Todd, la fille de Julie Chrisley, Savannah, “complètement brisée” par les peines de prison, déclare un appel imminent

La fille de Todd et Julie Chrisley, Savannah, a informé les fans que ses parents envisageaient de faire appel de leurs condamnations pour fraude fédérale après leurs deux premières semaines derrière les barreaux.

Les stars de “Chrisley Knows Best” étaient condamné à 19 ans combinés en prison après qu’un jury a reconnu le couple coupable de complot en vue de frauder des banques communautaires sur plus de 30 millions de dollars de prêts frauduleux, en plus de complot en vue de frauder l’IRS.

Lors d’un nouvel épisode de son podcast “Unlocked” intitulé “Trashbox Tabloids and THE TRUTH”, Savannah, 25 ans, a révélé qu’elle avait enduré la “semaine la plus difficile” de sa vie après avoir dit au revoir à sa mère et à son père avant qu’ils ne se présentent en prison, et est s’appuyant sur sa foi pour la faire traverser les moments difficiles.

“Ce n’est pas une situation idéale, mais nous trouvons la force de savoir que ce n’est pas la fin”, a-t-elle déclaré.

“Jamais dans un million d’années, je n’aurais pensé que je parlerais de mes deux parents … entrer dans une prison fédérale. Il y a eu beaucoup de larmes versées, beaucoup de colère, beaucoup de cris, beaucoup de tout simplement complètement être brisé jusqu’au cœur. Mais j’ai dû trouver comment reconstruire, et j’ai l’impression que nous y arrivons, au moins un peu.

TODD, LA FILLE DE JULIE CHRISLEY, SAVANNAH, RÉVÈLE QUE SA VIE EST « EN TOMBE » APRÈS QUE DES PARENTS SONT SIGNALÉS À LA PRISON

Elle a dit que voir ses parents pour la première fois lui avait donné un “sentiment d’espoir et de paix” auquel elle ne s’attendait pas.

“Aller dans un camp de prisonniers, ça m’a donné la paix”, a admis Savannah. “Une chose que je dirai, je n’ai jamais ressenti la présence de Jésus plus que dans cette pièce. C’était un sentiment tellement écrasant.”

Elle a ajouté : “Je suis assise dans une pièce avec mon père et tous ces autres hommes, et je n’ai jamais autant ressenti la présence de Jésus. Même en parler me rend si heureuse. Les gens là-dedans sont tellement incompris. “

TODD ​​ET JULIE CHRISLEY SE RAPPORTENT À LA PRISON APRÈS QUE LE COUPLE DE TÉLÉ-RÉALITÉ EST TROUVÉ COUPABLE DE FRAUDE À LA BANQUE FÉDÉRALE ET D’ÉVASION FISCALE

Savannah a imploré ses auditeurs “d’adoucir vos cœurs et d’adoucir vos jugements” sur certaines personnes et situations.

Les avocats de Todd et Julie prévoient de déposer un recours à la mi-février, selon Savannah. “Je fais confiance à nos avocats et à Dieu, sachant que le plan de Dieu est bien plus grand que tout plan que nous pourrions espérer, pour nous-mêmes.”

En outre, Savannah a affirmé qu’un fonctionnaire du gouvernement avait saisi illégalement des biens en utilisant un mandat non signé et a déclaré qu’un agent de l’IRS avait menti lors de son témoignage lors du procès.

“Je fais confiance à ce circuit d’appel pour faire ce qu’il faut, pour examiner toutes les preuves, pour examiner tous les documents judiciaires, car vous verrez les violations du quatrième amendement aussi claires que le jour.”

Savannah a également souligné que même si les choses sont “difficiles”, la famille “va bien” tandis que Todd et Julie passent du temps derrière les barreaux.

“Ce que je sais depuis 25 ans… Mes parents sont partis, et c’est dur. Mon père est mon meilleur ami absolu et je ne peux pas simplement décrocher le téléphone et l’appeler”, a-t-elle dit en larmes. “Cela ressemble à une mort lente. D’une certaine manière, c’est du chagrin… Je pleure la perte de mes parents et de ce que je sais.”

“CHRISLEY SAIT LE MEILLEUR” STARS JULIE ET ​​TODD CHRISLEY : CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LE COUPLE DE RÉALITÉ ET LEUR FAMILLE

“Enlevez tout l’argent … Si je pouvais juste récupérer mes parents, c’est tout ce qui compte littéralement.”

Elle a parlé de devoir guider son frère Grayson, 16 ans, et sa belle-sœur Chloé, 10 ans, à travers le processus de ne pas avoir leurs parents là-bas. “Cela me brise le cœur de savoir que mes parents sont absents.”

“J’essaie chaque jour de ramener maman et papa à la maison”, se souvient-elle en disant à ses frères et sœurs.

Savannah a révélé qu’elle avait du mal à maintenir une attitude optimiste, mais pense qu’il “encourage le changement” grâce au pouvoir de la prière.

“CHRISLEY SAIT LE MEILLEUR” STARS TODD, JULIE CHRISLEY CONDAMNATION POUR ÉVASION FISCALE : EN CHIFFRES

“Je crois que Dieu l’a mis là pour vraiment faire une différence”, a-t-elle déclaré à propos de son père. “Il travaille à la chapelle. Je ne pourrais jamais être plus fier de mon père et de l’homme qu’il est.”

Les stars de la télé-réalité ont signalé avoir séparé les prisons le 17 janvier après s’être vu refuser la mise en liberté sous caution en attendant un appel.

Avant de se présenter en prison, Todd a partagé un message religieux à son Instagram.

“IL est toujours à l’heure… #fightthegoodfight”, a écrit Todd en légende d’une vidéo d’un chant religieux.

Les procureurs ont allégué que les Chrisley avaient soumis de faux documents aux banques lors de la demande de prêt. En outre, ils ont affirmé que Julie avait également soumis un faux rapport de solvabilité et de faux relevés bancaires lorsqu’elle tentait de louer une maison en Californie.

Todd a été condamné à 12 ans de prison, et Julie a été condamnée à sept ans de prison après avoir été initialement inculpée en août 2019 pour fraude bancaire et évasion fiscale. Ils devront chacun effectuer 16 mois de probation après la fin de leur peine de prison.

Les condamnations de Julie comprenaient un complot en vue de commettre une fraude bancaire, une fraude bancaire, une fraude fiscale et un complot en vue de frauder les États-Unis. Elle a également été accusée de fraude électronique et d’entrave à la justice. Elle s’est rendue au camp satellite à sécurité minimale de l’installation BOP de Lexington, a confirmé une source à Fox News Digital.

Todd a été reconnu coupable de complot en vue de commettre une fraude bancaire, de fraude bancaire, de fraude fiscale et de complot en vue de frauder les États-Unis. Il s’est rendu dans l’établissement à sécurité minimale, Camp pénitentiaire fédéral Pensacola .

Les Chrisleys ont vu une victoire sur un tribunal mineur en 2019 lorsque le ministère du Revenu de Géorgie a autorisé le couple d’un Évasion fiscale de l’État de 2 millions de dollars accusation découlant d’une enquête de deux ans sur près de huit ans de retours à partir de 2008.

Le ministère du Revenu a abandonné son affirmation selon laquelle le couple devait plus de 2,1 millions de dollars d’impôts, de pénalités et d’intérêts impayés de l’État, et a mis à jour l’encours total de la dette à moins de 110 000 $.