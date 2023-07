Todd Gordon deviendra le chef de la police de Marseille en février – Shaw Local

Lorsque le conseil municipal de Marseille a adopté une résolution « prévoyant la nécessité de nommer un successeur au chef de la police », la commissaire Melissa Small a noté que la motion s’appliquerait également à l’embauche d’un commandant en second.

Il s’avère que c’est exactement à cela qu’il servira.

Le capitaine de police Todd Gordon, originaire de Marseille, membre de la dernière promotion diplômée du lycée de Marseille en 1990 et vétéran de 22 ans du service de police de la ville, succèdera au chef de la police Brian Faber lorsque Faber prendra sa retraite en février 2024.

« Il était dans l’intérêt du département d’avoir quelqu’un avec 22 ans là-bas que quelqu’un qui n’a jamais mis les pieds dans ce département … et n’a aucun investissement dans cette ville. » — Commissaire de Marseille Melissa Small

La ville avait décidé d’embaucher à l’interne parce qu’elle disposait d’un candidat qualifié et expérimenté. Gordon est capitaine depuis 2018 et a occupé le poste de chef en l’absence de Faber à plusieurs reprises et n’a besoin que de suivre un cours spécial de quatre jours requis par l’État pour les chefs au cours des prochains mois pour être pleinement éligible.

« Trouver des policiers est extrêmement difficile à faire en général, mais trouver des policiers qualifiés pour occuper un poste administratif est encore plus difficile à faire », a déclaré Small au conseil. « Il était dans l’intérêt du département d’avoir quelqu’un avec 22 ans là-bas que quelqu’un qui n’a jamais mis les pieds dans ce département … et n’a aucun investissement dans cette ville. »

« C’est assez excitant », a déclaré Gordon. « J’ai toujours espéré qu’un jour je serais chef. C’est ce que tout patrouilleur espère, être chef un jour. C’est arrivé plus tôt que je ne pensais qu’ils voteraient, mais ça a marché… C’est très gratifiant qu’ils aient décidé d’embaucher au sein du département et je suis reconnaissant au conseil pour la confiance qu’ils ont montrée que je ferai du bon travail en tant que chef.

Gordon a déclaré qu’il n’avait pas d’autre objectif que de maintenir des relations solides avec les citoyens et de faire en sorte que la ville fonctionne aussi bien que sous Faber.

« J’ai beaucoup appris du chef Faber… Il a été un mentor pour moi et il a fait un excellent travail en tant que chef », a déclaré Gordon. « Ce fut un plaisir de travailler avec lui et j’ai encore quelques mois pour le faire. »

Small a déclaré qu’il était essentiellement évident d’embaucher Gordon au poste de flic supérieur, en raison de sa familiarité avec la ville, le département, ses collègues et les citoyens.

« En regardant l’engagement global qu’il a donné à la communauté au cours des deux dernières décennies, vous voulez certainement montrer à vos officiers qu’ils respectent cela et cela semblerait être une gifle si vous alliez vers quelqu’un qui n’était pas engagé à construire avec l’équipe, les officiers, la formation approfondie que le capitaine Gordon a mise en place », a déclaré Small.

« Il a montré qu’il était capable de bien faire le travail et il grandira et s’épanouira à ce poste au fil du temps. »

Dans d’autres actions, le conseil:

Approuvé un paiement de 91 328,52 $ à John Pohar and Son’s pour des travaux sur les extensions de la conduite d’eau et des égouts sanitaires près de l’Interstate 80.

Adopté une ordonnance approuvant l’acquisition d’un terrain sur la rue Union afin que des égouts puissent être placés autour du pont.

Entendu de Small un rappel que National Night Out aura lieu le mardi 1er août à la piscine de Marseille.

L’ingénieur municipal Mike Etscheid a appris que les réparations de la rue Bluff commenceront le 31 juillet. Des déviations seront affichées.