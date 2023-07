Toffolo de Forest accusé de 375 violations de paris présumées

Harry Toffolo a rejoint Nottingham Forest depuis Huddersfield Town l’été dernier. Matthew Ashton – AMA/Getty Images

Le défenseur de Nottingham Forest, Harry Toffolo, a été accusé par la Football Association (FA) d’Angleterre d’inconduite en relation avec ses règles de paris avec 375 infractions présumées, a annoncé mercredi l’instance dirigeante.

Les violations présumées se sont produites entre 2014 et 2017 lorsque Toffolo était avec Norwich City et a eu des périodes de prêt dans des clubs tels que Swindon Town, Rotherham United, Peterborough United et Scunthorpe United.

« Il est allégué que le défenseur a enfreint la règle E1(b) de la FA 375 fois entre le 22 janvier 2014 et le 18 mars 2017 », a déclaré la FA dans un communiqué. « Harry Toffolo a jusqu’au mercredi 19 juillet 2023 pour donner sa réponse. »

Toffolo, 27 ans, a joué 19 fois pour Forest lors de la saison 2022-23 alors qu’ils survivaient à une bataille de relégation pour rester dans l’élite.

En mai, l’attaquant de Brentford et d’Angleterre Ivan Toney a été banni du football pendant huit mois et condamné à une amende de 50 000 £ (64 920 $) après avoir reconnu 232 infractions aux règles de paris de la FA.