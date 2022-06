Todd et Julie Chrisley reconnus coupables de toutes les accusations dans le cadre d’un procès pour fraude bancaire fédérale et évasion fiscale

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Todd et Julie Chrisley, de la longue émission de téléréalité « Chrisley Knows Best », ont été reconnus coupables de toutes les accusations de fraude bancaire et d’évasion fiscale dans une salle d’audience d’Atlanta, en Géorgie, mardi.

Le couple a été initialement inculpé en août 2019, et un nouvel acte d’accusation a été déposé en février, où le couple a fait face à 12 chefs d’accusation de fraude bancaire et électronique, d’évasion fiscale et de complot sur une période de neuf ans, ce qu’ils ont tous nié.

L’avocat de Chrisley, Bruce Morris, a déclaré à Fox News Digital : « Déçu du verdict. Un appel est prévu. »

Todd a été reconnu coupable de complot en vue de commettre une fraude bancaire, de fraude bancaire, de complot en vue de frauder les États-Unis et de fraude fiscale. Julie a été reconnue coupable de complot en vue de commettre une fraude bancaire, de fraude bancaire, de complot en vue de frauder les États-Unis et de fraude fiscale. Elle a également été accusée de fraude électronique et d’entrave à la justice.

Le procès a commencé il y a trois semaines et les délibérations du jury ont commencé vendredi, avec un verdict rendu mardi.

Les Chrisley pourraient chacun encourir jusqu’à 30 ans de prison, et une audience de détermination de la peine aura lieu à une autre date.

‘CHRISLEY SAIT LE MEILLEUR’ STARS JULIE ET ​​TODD CHRISLEY: CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LE COUPLE DE TÉLÉ RÉALITÉ

Peter Tarantino, un comptable engagé par les Chrisley, est accusé d’un chef de complot en vue de frauder les États-Unis et de deux chefs de production délibérée de fausses déclarations de revenus. Il a également été reconnu coupable.

Après avoir été reconnus coupables, la juge de district américaine Eleanor Ross a autorisé les Chrisley à rester libres sous caution. Mais elle les a placés sous surveillance et en détention à domicile, ce qui signifie qu’ils ne peuvent quitter la maison que pour certaines raisons, notamment le travail, les rendez-vous médicaux et les comparutions devant le tribunal. Ils doivent également alerter leurs agents de probation de toute dépense supérieure à 1 000 $, selon l’ordonnance entrée mardi.

Morris a fait valoir devant le tribunal que les Chrisley étaient victimes de Mark Braddock, qui supervisait Chrisley Asset Management, et était responsable de la fraude à l’insu du couple jusqu’à ce qu’ils le licencient en 2012.

Les procureurs ont initialement déclaré dans l’acte d’accusation que le couple avait soumis de faux documents aux banques lors de la demande de prêt, Julie aurait également soumis un faux rapport de solvabilité et de faux relevés bancaires lors de la tentative de location d’une maison en Californie, puis le couple aurait refusé de payer un loyer. quelques mois après avoir commencé à utiliser la maison.

Les Chrisley auraient également utilisé leur société de production 7C pour cacher des revenus afin d’empêcher l’IRS de percevoir les impôts impayés dus par Todd. Il aurait également ordonné à un employé de falsifier des documents sur les revenus et les actifs.

‘CHRISLEY SAIT LE MEILLEUR’ STARS POUR ÊTRE PROCÈS À ATLANTA

Dans une publication Instagram partagée avant même la publication de l’acte d’accusation, Todd a accusé un ancien employé d’avoir volé le couple et d’avoir apporté de faux documents au bureau du procureur américain.

Les procureurs ont accusé le couple d’avoir ordonné à l’ancien employé de falsifier des documents dans le cadre d’un stratagème présumé de 2007 à 2012, qui impliquait également de soumettre de faux états bancaires et financiers à des institutions financières pour obtenir des millions de dollars de prêts.

Todd et Julie ont vu une victoire judiciaire mineure en 2019 lorsque le ministère du Revenu de Géorgie a autorisé le couple d’une accusation d’évasion fiscale de 2 millions de dollars résultant d’une enquête de deux ans sur près de huit ans de déclarations commençant en 2008.

« Julie et moi savions depuis le début que nous n’avions rien fait de mal et que lorsque tous les faits seraient connus, tout irait bien », a déclaré Todd dans un communiqué à l’époque. « Nous sommes simplement heureux que le ministère du Revenu ait été disposé à garder l’esprit ouvert et à examiner toutes les preuves. »

Le ministère du Revenu a abandonné son affirmation selon laquelle le couple devait plus de 2,1 millions de dollars en impôts d’État impayés pénalités et intérêts, et a mis à jour le total de la dette à moins de 110 000 $.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Entre 2008 et 2016, la paire avait payé des impôts en trop pendant quatre ans et avait une dette nette de moins de 77 000 $ en impôts en souffrance pour une seule année de déclaration incorrecte en 2009, qui a depuis été payée.

« Chrisley Knows Best » a suivi la famille pendant près d’une décennie et a été créée à l’origine en mars 2014 sur le réseau américain.

Todd et Julie ont d’abord vécu en Géorgie avant de déplacer leur clan à Nashville, Tennessee au cours de la quatrième saison. La série a été renouvelée pour une 10e saison qui sera diffusée plus tard cette année, et de nouveaux épisodes recommenceront le 23 juin. Les rediffusions des saisons précédentes peuvent être vues sur Bravo, E! et vidéo à la demande.

E ! a récemment annoncé qu’il allait de l’avant avec une nouvelle série de rencontres animée par Todd, appelée « Love Limo ».