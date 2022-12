Todd et Julie Chrisley se présenteront aux prisons de Floride en janvier

Todd et Julie Chrisley devraient commencer leur peine de prison en Floride en janvier.

Selon le magazine People, Todd purgera sa peine au Federal Prison Camp Pensacola et Julie sera détenue à l’établissement correctionnel fédéral Marianna, à environ deux heures et demie de là.

Les peines du couple commenceront le 17 janvier.

Todd et Julie Chrisley ont été condamnés à 19 ans de prison combinés dans leur affaire d’évasion fiscale fédérale le mois dernier.

L’avocat du couple n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

Dans le dernier épisode du podcast “Chrisley Confessions”, Todd a révélé que lui et Julie avaient fait appel de leur condamnation pour fraude fiscale mais n’étaient “pas autorisés” à discuter de plus amples détails.

“Nous ne pouvons pas discuter de l’affaire car l’appel a maintenant été fait, mais ils le font, je pense qu’il a été déposé hier ou avant-hier”, a expliqué Todd. “Nos avocats ont remarqué que les tribunaux faisaient appel de cela.”

Il a ajouté: “Donc, nous ne sommes pas autorisés à en discuter, alors ne pensez pas que nous évitons de vouloir vous dire quelque chose parce que nous ne le sommes pas. C’est qu’on nous a dit que nous ne pouvons pas.”

Au cours de l’épisode, Todd a remercié ses fans fidèles pour leur soutien tout au long de leurs problèmes juridiques : “Nous apprécions toutes les prières que nous recevons chaque jour. Nous sommes bombardés – ce qui est une bénédiction – de courrier, de cadeaux, avec juste des pensées de générosité et propose de nous aider de toutes les manières possibles et qu’ils prient pour nous », a-t-il dit.

Il a conclu en demandant aux auditeurs de prier pour lui : “Si vous priez pour ma disparition, alors je prie pour que Dieu bloque votre prière. Si vous priez pour nos bénédictions, alors je renforce votre prière et je demande à Dieu d’écouter les masses qui prient pour nous.”

Les Chrisley ont été inculpés pour la première fois pour évasion fiscale en août 2019 et ont nié les allégations. Ils ont été reconnus coupables de toutes les accusations plus tôt cette année, et lors d’une audience en novembre, Todd a été condamné à 12 ans tandis que Julie a reçu sept ans. Ils ont également reçu chacun 16 mois de probation.

Todd et Julie Chrisley sont devenus célèbres en jouant dans une poignée d’émissions de télé-réalité. “Chrisley Knows Best” a suivi les efforts de la famille à partir de 2014. L’émission a duré neuf saisons, la 10e, filmée avant le procès pour crimes fédéraux, diffusée en 2023.

Il n’y a eu aucun mot officiel de NBCUniversal concernant les deux autres émissions de la famille, mais selon Deadline, elles ont été annulées.

Les enfants du couple, Savannah et Chase, ont lancé leur propre émission de télé-réalité en 2019 intitulée “Growing Up Chrisley”. Il mettait en vedette les deux enfants essayant de prouver à leur père qu’ils pouvaient s’en sortir seuls.

Todd Chrisley avait également signé un nouveau projet avec E!

La star de la télé-réalité devait animer une émission de rencontres intitulée “Love Limo”, mais comme “Growing Up Chrisley”, l’émission a été abandonnée, par Deadline.

Todd a été reconnu coupable de complot en vue de commettre une fraude bancaire, de fraude bancaire, de fraude fiscale et de complot en vue de frauder les États-Unis.

Julie a été reconnue coupable de complot en vue de commettre une fraude bancaire, de fraude bancaire, de fraude fiscale et de complot en vue de frauder les États-Unis. Elle a également été accusée de fraude électronique et d’entrave à la justice.