Todd, la fille de Julie Chrisley, Savannah, révèle que sa vie s’effondre après que ses parents se soient présentés en prison

Savannah Chrisley a parlé de sa vie “en train de s’effondrer” après que ses parents, Todd et Julie Chrisley, se soient présentés en prison.

“La semaine dernière a été extrêmement difficile pour ma famille dans son ensemble et chacun de nous individuellement”, a déclaré Savannah à ses auditeurs de podcast dans un nouvel épisode.

“Nous avons en quelque sorte dû dire au revoir à mes parents pendant un certain temps, pendant un petit moment dans un avenir prévisible et c’était vraiment, vraiment, vraiment difficile. Je n’ai pas filmé de podcast depuis. Le podcast qui va être diffusé aujourd’hui que vous allez regarder a été filmé avant que ma vie ne s’effondre”, a-t-elle noté.

Savannah a expliqué que l’épisode, publié mardi, avait en fait été enregistré le 12 janvier avant que ses deux parents ne se présentent en prison après avoir été reconnus coupables d’évasion fiscale fédérale.

“Cela peut sembler heureux et pendant ce temps, je pense que c’est parce qu’il y avait beaucoup d’espoir et que je n’étais pas confrontée à la réalité de la situation”, a-t-elle expliqué. “Donc, je voulais en quelque sorte juste ajouter ceci pour résoudre ce problème parce que je sais que beaucoup de gens vont dire:” Woah, qu’est-ce que c’est? Et c’était une sorte de pré-vie qui s’effondrait. Et maintenant, les podcasts que je fais à l’avenir seront publiés.

“Donc, j’espère en quelque sorte que cela vous aide à comprendre les choses et la semaine prochaine, j’aurai un podcast très intense en tête-à-tête avec moi-même pour donner une mise à jour sur ma vie, où en sont les choses, comment vont les enfants, Nounou, tout ce qui précède et donne des nouvelles de mes parents. Parce que vous n’en avez pas encore”, a-t-elle dit. “J’ai vraiment hâte de donner cette mise à jour parce que j’ai vu Dieu travailler dans les circonstances les plus folles.”

TODD ​​ET JULIE CHRISLEY SE RAPPORTENT À LA PRISON APRÈS QUE LE COUPLE DE TÉLÉ-RÉALITÉ EST TROUVÉ COUPABLE DE FRAUDE À LA BANQUE FÉDÉRALE ET D’ÉVASION FISCALE

Todd et Julie se sont présentés dans des prisons séparées le 17 janvier après s’être vu refuser la libération sous caution en attendant un appel.

Les stars de “Chrisley Knows Best” étaient condamné à 19 ans combinés en prison après qu’un jury a reconnu le couple coupable de complot en vue de frauder des banques communautaires sur plus de 30 millions de dollars de prêts frauduleux, en plus de complot en vue de frauder l’IRS.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Avant de se présenter en prison, Todd a partagé un message religieux à son Instagram.

“IL est toujours à l’heure… #fightthegoodfight”, a écrit Todd en légende d’une vidéo d’un chant religieux.

Les enfants de Todd et Julie ont commenté la publication.

“Je t’aime papa”, a écrit Savannah.

“Je t’aime plus ma beauté et je t’aimerai toujours. N’est-ce pas génial quand il a 4 jours de retard et qu’il est toujours à l’heure ?” Todd a répondu de manière énigmatique.

“Je t’aime papa, ce n’est pas fini”, a également commenté Kyle Chrisley.

Les procureurs ont allégué que les Chrisley avaient soumis de faux documents aux banques lors de la demande de prêt. En outre, ils ont affirmé que Julie avait également soumis un faux rapport de solvabilité et de faux relevés bancaires lorsqu’elle tentait de louer une maison en Californie.

Todd a été condamné à 12 ans de prison et Julie a été condamnée à sept ans de prison après avoir été initialement inculpée en août 2019 pour fraude bancaire et évasion fiscale. Ils devront chacun effectuer 16 mois de probation après la fin de leur peine de prison.

Les condamnations de Julie comprenaient un complot en vue de commettre une fraude bancaire, une fraude bancaire, une fraude fiscale et un complot en vue de frauder les États-Unis. Elle a également été accusée de fraude électronique et d’entrave à la justice. Elle s’est rendue au camp satellite à sécurité minimale de l’installation BOP de Lexington, a confirmé une source à Fox News Digital.

Todd a été reconnu coupable de complot en vue de commettre une fraude bancaire, de fraude bancaire, de fraude fiscale et de complot en vue de frauder les États-Unis. Il s’est rendu dans l’établissement à sécurité minimale, Camp pénitentiaire fédéral Pensacola .

TODD, LA FILLE DE JULIE CHRISLEY, SAVANNAH, DIT QU’ELLE « NE PEUT PAS AVOIR D’ENFANT » OU « SE MARIER » PENDANT QUE LES PARENTS EN PRISON

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Tracy Wright de Fox News Digital a contribué à ce rapport.