Todd, l’avocat de Julie Chrisley, a déclaré que la détermination de la peine était une “journée difficile”, partage son intention de faire appel : “Optimiste”

L’avocat de Todd et Julie Chrisley s’exprime après que le couple a été condamné à 19 ans de prison combinés dans leur affaire d’évasion fiscale fédérale.

L’avocat du couple, Alex Little de Burr & Forman LLP, a déclaré que “le procès du couple était lié à des erreurs graves et répétées”, et sur la base de ces problèmes, ils restent “optimistes” alors qu’ils font appel des condamnations.

“Hier a été une journée difficile pour la famille Chrisley. Mais Todd et Julie sont des croyants, et cette foi leur donne de la force alors qu’ils font appel de leurs convictions”, a déclaré Little au magazine People. “Leur procès a été entaché d’erreurs graves et répétées, notamment le fait que le gouvernement a menti aux jurés sur les impôts que le couple a payés. Sur la base de ces problèmes, nous sommes optimistes quant à la voie à suivre.”

En juin, un représentant du couple a déclaré au point de vente qu’ils étaient “déçus du verdict” et a déclaré : “Un appel est prévu”.

Les Chrisley ont été inculpés pour la première fois pour évasion fiscale en août 2019 et ont nié les allégations. Ils ont été reconnus coupables de toutes les accusations plus tôt cette année, et lors d’une audience lundi, Todd a été condamné à 12 ans tandis que Julie a reçu sept ans. Ils ont également reçu chacun 16 mois de probation.

TODD, L’ÉMISSION “CHRISLEY SAIT LE MEILLEUR” DE JULIE CHRISLEY SERA DIFFUSÉE LES ÉPISODES FINAUX L’ANNÉE PROCHAINE APRÈS LA CONDAMNATION À LA PRISON

Le fils de Todd, Kyle Chrisley, s’est rendu mardi sur sa story Instagram pour partager un message suite à l’actualité : “Ne juge pas, ou tu seras aussi jugé. Car de la même manière que tu juges les autres, tu seras juges, et avec le mesure que vous utilisez, il vous sera mesuré », a-t-il écrit, citant la Bible.

« Pourquoi regardes-tu le grain de sciure dans l’œil de ton frère et ne fais-tu pas attention à la planche dans ton propre œil ? » il ajouta.

Savannah Chrisley a rejoint son frère, Kyle, pour partager un verset biblique sur Instagram après la condamnation.

“Noah n’a pas arrêté de construire l’arche pour s’expliquer à tous ceux qui doutaient de lui et le détestaient”, a partagé Savannah en partageant une capture d’écran d’un tweet sur son histoire Instagram. “Continuez à construire votre arche. La pluie parlera.”

TODD ​​ET JULIE CHRISLEY CONDAMNÉS À LA PRISON FÉDÉRALE ; LES STARS DE LA RÉALITÉ REÇOIVENT 19 ANS COMBINÉS DERRIÈRE LES BARREAUX

Plus tôt cette semaine, Savannah a révélé sur son podcast, “Unlocked”, qu’elle avait la garde de son frère, Grayson, 16 ans, et de sa nièce, Chloe, 10 ans, avant que Todd et Julie ne reçoivent leur peine.

Pendant ce temps, Lindsie Chrisley est allée sur son histoire Instagram après la nouvelle, en écrivant : “Les meilleures copines, se présentent dans les mauvais moments avec des câlins et du champagne.”

Todd et Julie Chrisley sont devenus célèbres en jouant dans une poignée d’émissions de télé-réalité. “Chrisley Knows Best” a suivi les efforts de la famille à partir de 2014. L’émission a duré neuf saisons, la 10e, filmée avant le procès pour crimes fédéraux, diffusée en 2023.

Il n’y a eu aucun mot officiel de NBCUniversal concernant les deux autres émissions de la famille, mais selon Deadline, elles ont été annulées. Les enfants du couple, Savannah et Chase, ont lancé leur propre émission de télé-réalité en 2019. “Growing up Chrisley” mettait en vedette les deux enfants essayant de prouver à leur père qu’ils pouvaient s’en sortir seuls.

Todd Chrisley avait également signé un nouveau projet avec E!

La star de la télé-réalité devait animer une émission de rencontres intitulée “Love Limo”, mais comme “Growing up Chrisley”, l’émission a également été abandonnée, par Deadline.

La date du rapport de prison de Todd et Julie Chrisley est fixée au 15 janvier 2023, selon RENARD 5.

Todd Chrisley a été reconnu coupable de complot en vue de commettre une fraude bancaire, de fraude bancaire, de fraude fiscale et de complot en vue de frauder les États-Unis. Julie Chrisley a été reconnue coupable de complot en vue de commettre une fraude bancaire, de fraude bancaire, de fraude fiscale et de complot en vue de frauder les États-Unis. Elle a également été accusée de fraude électronique et d’entrave à la justice.

