Todd Morse réédite “Everything Fun (Is Bad For Me)”: écoutez – Hollywood Life

“Chers amis / Je suis sur le point de devenir tellement ennuyeux,” Todd Morse chante au début de “Everything Good (Is Bad For Me)”, la nouvelle chanson du H20 membre fondateur et actuel bassiste de La progéniture. Le confessionnal punk rock, réédité via Manic Kat Records, voit Todd aux prises avec la “tentation” de retomber dans ses vieilles habitudes après s’être engagé à “essayer de vivre”. Todd s’adresse plus tard à ces mêmes amis en leur demandant : « Qu’allons-nous faire quand la fête se terminera ? / Dis-moi parce que / j’essaie de vivre.

“Après des années de fête, ‘Everything Fun’ consiste à trouver comment passer encore un bon moment sans faire des choses que vous savez mauvaises pour votre santé et votre état d’esprit”, partage Todd avec HollywoodLa Vie. La chanson est un punk bop énergique pour ceux qui ont traversé des circonstances similaires (ou un moyen pour ces «amis» de comprendre ce que vivent des gens comme Todd.) Avec une production caféinée et des paroles charmantes, la chanson est une explosion de joie malgré sa dure réalisation.

Aide au lancement de H20 au début des années 1990 avec son frère Toby MorseTodd est devenu un incontournable de la scène hardcore new-yorkaise en jouant avec le groupe et les groupes Juliette et les Licks et Opération MD Il est resté membre à plein temps du groupe jusqu’en 2015. Todd a rejoint The Offspring en tant que bassiste en 2019. Cette même année, il a sorti Floraison tardive, son premier album solo. S’inspirant des groupes qui l’ont inspiré à se lancer dans la musique en premier lieu – Le Clash, les Rolling Stones, Tom Petty – l’album était une lettre d’amour à son passé tout en une direction audacieuse pour son avenir.

“J’ai finalement senti que j’avais suffisamment grandi en tant qu’auteur-compositeur, et je devrais me concentrer davantage là-dessus”, a déclaré Todd. Le résumé hollywoodien en 2019. «Parce que la plupart de mes influences sont parmi les musiciens les plus légendaires de tous les temps, j’ai maintenu mon écriture à un niveau très élevé pour décider si une chanson était géniale ou juste correcte. J’avais aussi passé un certain nombre d’années à faire des reprises, et c’était comme aller à l’université d’écriture de chansons. Il s’avère que. Les Stones, les Beatles, Led Zeppelin et bien d’autres ont passé les premières parties de leur carrière à jouer des reprises, et j’ai été assez inspiré quand j’ai appris cela.

Attendez-vous à plus de plaisir de la part de Todd ; une nouvelle musique de sa part serait certainement une bonne chose.