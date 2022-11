Todd et Julie Chrisley, stars de la télé-réalité, sont condamnés à la prison pour fraude et évasion fiscale

“Les Chrisley ont construit un empire basé sur le mensonge selon lequel leur richesse provenait de leur dévouement et de leur travail acharné”, ont déclaré les procureurs. “Le verdict unanime du jury remet les pendules à l’heure : Todd et Julie Chrisley sont des escrocs de carrière qui ont gagné leur vie en sautant d’un stratagème frauduleux à un autre, en mentant aux banques, en harcelant les vendeurs et en éludant les impôts à chaque coin de rue.”

Avec l’aide d’un ancien partenaire commercial, les Chrisley ont utilisé de faux relevés bancaires, des rapports d’audit et des états financiers personnels pour frauder des banques de la région d’Atlanta afin d’obtenir plus de 36 millions de dollars de prêts personnels, selon le ministère de la Justice. Le couple a utilisé cet argent pour acheter des voitures de luxe, des biens immobiliers et d’autres biens somptueux. Après avoir dépensé tout l’argent, M. Chrisley a déposé son bilan, a déclaré le ministère de la Justice.

Puis, après avoir gagné des millions de dollars grâce à leur émission de télé-réalité, le couple a conspiré pour frauder l’Internal Revenue Service avec l’aide de leur comptable, Peter Tarantino, 60 ans, ont déclaré les procureurs. Pour éviter de payer environ 500 000 $ d’impôts en souffrance dus par M. Chrisley, le couple a ouvert des comptes bancaires d’entreprise au nom de Mme Chrisley, selon le ministère de la Justice. Mais lorsque l’IRS a demandé des informations sur les comptes au nom de Mme Chrisley, le couple a transféré la propriété de leur compte bancaire d’entreprise à un autre membre de la famille pour cacher leurs revenus à l’IRS, a déclaré le ministère de la Justice.

(Plus tard, après avoir pris connaissance de l’enquête du grand jury, Mme Chrisley a déposé un faux document dans une assignation à comparaître du grand jury pour donner l’impression que le couple n’avait pas menti à la banque lorsqu’il a transféré la propriété du compte de l’entreprise à un parent, a déclaré le ministère de la Justice.)

Le couple n’a pas déposé ni payé d’impôts en 2013, 2014, 2015 et 2016 et, dans le cadre du stratagème, M. Tarantino a déposé deux déclarations de revenus pour la société de prêt qui ont faussement affirmé que la société n’avait pas gagné d’argent ou effectuer des distributions en 2015 et 2016, selon le ministère de la Justice.

En plus de condamner les Chrisley lundi, le juge Ross a condamné M. Tarantino à trois ans de prison et trois ans de probation; il a été reconnu coupable en juin d’avoir produit de fausses déclarations de revenus pour la société des Chrisley.

Ryan K. Buchanan, l’avocat américain du district nord de la Géorgie, a déclaré dans un communiqué que la durée des peines des Chrisley reflétait “l’ampleur de leur plan criminel”, ajoutant qu’elles “devraient servir d’avertissement aux autres tentés de exploiter le système bancaire communautaire de notre pays à des fins personnelles illégales.