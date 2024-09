Todd Howard revient sur le développement de Starfield : « Comment générer ces planètes ? Est-ce même une bonne idée ? OK, peut-être à l’époque, non, mais nous avons fait en sorte que cela fonctionne »

Comme le Starfield Espace Brisé DLC approches, le patron de Bethesda, Todd Howard, a discuté de la réalisation du RPG de science-fiction dans une interview avec BAFTA, réfléchissant à la façon dont Champ d’étoiles a mis le studio au défi et a nécessité la technologie génératrice de planètes qui avait auparavant suscité un débat sur la sensation du jeu.

« Nous avons très peu réduit nos jeux à Bethesda, c’est pourquoi les jeux sont si irresponsables », a déclaré Howard. « Et cela dépend vraiment de toute l’équipe, vous savez, qui met beaucoup de créativité dans le jeu. Ce n’est évidemment pas seulement moi, et je pense que c’est ce qui les rend vraiment spéciaux. »

Comment Todd Howard et l’équipe Bethesda créent les mondes immenses de Starfield et Skyrim | BAFTA – YouTube



Regarder dessus

Howard évoque son rôle de réalisateur et met l’accent sur la contribution de plusieurs disciplines et équipes – artistes, ingénieurs, scénaristes et bien d’autres. Starfield s’est avéré être un projet particulièrement difficile ; Howard a déjà dit que il a fallu sept ans de développement pour vraiment trouver le plaisir du jeu et qu’il « pensait que nous trouverions les réponses plus rapidement ».

« Nous nous sommes surpassés, en quelque sorte, dans chaque partie du jeu », a déclaré Howard à BAFTA. « Mais le plus grand défi était d’abord de savoir comment générer ces planètes ? Est-ce même une bonne idée ? OK, peut-être à l’époque, non, mais nous avons fait en sorte que cela fonctionne. Vous savez, pouvons-nous même générer une planète ? Et puis, une fois que nous avons pu générer tout cela, la simulation du système solaire autour de vous est finalement ce qui est amusant. Il y a un défi technologique pour que cela fonctionne, mais il y a aussi un défi de conception dans « Comment rendre cette minute amusante ». à la minute, puis d’heure en heure pour tout le monde qui y joue ?' »

Même Howard était sceptique quant à la réception par les fans de la conception du monde de Starfield. En août 2023, il a estimé que cela ne plairait pas à tout le monde parce que c’est tellement différent des jeux artisanaux habituels de Bethesda . « Ce n’est pas la même chose que de vous laisser tomber dans un monde comme Skyrim », avait-il déclaré à l’époque. « Vous vous promenez totalement différemment. » La variété des expériences proposées sur les planètes de Starfield a fait l’objet de vifs débats et de critiques après le lancement du RPG, beaucoup savourant l’immensité de l’espace et d’autres manquant de la spontanéité et de la couleur des mondes plus petits de Bethesda.

Dans une interview plus tôt cette année, il est revenu sur ce point de friction. « Nous voyons les retours, nous voyons beaucoup de joueurs dire ‘c’est ce que je veux d’un jeu Bethesda, c’est-à-dire explorer un monde d’une certaine manière, et Starfield ne me l’a pas donné. Je préfère la façon dont c’est fait dans Fallout ou Elder Scrolls et parfaitement compréhensible, non ? » » a-t-il déclaré, ajoutant plus tard que « sachant que le contenu sera différent de celui que vous avez vu dans le passé lorsque vous explorez un paysage, c’est l’un des compromis que nous ferons pour faire ce que nous pensons. fait un jeu de science-fiction comme celui-ci […] et chacune des franchises devrait en quelque sorte être sa propre affaire. »

Shattered Space a été positionné comme la première grande sortie de contenu dans ce que Howard décrit comme des années d’extensions d’histoire « annuelles » et de support post-lancement Bethesda envisageant une autre queue de qualité Skyrim pour un jeu qui s’est avéré être une dépense et un effort herculéens.

Résumés hebdomadaires, récits des communautés que vous aimez et bien plus encore