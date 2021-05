Todd Kane: le défenseur de QPR accusé par la FA pour des propos prétendument dirigés contre Sergi Canos de Brentford | Actualités du football

Le défenseur de QPR Todd Kane a été accusé de la Fédération de football (FA) après avoir prétendu avoir utilisé un langage abusif et / ou insultant dans un incident impliquant Sergi Canos de Brentford.

L’homme de 27 ans, qui a jusqu’au 17 mai pour répondre à l’accusation, a été accusé d’une violation aggravée de la règle E3 de la FA, qui couvre la référence à la nationalité et / ou à l’appartenance ethnique.

Un communiqué de la FA a déclaré: « Todd Kane du Queens Park Rangers FC a été accusé d’une infraction à la règle E3 de la FA après son match contre le Brentford FC dans le championnat EFL le mercredi 17 février 2021.

« Il est allégué que Todd Kane a utilisé un langage abusif et / ou insultant pendant la 62e minute du match contrairement à la règle E3.1 de la FA et que cela constitue une » infraction aggravée « , qui est définie dans la règle E3.2 de la FA comme langue inclus une référence, expresse ou implicite, à la nationalité et / ou à l’appartenance ethnique.

« Todd Kane a jusqu’au lundi 17 mai 2021 pour répondre à cette accusation. »

Il est allégué que Kane a dirigé la langue sur Sergi Canos de Brentford à la 62e minute du match.



Kane a joué les 90 minutes au stade de la Fondation Kiyan Prince alors que l’équipe locale venait de l’arrière pour gagner 2-1 grâce au vainqueur de Charlie Austin.

L’arrière latéral a rejoint QPR en 2019 et a fait 60 apparitions en championnat pour le club.