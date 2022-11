Toho sortira un nouveau film japonais l’année prochaine

Le roi des monstres règne toujours au Japon – et dans la plupart des autres endroits.

L’emprise de Godzilla sur les fans et la culture pop a commencé il y a 68 ans, mais l’influence du méga lézard radioactif sur le public mondial a augmenté en raison des récents succès au box-office et de l’accès croissant aux services de streaming.

Pour capitaliser sur ce moment, Toho, le studio de cinéma japonais qui possède le monstre et le licencie à Legendary aux États-Unis, a déclaré qu’il produirait un nouveau film Godzilla par an à partir de jeudi, l’anniversaire du premier film du monstre.

Le film sans titre, qui sortira d’abord au Japon puis plus tard aux États-Unis et sur d’autres marchés, sera le premier de Toho depuis “Shin Godzilla” en 2016. Toho a publié peu de détails sur le nouveau film, à part Takashi Yamazaki – un cinéaste prolifique qui a travaillé sur les effets visuels pour “Shin Godzilla” — dirigera le film.

“La longue histoire de Godzilla a façonné le monde de la culture pop et des fans de monstres pendant près de 70 ans”, a déclaré Lora Cohn, directrice générale de Toho International, la filiale basée à Los Angeles de la société de production et de distribution de films, de théâtre et de théâtre Toho.

Toho tweeté une affiche teaser du prochain film avec sa date de sortie tard mercredi soir.

Le nouveau film arrive alors que le public mondial a plus que jamais accès au contenu de Godzilla grâce à des bibliothèques approfondies de films et de séries télévisées sur les services de streaming. Le récent succès au box-office du studio américain Legendary’s Monsterverse, qui a débuté avec un film Godzilla en 2014 et a conduit à “Godzilla contre Kong” en 2021, a également aidé.

Les films, en particulier le dernier épisode, ont été parmi les plus demandés sur les services de streaming. De fin mars 2021 à octobre 2022, “Godzilla contre Kong” a été le troisième film le plus demandé par le public américain sur toutes les plateformes et tous les genres, derrière “Spider-Man : No Way Home” et “The Batman”, selon fournisseur de données Parrot Analytics. À l’échelle mondiale, c’est le quatrième plus demandé.

“Il y a plus d’accès à Godzilla que jamais grâce aux services de streaming et à Internet”, a déclaré Bill Tsutsui, un historien et universitaire connu pour son expertise dans Godzilla. “En grandissant, c’était difficile pour moi de rencontrer d’autres fans de Godzilla. Il n’y avait pas de forum ou de réseaux sociaux pour un rassemblement autour des monstres.”