TOILETPAPER et Samsung discutent d’une collection de panneaux sur mesure en édition limitée – Samsung Global Newsroom

Un bon design n’est pas seulement une question d’esthétique ; il peut fusionner forme et fonction, transformant des objets du quotidien en quelque chose de vraiment exceptionnel. Conformément à cette vision, Samsung et TOILETPAPER ont lancé une collection au Fuorisalone 2023 en avril dans le cadre de la Fashion Week de Milan qui visait à redéfinir l’essence d’un bon design.

Samsung et TOILETPAPER, le studio de création fondé en 2010 par le célèbre artiste italien Maurizio Cattelan et le photographe Pierpaolo Ferrari, ont présenté quatre nouveaux panneaux de porte de réfrigérateur Bespoke en édition limitée. Le style distinct et accrocheur de TOILETPAPER a été parfaitement intégré à ces nouveaux designs, soulignant l’esthétique ludique et surréaliste caractéristique du studio. Cette collaboration offre aux consommateurs des opportunités passionnantes pour personnaliser leurs cuisines et repousse les limites de ce qui est possible dans le style Bespoke.

Pour discuter de l’inspiration derrière la collaboration, Samsung Newsroom s’est entretenu avec les fondateurs de TOILETPAPER, Micol Talso, directeur artistique et chef de projet chez TOILETPAPER, et Jidam Hong, responsable du groupe de conception d’intelligence esthétique de Bespoke chez Samsung.

Q : Quelles ont été vos premières réflexions sur la collaboration entre Samsung et TOILETPAPER sur les nouveaux panneaux Bespoke ? Y a-t-il eu des similitudes dans l’approche qui se sont démarquées ?

Fondateurs de TOILETPAPER : TOILETPAPER et Samsung tentent tous deux de s’affranchir des limites, de défier les normes et de présenter un large éventail de possibilités. TOILETPAPER le fait à travers des images surréalistes, perturbant les conventions de conception existantes pour aider les gens à voir à quel point les objets familiers et quotidiens peuvent être intéressants. Samsung Bespoke atteint cet objectif en donnant plus de contrôle aux utilisateurs de ses appareils grâce à des options de personnalisation et de personnalisation, ce qui est une approche passionnante pour les concepteurs d’appareils. Cette vision commune nous a fait un bon match. Tout peut être une toile pour nos images, alors pourquoi pas les appareils électroménagers ? Nos créations ne doivent pas nécessairement vivre dans des magazines et dans des studios de design – maintenant, elles peuvent aussi exister dans la cuisine.

Hong (Samsung): La personnalisation a toujours été un élément crucial de notre philosophie chez Bespoke, et nous connaissions déjà bien le travail coloré et évocateur de TOILETPAPER. Les conceptions du studio ont une sensation frappante mais accessible, ce qui est particulièrement apprécié des utilisateurs de la génération Y et de la génération Z. Nous avons pensé que collaborer avec TOILETPAPER serait une excellente prochaine étape dans le parcours de personnalisation de Bespoke. L’application des designs accrocheurs à nos réfrigérateurs Bespoke a été une expérience créative enrichissante, et nous espérons utiliser ce travail comme point de départ pour développer de nouveaux designs à l’avenir.

Q : En tant que directeur artistique et responsable du design, respectivement, vous devez tous les deux avoir une vaste expérience dans la direction de divers projets. Lequel de ces éléments a eu l’impact le plus durable sur vous ?

Talso (PAPIER TOILETTE): Depuis que nous avons commencé TOILETPAPER, chaque projet a été unique et passionnant. C’est peut-être pour ça que je suis toujours là — le sens de la surprise, le changement, se lancer dans de nouvelles expériences et explorer des territoires inconnus. C’est le manque de répétitivité dans le processus créatif de TOILETPAPER qui m’attire le plus, grâce à nos chefs de studio Maurizio Cattelan et Pierpaolo Ferrari. Ils ont toujours eu la curiosité et le courage d’aller plus loin, qu’il s’agisse de passer d’un magazine à une marque de mode ou de développer des expositions interactives et de concevoir des objets du quotidien. Habituellement, quand quelque chose fonctionne bien, il y a une tentation de ne pas le changer. Mais chez TOILETPAPER, nous avons continué à évoluer en étant ouverts à des collaborations insolites, comme cette dernière en date avec Bespoke.

Hong : Nous avons couvert la couleur, le matériau et la finition – ou « CMF » – d’une large gamme de produits de cuisine et de maison, et chaque projet a été une opportunité d’apprendre et de grandir. Nous concevons le CMF des appareils électroménagers : en travaillant avec de nouvelles nuances et textures ; rester au fait des tendances du design ; et apprendre à pousser ces tendances plus loin. Cette collaboration avec TOILETPAPER était particulièrement intéressante car l’esthétique du studio a des origines totalement différentes de la perspective fonctionnelle dont sont généralement issus les designs d’appareils électroménagers.

Q : Qu’est-ce que la vision du design de Samsung en matière de personnalisation véritable a en commun avec TOILETPAPER ?

Hong : La vision de Samsung de la véritable personnalisation consiste à embrasser la créativité et l’unicité qui nous permettent de nous exprimer vraiment en tant qu’individus. Nous voulons que nos appareils électroménagers soient subtils quand ils le doivent – parfois, les clients ont besoin d’un produit pour se fondre et accentuer le style existant de leurs cuisines – mais nous voulons également que nos clients puissent « voir grand » s’ils le souhaitent. Le travail de TOILETPAPER résume parfaitement cet objectif avec des images saisissantes qui font une déclaration. Tout comme TOILETPAPER vise à rendre le banal remarquable, Samsung pense que la vision de la véritable personnalisation de Bespoke consiste à briser les limites du design et à montrer ce qui est possible lorsque vous libérez votre imagination.

Fondateurs de TOILETPAPER : Nous pensons que Samsung et TOILETPAPER travaillent tous deux à diffuser une créativité qui parle universellement à travers les cultures. En trouvant de nouvelles façons de présenter des couleurs vives et en explorant différents médiums, notre travail peut avoir un impact significatif sur les gens du monde entier. En fin de compte, nous pensons que la vision de TOILETPAPER et Samsung Bespoke est de présenter des choses extraordinaires même dans les parties ordinaires de la vie.

Q : TOILETPAPER a collaboré avec diverses marques, de Nike, Armani et Kenzo à Mercedes Benz, Audi et BMW. En quoi ce projet avec Samsung Bespoke était-il différent des collaborations précédentes ?

Talso: Le partenariat avec Samsung, la première marque d’appareils électroménagers avec laquelle nous avons collaboré, était certainement unique et mémorable — et c’est exactement ce que nous avons aimé. Nous avons collaboré avec des marques de mode, de design et de beauté, mais l’idée de travailler avec une marque technologique dans le monde de l’électroménager ne nous était jamais venue. Nous avons pensé que c’était une opportunité incroyable de nous mettre au défi avec un nouveau média. C’est très libérateur de collaborer avec un client et de sentir que les possibilités sont infinies.

Q : Quel message aimeriez-vous que cette collection TOILETPAPER en édition limitée transmette aux gens ?

Taussi : Samsung et TOILETPAPER ont adopté le désir d’encourager l’expression de soi et le style personnel grâce à la personnalisation : Samsung avec sa conception de produit transformatrice et les panneaux personnalisables sur mesure et TOILETPAPER avec nos images audacieuses, colorées et flamboyantes qui peuvent parler à un public intergénérationnel. Je pense que la technologie et l’art fonctionnent très bien ensemble — le premier parle plus au cerveau, le second au cœur.

Hong : Samsung a bénéficié de nombreuses collaborations et organisé plusieurs concours qui mettent en valeur la profondeur et l’étendue du design sur mesure, mais ces nouveaux designs de TOILETPAPER portent notre style à de nouveaux niveaux passionnants. La gamme Bespoke utilise principalement un look lisse et minimaliste qui l’aide à s’harmoniser avec n’importe quel décor, et notre travail avec TOILETPAPER montre que ce minimalisme peut également agir comme une toile vierge. Les panneaux TOILETPAPER de Bespoke sont audacieux, vifs et ludiques. Ils apportent tout un standard d’expression artistique à nos appareils, et nous espérons qu’ils permettront aux gens de réimaginer complètement le potentiel esthétique des objets qui les entourent au quotidien.

Des collaborations X TOILETPAPER sur mesure, disponibles sur Samsung.com, doivent être exposés au Samsung KX (Londres), au Samsung 837 (New York) et au 10 Corso Como (Séoul). Pour en savoir plus sur Samsung Bespoke, y compris la dernière collaboration avec TOILETPAPER et le prochain événement Bespoke Life 2023, restez à l’écoute de Samsung Newsroom.