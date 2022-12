Todd et Julie Chrisley réfléchissent à vivre « chaque jour comme si c’était le dernier » dans le premier podcast depuis la condamnation

Todd et Julie Chrisley ont réfléchi à leur approche de la vie dans leur premier podcast depuis qu’ils ont été condamnés à 19 ans de prison fédérale.

Julie, 49 ans, a partagé une citation “puissante” de l’auteur Priscilla Shirer lors du dernier épisode de leur podcast, “Chrisley Confessions”, qui a été diffusé mercredi. Le dernier épisode de podcast du couple assiégé a été enregistré avant leur condamnation le 21 novembre.

“L’âge n’est qu’un chiffre, et comme nous ne connaissons pas la date de notre décès, nous devons vivre chaque jour comme si c’était le dernier”, a déclaré Julie.

“Aucun de nous ne sait quand est notre horodatage”, a déclaré Todd, 53 ans, en accord. “C’est pourquoi je dis qu’hier n’a pas d’importance. Aujourd’hui est ce que nous avons. Et demain appartient à Dieu. Parce que demain ne nous est pas promis.”

‘CHRISLEY SAIT LE MEILLEUR’ STARS TODD ET JULIE CHRISLEY OUVRENT SUR ‘VIVRE DANS LA PEUR’ AVANT LA CONDAMNATION

Le couple a discuté de leurs réflexions sur la façon dont Dieu donnera aux gens un “appel” et les “préparera simultanément” à l’accomplir.

“Dieu vous appellera à faire quelque chose, puis il vous équipera pour le faire”, a déclaré Julie. “Il te donnera ce dont tu as besoin pour le faire.”

“Ce à quoi Dieu nous appelle, il nous guidera”, a ajouté Todd. “Il vous équipera de ce dont vous avez besoin pour mener à bien ce voyage dans lequel il vous a mis.”

Julie a noté l’importance du “timing” et a rappelé que “ce n’est pas votre timing, c’est le timing de Dieu”.

“Nous voulons que tout se passe à notre heure”, a déclaré Julie. “Nous voulons une gratification instantanée. Nous voulons que les choses se produisent quand nous voulons qu’elles se produisent. Nous voulons que les choses se produisent là où nous souffrons le moins. Et nous voulons que les choses se produisent là où elles vont toujours dans notre sens. Et ce n’est tout simplement pas comme ça.

“Parfois, Dieu doit, comme vous l’avez dit, nous briser pour nous bénir, pour nous reconstruire.”

Julie a déclaré que les gens peuvent “avoir des ennuis” lorsqu’ils essaient de “manipuler” le moment ou la situation pour obtenir un certain résultat.

“Parfois, nous ne savons même pas de quel résultat nous avons besoin”, a-t-elle ajouté. “Et ce dont nous pensons avoir besoin n’est pas ce dont nous avons vraiment besoin.”

Julie a expliqué qu’elle croyait qu’il était important pour elle d’apprendre cette leçon et de la partager avec les autres.

“Je ne suis pas la seule personne qui a du mal”, a-t-elle déclaré. “Il y a des gens ici qui luttent, que ce soit un travail, un membre de la famille, une maladie, un mariage, un enfant, un ami, peu importe. Et je sais que si vous pouvez vous appuyer davantage sur Dieu, et je crois que cela moyen est la prière.

“Je crois que cela signifie une prière fervente, comme prier avec diligence et croire quand vous priez que croire que Dieu va répondre à vos prières et le réclamer. Je crois que c’est ce qui nous libérerait mentalement, nous libérerait physiquement.”

“Si je pouvais en faire plus, je me sentirais tellement mieux. Si je pouvais en laisser passer une partie et ne pas essayer de m’inquiéter. Parce que l’inquiétude ne vient pas de Dieu, mais c’est quelque chose que je fais tout le temps”, Julie admis.

Elle a ensuite cité une étude qui, selon elle, a révélé que 92% des choses dont les gens s’inquiètent ne se produisent jamais.

“Huit pour cent du temps, les choses qui vous inquiètent arrivent”, a-t-elle reconnu. “Mais, vous savez, nous ne pouvons pas vivre là-dedans.

“Et c’est ce sur quoi mes partenaires de prière se sont vraiment concentrés ou ont essayé de m’aider, à vivre au-dessus de ma situation. Et c’est ce qui est très difficile pour moi parce que je suis une fille qui vit dans les tranchées.”

LES CHRISLEYS RÉPONDENT APRÈS AVOIR ÉTÉ « INJUSTEMENT CIBLÉS » DANS UNE AFFAIRE D’ÉVASION FISCALE

Le natif de Caroline du Sud a souligné l’importance de se souvenir que les temps difficiles passent.

“Vous devez savoir que votre situation n’est pas éternelle, qu’elle finira par changer », a-t-elle déclaré. « Vous finirez par passer de l’autre côté et vous recevrez la force dont vous avez besoin pour passe à travers.”

“Et c’est parfois difficile à accepter, je pense, quand on ne voit pas la lumière au bout du tunnel.”

Todd a déclaré que même si tout le monde a des “jours sombres”, ils peuvent choisir de “s’asseoir et de s’y vautrer” ou de “se lever”.

“On peut se lever”, a-t-il ajouté.

Vers la fin de l’épisode, Julie a reconnu qu’elle savait qu’elle donnait l’exemple à ses enfants sur la façon de gérer les défis de la vie.

“Toute difficulté que je traverse ou que j’ai traversée, j’ai essayé de la traverser en pensant toujours et en sachant que mes enfants regardent”, a-t-elle expliqué. “Et que les difficultés que je traverse, comment je les gère, ils regardent ça aussi.

“Si je le gère bien, ils regardent. Si je le gâche, ils regardent. Et donc, pour moi en tant que parent, je veux essayer de m’assurer que je le fais bien plus que je le fais mal parce que je sais qu’ils regardent, et je sais que cela les préparera aux difficultés, malheureusement, qu’ils auront plus tard dans la vie.”

Todd a ajouté que lui et sa femme ont essayé d’être de bons exemples pour leurs enfants, mais ont admis qu’ils “ont parfois échoué”.

Todd et Julie partagent les fils Chase, 26 ans, et Grayson, 16 ans, et la fille Savannah, 25 ans. Todd est également père d’une fille Lindsie, 33 ans, et d’un fils Kyle, 31 ans, avec son ex-femme Teresa Terry.

La semaine dernière, Todd a été condamné à 12 ans de prison après avoir été reconnu coupable de complot en vue de commettre une fraude bancaire, de fraude bancaire, de complot en vue de frauder les États-Unis et de fraude fiscale.

Julie a écopé d’une peine de sept ans après avoir été reconnue coupable de complot en vue de commettre une fraude bancaire, de fraude bancaire, de complot en vue de frauder les États-Unis et de fraude fiscale. Elle a également été accusée de fraude électronique et d’entrave à la justice.

Les stars de télé-réalité ont clamé leur innocence tout au long de l’enquête et du procès.