Todd et Julie Chrisley se présentent en prison après qu’un couple de télé-réalité a été reconnu coupable de fraude bancaire fédérale et d’évasion fiscale

Todd et Julie Chrisley se sont rendus dans des prisons séparées mardi après leurs condamnations pour évasion fiscale fédérale l’année dernière à midi, a confirmé une source proche du dossier à Fox News Digital.

Les stars de “Chrisley Knows Best” étaient condamné à 19 ans combinés en prison après qu’un jury a reconnu le couple coupable de complot en vue de frauder des banques communautaires sur plus de 30 millions de dollars de prêts frauduleux, en plus de complot en vue de frauder l’IRS.

Avant de se présenter en prison, Todd a partagé un message religieux sur son Instagram.

“IL est toujours à l’heure… #fightthegoodfight”, a écrit Todd en légende d’une vidéo d’un chant religieux.

Les enfants de Todd et Julie ont commenté la publication.

“Je t’aime papa”, a écrit Savannah Chrisley.

“Je t’aime plus ma beauté et je t’aimerai toujours. N’est-ce pas génial quand il a 4 jours de retard et qu’il est toujours à l’heure ?” Todd a répondu de manière énigmatique.

“Je t’aime papa, ce n’est pas fini”, a également commenté Kyle Chrisley.

Les procureurs ont allégué que les Chrisley avaient soumis de faux documents aux banques lors de la demande de prêt. En outre, ils ont affirmé que Julie avait également soumis un faux rapport de solvabilité et de faux relevés bancaires lorsqu’elle tentait de louer une maison en Californie.

Les Chrisleys se sont vu refuser la mise en liberté sous caution dans l’attente d’un appel lors d’une audience au tribunal plus tôt ce mois-ci.

TODD ​​ET JULIE CHRISLEY CONDAMNÉS À LA PRISON FÉDÉRALE ; LES STARS DE LA RÉALITÉ REÇOIVENT 19 ANS COMBINÉS DERRIÈRE LES BARREAUX

Todd a été condamné à 12 ans de prison et Julie a été condamnée à sept ans de prison après avoir été initialement inculpée en août 2019 pour fraude bancaire et évasion fiscale.

Ils devront chacun effectuer 16 mois de probation après la fin de leur peine de prison.

“CHRISLEY SAIT LE MEILLEUR” STARS JULIE ET ​​TODD CHRISLEY : CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LE COUPLE DE RÉALITÉ ET LEUR FAMILLE

Les condamnations de Julie Chrisley comprenaient un complot en vue de commettre une fraude bancaire, une fraude bancaire, une fraude fiscale et un complot en vue de frauder les États-Unis. Elle a également été accusée de fraude électronique et d’entrave à la justice. Elle s’est rendue au camp satellite à sécurité minimale de l’installation BOP de Lexington, a confirmé une source à Fox News Digital.

Todd Chrisley a été reconnu coupable de complot en vue de commettre une fraude bancaire, de fraude bancaire, de fraude fiscale et de complot en vue de frauder les États-Unis. Il s’est enregistré dans l’établissement à sécurité minimale, Federal Prison Camp Pensacola.

Après avoir été reconnus coupables, la juge de district américaine Eleanor Ross a autorisé les Chrisley à rester libres sous caution à la condition qu’ils bénéficient d’une surveillance de localisation et d’une détention à domicile.

‘CHRLISEY SAIT LE MIEUX’ STARS TODD, JULIE CHRISLEY CONDAMNATION POUR ÉVASION FISCALE : EN CHIFFRES

“Hier a été une journée difficile pour la famille Chrisley. Mais Todd et Julie sont des croyants, et cette foi leur donne de la force alors qu’ils font appel de leurs convictions”, a déclaré l’avocat de la famille Chrisley, Alex Little, dans une déclaration à Fox News Digital à l’époque. “Leur procès a été entaché d’erreurs graves et répétées, notamment le fait que le gouvernement a menti aux jurés sur les impôts que le couple a payés. Sur la base de ces problèmes, nous sommes optimistes quant à la voie à suivre.”

Les stars de “Chrisley Knows Best” a reconnu la condamnation lors d’un épisode de podcast. Bien qu’il ne soit “pas autorisé” à discuter de l’affaire en profondeur, le couple voulait que le public sache “que c’est une période très triste et déchirante pour notre famille en ce moment”.

“Mais nous tenons toujours fermement dans notre foi, et nous avons confiance que Dieu fera ce qu’il fait le mieux parce que Dieu est un faiseur de miracles”, a déclaré Todd.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Nous sommes vivants et dynamiques, et nous apprécions tout le soutien que nous avons reçu de tout le monde.”

Les Chrisleys ont vu une victoire sur un tribunal mineur en 2019 lorsque le ministère du Revenu de Géorgie a autorisé le couple d’un Évasion fiscale de l’État de 2 millions de dollars accusation découlant d’une enquête de deux ans sur près de huit ans de retours à partir de 2008.

“Julie et moi savions depuis le début que nous n’avions rien fait de mal et que lorsque tous les faits seraient connus, tout irait bien”, a déclaré Todd dans un communiqué à l’époque. “Nous sommes simplement heureux que le ministère du Revenu ait été disposé à garder l’esprit ouvert et à examiner toutes les preuves.”

Le ministère du Revenu a abandonné son affirmation selon laquelle le couple devait plus de 2,1 millions de dollars d’impôts, de pénalités et d’intérêts impayés de l’État, et a mis à jour l’encours total de la dette à moins de 110 000 $.