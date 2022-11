TODD ​​et Julie Chrisley ont fait face à la controverse lorsqu’ils ont été accusés d’évasion fiscale.

À l’issue de leur procès, les deux stars de Chrisley Knows Best ont été reconnues coupables des accusations de fraude fiscale.

Todd et Julie Chrisley sont-ils allés en prison ?

Le 7 juin 2022, Todd et Julie Chrisley ont été reconnus coupables d’évasion fiscale, de fraude électronique et de complot en vue de commettre une fraude bancaire.

Alors que le couple quittait le palais de justice ce mardi-là, Todd a déclaré à la foule: «Nous restons fidèles à notre foi et nous soutenons ce que nous savons être juste.

“Nous avons de la chance d’avoir les conseils que nous avons et notre famille restera unie.

“Nous marcherons sur cette route parce que nous savons que le bon Dieu nous tiendra la main et nous guidera.”

Le comptable de la famille Chrisley, Peter Tarantino, a également été reconnu coupable d’accusations connexes, notamment d’avoir aidé et encouragé la production de fausses déclarations de revenus.

Suite au verdict de culpabilité, les Chrisley ont été libérés sous caution.

Les stipulations stipulaient que le couple devait participer à un programme de surveillance de localisation et à la détention à domicile.

Dans un épisode de leur podcast Chrisley Confessions, les stars de télé-réalité ont expliqué ce qu’elles ressentaient à propos de la condamnation.





“Nous voulions venir aujourd’hui et faire savoir à tout le monde que c’est une période très triste et déchirante pour notre famille en ce moment”, a déclaré Todd.

«Mais nous restons fermes dans notre foi et nous avons confiance que Dieu fera ce qu’il fait le mieux parce que Dieu est un faiseur de miracles et c’est ce à quoi nous tenons.

“Je sais que vous voulez tous connaître tous les détails qui se passent dans nos vies, et je dois vous demander de respecter le fait que nous ne sommes pas autorisés à en parler pour le moment.”

Quand est la condamnation de Todd et Julie ?

La date de condamnation initiale de Todd et Julie était prévue pour le 6 octobre 2022.

Julie et Todd ont demandé que leur date de condamnation du 6 octobre soit repoussée

Cependant, une requête a été déposée pour reporter la condamnation au lundi 21 novembre.

Le célèbre duo a également déposé une requête pour un nouveau procès mais s’est vu refuser la demande.

Au nom du couple, la demande affirmait: «Le gouvernement a présenté et n’a pas corrigé le faux témoignage de l’agente des revenus de l’IRS Betty Carter, qui a menti au sujet des Chrisley qui devaient des impôts ou des années où elle savait qu’aucun impôt n’était dû.

“Ce témoignage a eu pour effet de dépeindre faussement les Chrisley comme menteurs, susceptibles de commettre d’autres formes de fraude et d’éluder les paiements d’impôts allégués dans l’acte d’accusation.”

Qu’est-il arrivé à Todd et Julie ?

En août 2019, Todd et Julie ont été accusés d’avoir conspiré pour frauder “de nombreuses banques” en donnant aux institutions de faux états financiers personnels et d’autres informations tout en obtenant des millions de dollars de prêts, a déclaré le bureau du procureur américain pour le district nord de la Géorgie.

“Todd et Julie Chrisley sont accusés non seulement d’avoir fraudé un certain nombre de banques en obtenant frauduleusement des millions de dollars de prêts, mais aussi d’avoir prétendument trompé les contribuables en éludant activement le paiement des impôts fédéraux sur l’argent qu’ils ont gagné”, a déclaré Byung J. Pak, United States. Procureur des États pour le district nord de la Géorgie, a déclaré.

Todd et Julie Chrisley se seraient rendus à un bureau du FBI à Atlanta quelques heures après avoir été inculpés.

Le couple est entré dans la salle d’audience enchaîné mais est sorti ” en jurant de se battre “, a rapporté WBS à Atlanta.

Ils ont plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation et ont maintenu leur innocence.

Un juge a fixé une caution non garantie de 100 000 $ chacun avec des restrictions de voyage.

Dans un long post InstagramTodd a déclaré aux fans que le couple avait été victime d’un ancien employé qui avait en quelque sorte convaincu des agents fédéraux de les poursuivre.

La légende se lit comme suit : “Merci à tous pour votre amour et votre soutien. Notre famille vous en sera éternellement reconnaissante… Que Dieu vous bénisse tous !

“Pour se venger, il a apporté un tas de faux documents au bureau du procureur américain et leur a dit que nous avions commis toutes sortes de crimes financiers, comme l’évasion fiscale et la fraude bancaire”, a écrit Todd.

Il a poursuivi: “Cela a bien attiré leur attention, mais une fois que nous avons eu la chance d’expliquer qui il était et ce qu’il nous avait fait, ils ont réalisé que tout cela n’était qu’un tas de bêtises et ils l’ont renvoyé.”