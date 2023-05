Todd Haley suit son instinct et le pari tardif est payant pour Showboats

Carmen Vitali NFC Nord Reporter

DETROIT – Les Gamblers ont peut-être déjà joué avant le coup d’envoi des Showboats de Memphis et des Panthers du Michigan aux heures de grande écoute samedi, mais c’est finalement le pari de l’entraîneur-chef de Memphis, Todd Haley, qui a porté ses fruits pour son équipe.

Et avec l’aide de l’appel audacieux de Haley, Memphis a maintenant sa première victoire de la saison, un triomphe 29-10 sur le Michigan à Detroit.

Faits saillants : les Showboats retiennent les Panthers Cole Kelley a réussi 151 verges et Alex Kessman a inscrit trois buts sur le terrain, dont deux au-delà de 50 verges, pour déclencher Memphis.

Les Showboats ont mis le match de côté grâce en grande partie à la décision de Haley d’y aller en quatrième et troisième du Michigan 32 avec son équipe en avance de 16-10. Il aurait pu laisser le soin à son botteur, qui avait déjà frappé au-delà de 50 mètres à deux reprises dans le match. Mais une avance de neuf points dans l’USFL n’est pas aussi sûre d’une avance que son homologue de la NFL. Avec la règle du jeu à trois points dans l’USFL, aucune avance à un chiffre n’est supérieure à une avance d’un score. Alors, Haley a décidé d’être agressif.

« Je suis un gros gars avec mon instinct », a déclaré Haley après le match. « Évidemment, nous nous préparons tous, nous étudions, nous savons ce que nous aimons, ce que nous n’aimons pas. Et dans cette situation, j’ai juste ressenti l’élan du jeu […] nous commencions à le mettre en marche, et j’avais l’impression qu’il s’agissait d’un grand jeu qui [wide receiver Vinny Papale] fait et [quarterback Cole Kelley] fait où c’était un énorme, énorme jeu situationnel pour nous. Et c’est à cela que se résume le jeu. C’est faire des jeux critiques dans des situations critiques. »

Le pari quatrième et troisième a porté ses fruits, car les Showboats se sont vidés. Kelley a reculé et a frappé Papale pour un gain de 15 verges. Cela a placé Memphis au Michigan 17, et trois courses plus tard, les Showboats avaient le deuxième et le but au 6. Kelley a tiré le ballon lui-même et l’a couru au milieu pour le score de 6 verges, ponctuant l’avance de Memphis, 23-10 avec 5:08 à faire dans le match.

Comme si cela n’avait pas déjà mis le match de côté, le quart-arrière du Michigan Josh Love a été dépouillé du ballon sur un sac lors de l’entraînement des Panthers qui a suivi. C’est le secondeur extérieur de Memphis, Jeff McCulloch, qui a forcé l’échappé, l’a récupéré puis l’a emmené jusqu’à la maison, ajoutant six points supplémentaires au total des Showboats.

« Je dois juste remercier l’homme à l’étage. Je n’étais pas censé jouer aujourd’hui [because of] blessures », a déclaré McCulloch après le match. « Mais l’entraîneur, il avait confiance en moi et m’a permis de revenir ici avec cette équipe avec laquelle nous avons travaillé. »

Le retour de touché de McCulloch n’était que l’un des quatre revirements forcés par la défense des Showboats, en plus du fait qu’ils n’ont accordé aux Panthers de leur ville natale que 10 points au total.

Ce fut un effort d’équipe total à la fin du match pour assurer la première victoire de Memphis de la saison à Detroit devant le public local des Panthers.

« Lorsque vous obtenez une victoire comme celle-ci en équipe, c’est vraiment bon pour toutes les personnes impliquées », a déclaré Haley. « Ce serait une chose si les gars traînaient la queue entre leurs jambes et ne travaillaient pas, mais ce groupe a travaillé très dur et continue de travailler très dur malgré les résultats de quelques-uns de ces matchs. Alors, pour venir sur la route [and] gagner était une grande, grande chose pour nous. »

Les Showboats ont pris de l’ampleur au début du match, se contentant d’un placement sur deux de leurs trois premiers entraînements, avant de le frapper sur un quart-arrière de Kelley au deuxième quart.

Bien qu’ils ne marquent plus avant la mi-temps, les Showboats ont également réduit au minimum les points du Michigan. Après avoir atteint la ligne des 6 mètres de Memphis, les Panthers ont été contraints de lancer le panier après que les Showboats les aient bourrés en troisième et un.

La défense de Memphis a ensuite tenu sa part du marché jusqu’au bout, limitant les Panthers à un seul voyage dans la zone des buts pour la deuxième semaine consécutive.

L’étoile de la nuit pour les Showboats était peut-être improbable. Kicker Alex Kessman est originaire du Michigan et sa ville natale de Clarkston est à environ 40 minutes de Detroit. Et alors que la foule aux heures de grande écoute au Ford Field était déjà assez bruyante, elle semblait devenir encore plus bruyante lors des coups d’envoi, et surtout lorsque Kessman a lancé un panier. Il y avait une bonne raison à cela.

« Je suis le plus fier de notre botteur », a déclaré Haley à la mi-temps. « Il a beaucoup de monde dans les gradins aujourd’hui. Je pense qu’il a environ 100 personnes, amis et famille, alors le voir faire deux courses de plus de 50 verges était plutôt cool. »

Kessman a terminé la soirée 3 en 3 sur les buts sur le terrain, frappant de 54, 53 et 37 verges.

« C’était génial », a déclaré Kessman après le match. « Je ne sais pas comment dire ça autrement. Le faire devant mes amis et ma famille, revenir et avoir à nouveau l’opportunité, et profiter de l’opportunité. C’était spécial. Et je ne vais pas oublie ça, et je vais continuer à avancer et continuer à construire dessus et tout comme nous le sommes en ce moment. »

Carmen Vitali couvre le NFC Nord pour FOX Sports. Carmen a déjà fait des arrêts avec The Draft Network et les Tampa Bay Buccaneers. Elle a passé six saisons avec les Bucs, dont 2020, ce qui a ajouté le titre de championne du Super Bowl (et de participante à la parade de bateaux) à son curriculum vitae. Vous pouvez suivre Carmen sur Twitter à @CarmieV .

