Toews et Schulz annulent le forum sur le leadership de l’UCP co-organisé par un groupe indépendantiste

L’ancien ministre des Finances Travis Toews et l’ancienne ministre des Services à l’enfance Rebecca Schulz ont fait marche arrière et annulé leur participation à un forum sur le leadership des conservateurs unis co-organisé par un groupe indépendantiste.

Le coprésident de la campagne de Toews a déclaré vendredi à CBC News que l’équipe de Toews n’avait pas réalisé ce que le Projet de prospérité de l’Alberta (APP) plaide pour, même si la première page de son site Web indique : “La voie de la liberté et de la prospérité passe par l’indépendance”.

Une porte-parole de Schulz a confirmé à CBC News qu’elle renoncerait également au débat après s’être précédemment engagée à y assister.

Le groupe de défense doit organiser un forum sur le leadership avec plusieurs des meilleurs candidats le 25 août à Edmonton, co-organisé par Rebel News, un groupe de médias de droite.

Une affiche pour un dîner et un forum organisés par l’Alberta Prosperity Project et Rebel News, avant que Toews et Schulz n’annoncent leur retrait. (Projet de prospérité de l’Alberta/Facebook)

Danielle Smith, Brian Jean et Todd Loewen sont également annoncés comme participants. Tous trois ont confirmé vendredi leur participation à l’événement.

Dans une déclaration conjointe, Toews et Schulz ont déclaré qu’ils n’étaient pas présents parce qu’il s’agit d’un événement de collecte de fonds “en soutien à un groupe de défense tiers qui soutient une Alberta indépendante”.

Ils ont également exprimé leur inquiétude concernant un plan présenté sur le site Web de l’APP qui, selon eux, serait mis en place un parti politique concurrent avec les associations de circonscription.

“Nous espérons que d’autres candidats reconsidéreront leurs positions en faveur du séparatisme”, ont ajouté Toews et Schulz.

Dans un communiqué, le directeur général de l’APP, Dennis Modry, a déclaré que la décision de Toews et Shulz de ne pas participer est un signe qu’ils “ne représentent pas tous les Albertains”.

“Leur refus de s’engager dans un dialogue politique envoie un message à des milliers de membres de l’APP et d’Albertains qui suivent notre organisation”, a écrit Modry à CBC News.

“Le dialogue politique est le signe d’une société progressiste, et en ne s’engageant pas, c’est une indication claire qu’ils ne se soucient pas de tous les Albertains. Cela montre également qu’ils ne veulent pas répondre à des questions difficiles.”

Chris Warkentin, coprésident de la candidature à la direction de Toews, dit que sa campagne a été déçue d’apprendre que l’APP utilisait l’événement pour amasser des fonds pour elle-même. Il vend des billets pour le dîner à 150 $ chacun et des billets VIP à 350 $ qui offrent un accès spécial aux candidats.

Les informations sur les objectifs du groupe et les prix des billets étaient sur le site Web et les médias sociaux du groupe depuis début août, mais Warkentin dit que ce n’est que ces derniers jours que les organisateurs de Toews s’en sont rendu compte.

Warkentin prend le blâme.

Une publication publiée vendredi sur la page Facebook de l’Alberta Prosperity Project. (Projet de prospérité de l’Alberta/Facebook)

“Je n’ai pas fait preuve de diligence raisonnable à ce sujet”, a déclaré le coprésident de la campagne, un député conservateur du nord-ouest de l’Alberta.

Les partisans ont garanti la crédibilité de l’APP, dit Warkentin.

“J’aurais dû faire ce que les gens normaux feraient, et rechercher ce groupe sur Google”, a déclaré Warkentin.

La décision de Toews de se retirer de la collecte de fonds du groupe indépendantiste intervient un jour après que CBC News se soit enquis de sa participation. Plusieurs heures plus tard, Schulz a informé CBC qu’elle se retirerait également du débat.

Dans une déclaration envoyée par e-mail vendredi, Danielle Smith a déclaré “bien sûr” qu’elle assistait toujours à l’événement.

«Pourquoi diable marginaliserions-nous ce groupe et ses milliers de partisans en nous retirant de leur forum? Ce ne sont que des Albertains réguliers et travailleurs extrêmement frustrés par Ottawa. Je pense que la plupart des Albertains comprennent cette frustration. .

“Je rappellerais à Travis que nous devons aller parler avec ces Albertains et les convaincre que le Canada peut encore fonctionner si l’Alberta montre la voie en veillant à ce que notre Constitution soit respectée et que nos droits provinciaux soient réaffirmés et protégés, et leur expliquer comment nous prévoyons en faisant ça.”

Elle a ajouté qu’elle espère que Toews reconsidérera sa décision de ne pas y assister.

Positions sur l’indépendance

Aucun des candidats à la direction de l’UCP ne prône l’indépendance pure et simple de l’Alberta, bien que plusieurs prennent des positions qui changeraient la relation de la province avec le Canada.

Cependant, Smith a déclaré que sa priorité du jour 1 en tant que première ministre serait de lancer un projet de loi appelé Alberta Sovereignty Act. Cela permettrait prétendument à la province de cesser d’appliquer les lois fédérales qu’elle juge unilatéralement contraires aux intérêts de l’Alberta ou qui empiètent sur sa compétence.

Jean a déclaré qu’il se battrait largement pour “l’autonomie” de l’Alberta, tandis que d’autres candidats, à l’exception de Loewen, ont critiqué le jeu de “souveraineté” de Smith comme inconstitutionnel, chaotique et nuisible au climat d’investissement des entreprises de l’Alberta.

L’APP n’est pas un parti politique mais une organisation lancée en janvier. Ses dirigeants ont fait le tour de la province pour organiser des conférences et des barbecues afin de promouvoir leur vision d’une république indépendante de l’Alberta.

Les plans initiaux de Toews de se joindre à un événement co-organisé par Rebel News étaient en contradiction avec la décision passée de Jason Kenney de se dissocier de l’opération numérique souvent incendiaire et activiste d’Ezra Levant, que le premier ministre sortant a déclaré en 2017 avoir pris une “direction éditoriale alt-right”.

Les ministres du cabinet UCP ont largement évité Rebel News, bien que Jean et Smith aient récemment fait des interviews.

‘Pas surpris’

Lori Williams, professeure agrégée d’études politiques à l’Université Mount Royal, dit qu’elle n’est pas surprise que des candidats se retirent de ce forum.

“Je ne suis pas surprise qu’il y ait des gens qui se demandent s’ils veulent participer à cet événement à cause des organisations impliquées. Vous êtes certainement loin du courant dominant”, a-t-elle déclaré.

Cependant, a-t-elle ajouté, cela aurait pu être l’occasion pour des candidats plus modérés d’interroger Danielle Smith sur son projet de loi sur la souveraineté de l’Alberta.

“Mais cela pourrait trop flirter avec la frange … et être plus un handicap qu’un avantage”, a déclaré Williams.

“J’ai franchement été surpris que l’un des candidats, à part Danielle Smith, Todd Loewen et Brian Jean, soit impliqué dans cela. Cela correspond à leur position traditionnelle, en quelque sorte, plus à droite sur le spectre.”