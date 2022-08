Todd Tucker et Kandi Burruss font exploser Marlo Hampton sur #RHOA

Ne venez pas pour les Tuckers…

Dans le dernier épisode de “The Real Housewives of Atlanta”, un mari et sa femme ont mis l’une des dames au clair après avoir fait des remarques désobligeantes à leur sujet.

L’émission de dimanche a présenté le voyage des acteurs de Sanya Richards-Ross en Jamaïque qui a commencé par une discussion désordonnée autour des enfants, de l’adoption et des allégations opportunistes.

Marlo Hampton allègue sur #RHOA que Kandi Burruss « prend soin de » Todd Tucker

Vers la fin de l’épisode, le mari de Drew Sidora, Ralph, a révélé qu’il choisissait de ne pas adopter son beau-fils Josiah après avoir discuté avec le père biologique du garçon.

La confession de Ralph a déclenché Marlo parce qu’elle a grandi dans le système de placement familial et elle l’a bien fait savoir. Kandi a cependant déclaré que Marlo agissait “étrangement” à propos de la situation étant donné qu’elle avait récemment expulsé ses neveux adolescents de sa maison.

“Je suis blessé”, a déclaré “Munty” Marlo en se demandant pourquoi Ralph ne le rendrait pas officiel avec son beau-fils. «Je suis un enfant adoptif, donc peu importe ce que quelqu’un dit est bizarre, cela pourrait être bizarre pour vous. Votre situation est différente pour moi”, a-t-elle ajouté directement à Kandi. “Votre situation est bizarre parce que votre mère passe avant votre homme.” “Vous devez vous soucier de votre propre situation”, a déclaré Kandi. “Tu ne penses pas que c’est bizarre que tu aies renvoyé tes neveux et qu’ils aient l’impression d’être partis ?!” “Sûrement pas!” Marlo a riposté. “Tu ne penses pas que c’est bizarre que tu aies laissé ton homme se sentir rabaissé quand il s’agit de ta mère ?!”

Les choses se sont ensuite réchauffées et Marlo a allégué que Kandi “s’occupait d’un homme” [Todd Tucker.] “Ta mère a dit la vérité”, a déclaré Marlo en faisant référence aux précédents commentaires “opportunistes” de Mama Joyce à propos de Todd.

Malheureusement pour elle, Todd qui était assis à côté de Kandi a décidé d’intervenir et il a calmement traîné Marlo en faisant référence à son travail précédent en production sur #RHOA.

“La partie f **** d up est que vous répétez des conneries dont vous savez qu’elles ne sont pas vraies. Je vous connais – comment vous êtes entré dans ce cercle », a déclaré Todd. « Vous avez acheté votre place dans ce cercle. Personne n’était ton ami ! J’ai regardé, j’étais dans les coulisses de cette merde”, a-t-il ajouté en appelant Marlo “rien” et “poubelle”.

BLOUP !

Kandi et Todd ont également applaudi les affirmations incessantes de Marlo selon lesquelles Kandi n’était pas «mondial» et ont finalement conclu que Marlo était tout simplement seul.

“Au revoir dame solitaire !” dit Kandi d’un ton narquois.

Kandi fait exploser Marlo sur “Speak On It” et le “#RHOA After Show”

Kandi a doublé en traînant Marlo sur elle Série YouTube “Speak On It” et se demande comment Marlo a eu l’audace de venir la chercher quand elle a fait pression pour qu’elle obtienne une pêche et a lancé une émission de téléréalité centrée sur Marlo en tant que star.

Oups !

Kandi ajouté sur le “#RHOA après le spectacle” que Marlo était une hypocrite directe en ce qui concerne ses commentaires envers Ralph.

“Elle était très dure avec lui”, a déclaré Kandi. “J’avais l’impression que vous n’étiez vraiment pas dans une position où vous devriez parler de ce qu’il se passe.”

Que pensez-vous du fait que Todd et Kandi fassent équipe contre Marlo ???