielle; Mme Sawyerr a déclaré qu’elle n’avait jamais parlé à un enquêteur et n’avait pas été informée des conclusions. Mercredi, avant la publication de cet article, Emilie Choi, chef de l’exploitation de Coinbase, a écrit un e-mail aux employés pour remettre en question de manière préventive l’exactitude de l’article et a déclaré: “Nous savons que l’histoire racontera des épisodes qui seront difficiles à lire pour les employés. » L’entreprise a publié l’e-mail sur son blog public. Les entreprises technologiques ont depuis longtemps lutté pour embaucher et soutenir les employés et entrepreneurs noirs. Seulement 1% des entreprises financées par du capital de risque étaient dirigées par des entrepreneurs noirs de 2013 à 2018, selon un étude par RateMyInvestor, qui analyse les investisseurs technologiques. Les grandes entreprises technologiques comme Intel, Google et Facebook ont ​​déclaré publiquement qu’elles devaient faire mieux en matière de diversité et se sont engagées à apporter des améliorations, bien que les progrès aient été inégaux. Mais même dans cet environnement, Coinbase se démarque, ont déclaré les employés actuels et anciens, dont certains ont demandé l’anonymat parce qu’ils avaient signé des accords de confidentialité ou craignaient des représailles. Trois pour cent des employés de l’entreprise sont noirs, ce qui représente moins de la moitié de la moyenne dans la plupart des secteurs de la technologie, selon le dernières données du Bureau of Labor Statistics. Le pourcentage de Coinbase est également resté stable ces dernières années, tandis que des entreprises telles que Carré, Pay Pal et Twitter ont légèrement augmenté leur part d’employés noirs. «Si les chiffres n’ont pas changé, c’est certainement parce qu’il n’y avait pas vraiment l’intention de le faire», a déclaré Cleve Mesidor, fondatrice du National Policy Network of Women of Color in Blockchain, à propos de Coinbase, avec lequel elle a travaillé. pour organiser des événements dans la communauté des ingénieurs noirs. «Nous savons maintenant que Brian Armstrong ne s’est jamais engagé dans ce sens.»

Les tensions à Coinbase ont atteint leur apogée en juin, après le meurtre par la police de George Floyd. Alors que de nombreux dirigeants technologiques ont publiquement exprimé leur soutien aux manifestations de Black Lives Matter, les employés noirs de Coinbase ont déclaré sur la plate-forme de messagerie Slack qu’ils avaient été blessés par le silence de M. Armstrong et d’autres dirigeants à ce sujet. Ils ont organisé une réunion au cours de laquelle plusieurs d’entre eux ont raconté aux dirigeants, souvent en larmes, leurs expériences difficiles dans l’entreprise, ont déclaré huit personnes présentes.