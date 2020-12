L’apprentissage de la conservation et de la réutilisation des matériaux mis au rebut devrait être d’une importance primordiale pour nous, en particulier à une époque où nous épuisons rapidement nos ressources au fil des années.

Partant de l’essentiel de nos maisons en transformant de vieilles chemises ou vêtements en sacs en tissu ou en couvertures à l’aide de hacks faits maison, nous utilisons souvent de vieux objets. Prenant l’idée de créer de la richesse à partir des déchets, une toilette publique inutilisée a été transformée en une galerie d’art et une mini bibliothèque pour les habitants d’Ooty, a rapporté Storypick.

Le message est devenu viral après que l’agent de l’IAS Supriya Sahu a partagé une petite vidéo de la galerie d’art nouvellement construite. l’administration en a construit un nouveau pour les habitants. Elle a dit que la municipalité locale a construit une nouvelle toilette à proximité et a ainsi permis au bâtiment inutilisé d’être transformé en une belle galerie.

Un bâtiment de toilettes inutilisé à Ooty a été converti en un centre d’exposition d’art appelé «The Gallery OneTwo». La municipalité locale a construit une nouvelle toilette à proximité et autorisé le bâtiment inutilisé pour la galerie. Cela peut être facilement reproduit par tous les organes locaux. pic.twitter.com/TFZjk0yF2v – Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) 22 décembre 2020

La galerie qui a été ouverte au public en 2018 est l’idée originale de Madhavan Pillai, Shobana Chandrashekar et Anita Nanjappa qui ont donné à la station de montagne ce concept unique de galerie qui vise à présenter de belles œuvres d’art aux habitants des Nilgiris. la galerie se transforme également en mini-bibliothèque pour les habitants, un Rapport Bangalore Mirror m’a dit.

Peint en jaune vif à l’extérieur et orné de belles photographies ornant les murs aux couleurs apaisantes à l’intérieur, le projet a été félicité pour son concept unique par tout le monde. Après que l’organisme local a introduit des bio-toilettes dans la région, les toilettes se vidaient avec des cabines malodorantes et de l’eau sale partout.

Pillai, qui est tombé sur l’endroit, aurait dit à Mirror qu’il voulait le faire revivre à quelque chose de différent et d’utile pour la communauté et une rencontre fortuite avec les Chandrashekar et Nanjappa lui a donné des ailes pour voler. Ces derniers, qui sont des entrepreneurs, se sont réunis et ont porté le plan à l’administration locale, qui l’a tellement aimé qu’ils ont même supporté plus de 80% du budget de Rs 5 lakh nécessaire.

Gallery OneTwo a mené plusieurs projets dans et autour d’Ooty et propose constamment des idées uniques pour transformer des objets abandonnés en lieux de beauté.