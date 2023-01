Todd, la fille de Julie Chrisley, Savannah, dit qu’elle “ne peut pas avoir d’enfant” ou “se marier” pendant que ses parents sont en prison

Savannah Chrisley devient franche sur ce à quoi ressemblera sa vie une fois que ses parents seront en prison.

La jeune femme de 25 ans a avoué dans l’épisode du 27 décembre de son podcast “Unlocked” qu’elle avait l’impression que sa vie était au point mort.

“Dans ma tête, je me dis : « Je ne peux pas continuer ma vie »”, a-t-elle dit à sa future belle-sœur, Emmy Medders.

“Jusqu’à ce que je sache qu’ils vont être là, je ne peux pas me marier. Je ne peux pas avoir d’enfant.”

La star de télé-réalité a ajouté qu’elle avait l’impression de “pleurer la perte de parents encore en vie”.

Todd et Julie Chrisley devraient commencer leur peine de prison en Floride le 17 janvier.

Selon le magazine People, Todd purgera sa peine au camp pénitentiaire fédéral de Pensacola, et Julie sera détenue à l’établissement correctionnel fédéral Marianna, à environ deux heures et demie de là.

Le couple de télé-réalité a été condamné à 19 ans de prison combinés dans leur affaire d’évasion fiscale fédérale le mois dernier.

TODD ​​ET JULIE CHRISLEY SE RAPPORTERONT AUX PRISONS DE FLORIDAY EN JANVIER

Savannah a révélé sur son podcast : “J’ai l’impression d’avoir pris mes distances pour me préparer à ce qui s’en vient.”

“C’est ce avec quoi je me bats en ce moment, c’est du point de vue commercial, je continue d’aller de l’avant”, a-t-elle expliqué. “Mais personnellement, j’ai l’impression qu’il y a un niveau de culpabilité associé à, comme, passer à autre chose. Et penser à maman et papa qui ne sont pas là lors de certains événements de la vie.”

Cependant, elle admet qu’au fond d’elle-même, elle sait que ses parents “vont un jour faire partie de” son avenir.

Savannah remercie son père de l’avoir aidée à rester optimiste pendant les moments difficiles de leur famille.

“Papa m’a dit, comme quand je commence à me sentir mal pour moi-même, c’est comme ‘hé… Je ne suis peut-être pas là devant toi, mais je suis toujours en vie, je me bats toujours. Tu n’as pas à vivre un jour sans me parler.'”

Savannah a expliqué que son père a toujours été sa personne de référence et que c’est ce qui rend cette situation encore plus difficile.

“Nous parlons de tout et c’est là que je peux aller et m’effondrer complètement et lui m’aider à me reconstruire”, a-t-elle déclaré à Medders sur le podcast.

JULIE CHRISLEY DIT QU’ELLE N’A JAMAIS FAIT « INTENTIONNELLEMENT » RIEN QU’ELLE N’ÉTAIT PAS CENSÉE FAIRE ; LE FILS POSTE UN MESSAGE POINTANT

Todd et Julie Chrisley ont été inculpés pour la première fois pour évasion fiscale en août 2019 et ont nié les allégations. Ils ont été reconnus coupables de toutes les accusations plus tôt cette année, et lors d’une audience en novembre, Todd a été condamné à 12 ans tandis que Julie a reçu sept ans. Ils ont également reçu chacun 16 mois de probation.

Le couple est devenu célèbre en jouant dans des émissions de télé-réalité. “Chrisley Knows Best” a suivi les efforts de la famille à partir de 2014. L’émission a duré neuf saisons, la 10e, filmée avant le procès pour crimes fédéraux, diffusée en 2023.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Todd a été reconnu coupable de complot en vue de commettre une fraude bancaire, de fraude bancaire, de fraude fiscale et de complot en vue de frauder les États-Unis.

Julie a été reconnue coupable de complot en vue de commettre une fraude bancaire, de fraude bancaire, de fraude fiscale et de complot en vue de frauder les États-Unis. Elle a également été accusée de fraude électronique et d’entrave à la justice.

Sur le Podcast “Chrisley Confessions”, Todd a révélé que lui et Julie avaient fait appel de leur condamnation pour fraude fiscale mais qu’ils n’étaient “pas autorisés” à discuter d’autres détails.

“Nous ne pouvons pas discuter de l’affaire parce que l’appel a maintenant été, mais ils le font, je pense qu’il a été déposé hier ou avant-hier”, a expliqué Todd. “Nos avocats ont informé les tribunaux qu’ils faisaient appel de cela.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Janelle Ash de Fox News a contribué à ce rapport.