Todd et Julie Chrisley s’expriment après la condamnation pour crimes financiers

Todd et Julie Chrisley s’expriment pour la première fois depuis qu’ils ont été reconnus coupables de fraude et d’évasion fiscale.

Bien qu’il « n’ait pas été autorisé » à discuter de l’affaire en profondeur, le couple voulait que le public sache « que c’est une période très triste et déchirante pour notre famille en ce moment ».

« Mais nous tenons toujours fermement dans notre foi, et nous avons confiance que Dieu fera ce qu’il fait le mieux parce que Dieu est un faiseur de miracles », a déclaré Todd.

« Nous sommes vivants et dynamiques, et nous apprécions tout le soutien que nous avons reçu de tout le monde. »

Le 7 juin, Todd et Julie ont été reconnus coupables de fraude bancaire et d’évasion fiscale devant un tribunal d’Atlanta.

La couple a été initialement inculpé en août 2019, et un nouvel acte d’accusation a été déposé en février. Le couple a fait face à 12 chefs d’accusation de fraude bancaire et électronique, d’évasion fiscale et de complot sur une période de neuf ans.

Ils ont nié toutes les accusations.

Todd a été reconnu coupable de complot en vue de commettre une fraude bancaire, fraude bancaire complot en vue de frauder les États-Unis et fraude fiscale.

Julie a été reconnue coupable de complot en vue de commettre une fraude bancaire, de fraude bancaire, de complot en vue de frauder les États-Unis et de fraude fiscale. Elle a également été accusée de fraude électronique et d’entrave à la justice.

La fille de Todd et Julie, Savannah, s’est récemment rendue sur Instagram pour soutenir ses parents.

« Je continuerai à soutenir ma famille et à me battre pour la justice. Justice pour nous-mêmes et pour les autres que le système a échoué. (Il n’y a que peu de choses sur lesquelles je peux commenter légalement en ce moment.) », a-t-elle écrit à côté d’images d’elle. Parents.

« Récemment, Je me suis senti abandonné par Dieu , que mes prières incessantes n’ont pas été entendues. Mais je crois qu’il utilisera toutes les difficultés et adversités que nous traversons pour nous fortifier et nous préparer à un objectif encore plus grand.

« Alors je continuerai à croire en notre Seigneur et Sauveur… Je prie pour la force, l’espoir et l’amour. Merci à tous ceux qui continuent à se tenir à nos côtés. Ce combat n’est pas terminé. »

Tracy Wright et Janelle Ash de Fox News ont contribué à ce rapport.