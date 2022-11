Todd et Julie Chrisley s’appuient sur la foi au milieu de la condamnation pour fraude fiscale, sa fille Savannah dit: “Passer à travers”

Alors que Todd et Julie Chrisley attendent leur condamnation après avoir été reconnus coupables de crimes financiers, leur fille de 25 ans a fourni une mise à jour sur la façon dont ses parents traversent une période tumultueuse.

“Ils poussent à travers. Nous sommes à un endroit où nous mettons notre foi en Dieu. Nous ne mettons certainement pas notre foi dans le système”, a déclaré Savannah Chrisley lors d’une apparition sur Entertainment Tonight.

En juin, Todd a été reconnu coupable de complot en vue de commettre une fraude bancaire, de fraude bancaire, de fraude fiscale et de complot en vue de frauder les États-Unis.

TODD ​​ET JULIE CHRISLEY DEVRAIENT ENCOURAGER ENTRE 10 À 22 ANS DE PRISON POUR CRIMES FINANCIERS CONDAMNATION : LES PROCUREURS

Pendant ce temps, Julie a été reconnue coupable de complot en vue de commettre une fraude bancaire, de fraude bancaire, de fraude fiscale et de complot en vue de frauder les États-Unis. Elle a également été accusée de fraude électronique et d’entrave à la justice.

Les accusations pour lesquelles les deux ont été reconnus coupables entraînent généralement une peine comprise entre 10 et 30 ans. Les procureurs veulent également que les Chrisley paient 20 millions de dollars, selon les documents judiciaires obtenus par obtenu par FOX5 Atlanta.

Savannah a continué à briller pendant une période sombre pour ses parents – les stars de la série télé-réalité à succès “Chrisley Knows Best”.

SAVANNAH CHRISLEY “RESTE GARDE” SES PARENTS APRÈS LEURS CONDAMNATIONS POUR CRIME FINANCIER

“Je n’ai jamais vu deux personnes, mes parents, être si fermes dans leur foi et dans la prière… juste littéralement à genoux tous les matins en train de prier. C’est tellement admirable, et c’est un peu juste mon objectif. Je les regarde et j’apprends encore… grandir à partir d’eux dans des moments comme celui-ci, et rester un peu fort à travers tout cela … sachant qu’à la fin, la vérité prévaudra. Et cela peut devenir plus difficile avant que cela ne devienne plus facile, mais nous avons la foi.

Les procureurs ont allégué que les Chrisley avaient soumis de faux documents aux banques lors de la demande de prêt. Ils ont dit que Julie Chrisley avait également soumis un faux dossier de crédit et de faux relevés bancaires en essayant de louer une maison en Californie.

Après avoir été reconnus coupables, la juge de district américaine Eleanor Ross a autorisé les Chrisley à rester libres sous caution, mais elle les a placés sous surveillance et en détention à domicile.

TODD ​​ET JULIE CHRISLEY S’EXPRIMENT APRÈS LA CONDAMNATION POUR CRIMES FINANCIERS

Derrière le sourire de Savannah, elle a avoué que c’était une période difficile pour elle, sachant que ses parents pourraient être condamnés dans leur affaire de fraude fiscale.

Pendant ce temps, la star de télé-réalité a déclaré qu’elle utilisait son nouveau podcast, “Unlocked”, comme mécanisme d’adaptation tout en essayant de rester positive dans la situation familiale difficile.

“Je pense que c’est ce qui se passe, quand vous êtes à la télévision depuis 10 ans, vous apprenez simplement à être bon tout le temps, et je pense que c’est là que mon podcast entre en jeu. C’est OK de ne pas être OK, et c’est OK être vulnérable… travailler sur vos émotions pendant que vous en parlez », a-t-elle poursuivi.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“C’est un peu l’endroit où je me trouve en ce moment, j’utilise simplement mon podcast comme exutoire pour être vulnérable, parler de tout ce qui se passe dans ma vie pour qu’en fin de compte, la vérité sorte toujours et pour juste être patient avec moi-même.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Todd et Julie Chrisley doivent comparaître devant le tribunal lundi.

Lauryn Overhultz de Fox News a contribué à ce rapport.