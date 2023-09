Todd et la fille de Julie Chrisley accusent la prison d’avoir « cadenassé » les fournitures alors que le couple bénéficie d’une réduction de temps

Todd Chrisley et sa femme Julie survivent dans des conditions extrêmes en prison, selon leur fille Savannah.

Todd et Julie purgent actuellement leur peine de prison dans des établissements distincts, respectivement en Floride et au Kentucky. Chaque signalé à la prison le 17 janvier après avoir été reconnu coupable de fraude bancaire fédérale et d’évasion fiscale.

« Vous n’avez pas de climatisation. Il peut faire 115 degrés à l’intérieur », a déclaré Savannah à Entertainment Tonight. « Vous cadenassez les machines à glace, vous ne prodiguez pas les soins médicaux appropriés, vous donnez aux gens les mauvais médicaments. »

« J’ai du mal quand nous donnons des milliards de dollars à d’autres pays à l’étranger et que nous ne prenons même pas soin des personnes qui font partie de notre propre système », a-t-elle ajouté. « J’en ai parlé. J’ai demandé à de nombreux avocats de se joindre à nous là où il existe un potentiel de procès énorme. C’est tout simplement triste. »

TODD ​​ET JULIE CHRISLEY OBTIENNENT DES PEINES DE PRISON RÉDUITES : « INDIVIDUS MODÈLES INCARCÉRÉS », DIT UN AVOCAT

Savannah a indiqué qu’elle craignait également que le fait de plaider publiquement en faveur de meilleures conditions de détention puisse avoir un impact négatif sur ses parents.

« Quelqu’un m’a contacté et ils m’ont dit : ‘Tu ferais mieux d’être prudent, parce qu’en disant ces choses, ces gardiens pourraient potentiellement imposer de la contrebande à ta mère ou à ton père pour les envoyer dans une prison à sécurité plus élevée' », a déclaré Savannah au sortie. « Pour moi, c’est inquiétant car il y a tellement de excès de la part du gouvernement. »

« C’est très dur parce que cela crée tellement de tumulte, mais mon objectif n’est pas de créer cette division, c’est de créer de l’amour. En fin de compte, ces gens ne sont pas leurs erreurs », a-t-elle ajouté.

Ce mois-ci encore, Todd et Julie ont obtenu des peines réduites. Le couple purgera désormais une peine totale de 15 ans – 10 pour Todd et cinq pour Julie.

« Todd et Julie Chrisley ont été des individus incarcérés modèles et se sont conformés à toutes les réglementations promulguées par le bureau des prisons », a déclaré l’avocat des Chrisley, Jay Surgent, à Fox News Digital.

« Dans ce contexte, leurs peines de prison sont désormais de 10 ans pour Todd et de cinq ans pour Julie. Nous poursuivons l’affaire avec vigueur auprès de la Cour d’appel du 11e circuit et d’autres recours légaux. »

Todd a été initialement condamné à 12 ans et Julie à sept ans après avoir été inculpée en août 2019 pour fraude bancaire et évasion fiscale. Ils avaient initialement été condamnés à 16 mois de probation après la fin de leur peine de prison.

Todd avait précédemment affirmé par l’intermédiaire de son avocat qu’il avait été « ciblé » et que son « statut de célébrité » avait conduit à des mauvais traitements en prison.

« Todd Chrisley a été pointé du doigt en référence au non-traitement de sa demande en vertu du Cares Act », a déclaré Surgent à Fox News Digital à l’époque. « Quelqu’un a été autorisé à le prendre en photo pendant qu’il dormait, et cela est dû à son statut de célébrité. »

« Les conditions de vie sont horribles et on m’a signalé qu’un serpent venimeux s’était introduit dans la cellule de Julie et qu’il avait dû être embolisé et retiré », a-t-il déclaré. « Depuis ce jour, elle est assise à une température de 100 degrés sans climatisation, et personne ne semble s’en soucier. »

Les condamnations de Julie comprenaient un complot en vue de commettre une fraude bancaire, une fraude bancaire, une fraude fiscale et un complot en vue de frauder les États-Unis. Elle a également été accusée de fraude électronique et d’entrave à la justice. Elle s’est présentée au camp satellite à sécurité minimale de l’installation BOP à Lexington, une source précédemment confirmée à Fox News Digital.

Todd a été reconnu coupable de complot en vue de commettre une fraude bancaire, de fraude bancaire, de fraude fiscale et de complot en vue de frauder les États-Unis. Il s’est présenté dans un établissement à sécurité minimale, Camp de prisonniers fédéral de Pensacola.

Les procureurs avaient affirmé que les Chrisley avaient soumis de faux documents aux banques lors de leur demande de prêt et que Julie avait spécifiquement soumis de faux rapports de solvabilité alors qu’elle tentait de louer une maison en Californie.

