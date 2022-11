Todd et les avocats de Julie Chrisley ne sont pas d’accord avec la recommandation de condamnation des procureurs avant l’audience

Alors que Todd et Julie Chrisley sont sur le point d’être condamnés pour avoir commis des délits financiers fédéraux, le couple de télé-réalité n’est pas d’accord avec les peines recommandées par les procureurs.

Todd, 53 ans, et Julie, 49 ans, ont comparu devant le tribunal lundi pour des arguments relatifs à la condamnation. L’audience pourrait se prolonger jusqu’à mardi.

Les procureurs dans l’affaire demandent au juge de condamner Todd à entre 17 et 22 ans de prison et Julie à 10 à 13 ans de prison, selon des documents judiciaires obtenus par RENARD5.

Les accusations pour lesquelles les deux ont été reconnus coupables entraînent généralement une peine de 10 à 30 ans, selon les directives en matière de détermination de la peine. Les procureurs veulent également que les Chrisley paient 20 millions de dollars, selon les documents judiciaires.

Les Chrisley ne sont pas d’accord avec les calculs des lignes directrices du gouvernement. Les avocats de Todd Chrisley ont écrit dans un dossier qu’il ne devrait pas encourir plus de neuf ans de prison et que le juge devrait le condamner en dessous de l’extrémité inférieure des lignes directrices. Les avocats de Julie Chrisley ont écrit qu’une peine raisonnable pour elle serait une probation avec des conditions spéciales et aucune peine de prison.

Si le juge condamne les deux Chrisley à la prison, les avocats de Julie Chrisley ont demandé que leurs peines de prison soient échelonnées, afin qu’elle puisse rester en liberté surveillée jusqu’à ce que son mari ait fini de purger sa peine ou jusqu’à ce que leur petite-fille ait 18 ans.

Todd a été condamné de complot en vue de commettre une fraude bancaire, une fraude bancaire, une fraude fiscale et un complot en vue de frauder les États-Unis.

Julie a été reconnue coupable de complot en vue de commettre une fraude bancaire, de fraude bancaire, de fraude fiscale et de complot en vue de frauder les États-Unis. Elle a également été accusée de fraude électronique et d’entrave à la justice.

Les Chrisley partagent trois enfants et sont mariés depuis 1996. La famille est devenue célèbre dans l’émission de télé-réalité “Chrisley Knows Best”.

La fille de Todd et Julie Savannah, a récemment montré son soutien à ses parents lors d’une apparition dans “Entertainment Tonight”.

“Ils poussent à travers. Nous sommes à un endroit où nous mettons notre foi en Dieu. Nous ne mettons certainement pas notre foi dans le système”, a déclaré Savannah au point de vente.

Elle a ajouté: “Je n’ai jamais vu deux personnes, mes parents, être si fermes dans leur foi et dans la prière… littéralement à genoux tous les matins en train de prier. C’est tellement admirable, et c’est un peu juste mon objectif. Juste les regarder et apprendre encore… grandir d’eux dans des moments comme celui-ci, et rester un peu fort à travers tout cela… sachant qu’à la fin, la vérité prévaudra. Et cela peut devenir plus difficile avant que cela ne devienne plus facile, mais nous avons la foi.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.