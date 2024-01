Todd Moscowitz et Santa Anna de Sony Music concluent un accord avec le label hip hop Trill Entertainment

Moins d’une semaine après avoir annoncé un partenariat avec – et un investissement dans – OVO Sound de Drake, la société de services aux artistes et aux labels Santa Anna Label Group a annoncé un autre accord, cette fois avec le label hip-hop Trill Entertainment.

Aux termes de l’accord, Santa Anna, une coentreprise entre Sony Musique Divertissement [1,551 articles]” href=”https://www.musicbusinessworldwide.com/companies/sony/sony-music-group/sony-music-entertainment/”>Sony Music Entertainment (PME) et Todd Moscouitzva donner Divertissement Trille accès à ses ressources de marketing, de distribution et de promotion, entre autres services.

L’objectif est d’aider le catalogue de Trill et les nouveaux artistes à « maximiser leur potentiel créatif et à développer leurs activités », a déclaré Santa Anna dans un communiqué lundi 29 janvier.

Trill Entertainment a été créée en 2001 à Baton Rouge, en Louisiane, par Melvin « Mel » Vernell, Jr. et Gardon Marcus « Turk ». Le label a pris de l’importance au début des années 2000 avec des artistes tels que Boosie Badazz (anciennement connu sous le nom de Lil Boosie), Webbie, Foxx, Lil Phat, Lil Trille et d’autres.

Les singles à succès de la société incluent des titres comme Essuyez-moi (certifié 2x-Platine), Déclenchez-le (2x-Platine) et L’esprit d’un maniaque par Boosie Badazz, Indépendant par Webbie (2x-Platinum), ainsi que des albums dont Mauvais Azz (Platine), La survie du plus fort (compilation, Gold) et Webbie’s Vie sauvage (2x-Platine) et Vie sauvage 2 (Or).

Le label a signé un nouvel artiste Tre Savage et a récemment sorti sa première mixtape et son single Je ne me suis plus jamais cassémettant en vedette NBA Youngboy.

«J’ai hâte de renouer avec un duo aussi dynamique pour soutenir leur activité de catalogue ainsi que pour développer et développer leur liste d’artistes actuelle et future.» Todd Moscoutz, Santa Anna

“Tout comme Mel et Turk étaient à l’avant-garde de la musique à Baton Rouge, en Louisiane, et ont dominé la culture hip-hop à partir de 2005, ils continuent d’apporter leur expertise et leur excellence à Trill Entertainment”, a déclaré Moscowitz dans un communiqué.

Vernell a ajouté : “Nous sommes ravis de collaborer avec Todd, Lee et Santa Anna pour tirer parti du succès du catalogue de Trill Entertainment et trouver de nouvelles façons passionnantes de développer nos artistes.”

Roach a déclaré : « Nous avons pu constater par nous-mêmes de quoi cette équipe est capable et nous connaissons les grandes opportunités qui s’offrent à notre entreprise et à nos créateurs. »

Moscowitz, fondateur et PDG de Enregistrements Alamoa formé Santa Anna en tant que coentreprise avec SME début 2023, environ un an et demi après que SME a acheté une participation majoritaire dans Alamo Records.

La société basée à New York a signé quelques semaines plus tard un accord de distribution avec le label et la société de gestion LISTEN TO THE KIDS.

Plus tard dans l’année, Santa Anna et LISTEN TO THE KIDS ont formé une coentreprise avec Lucas Thomashowancien vice-président principal de la branche américaine du conglomérat japonais de divertissement Avexpour former une maison de disques SANA.

En février 2023, Santa Anna et Alamo Records ont lancé un nouveau label, Records de la grande journéeen collaboration avec Baroline Diazancien vice-président d’A&R chez Enregistrements Interscope.

Et la semaine dernière (23 janvier), Santa Anna a annoncé un « investissement et un partenariat » avec le siège social de Toronto. Son OVO, CanardLe label indépendant de Santa Anna, sous lequel Santa Anna fournira à OVO un soutien supplémentaire en matière d’A&R, de production, de finances et de comptabilité, de marketing et de promotion, ainsi que des services d’artistes et de labels « pour développer les activités d’OVO Sound et attirer, retenir et promouvoir les meilleurs artistes et producteurs canadiens. artistes internationaux ».

OVO Sound a été fondé par Aubrey « Drake » Graham, Noé « 40 » Shehibet Olivier El-Khatib en 2012.Entreprise de musique dans le monde