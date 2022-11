Todd et Julie Chrisley réagissent aux peines de prison (exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Jordanie Strauss/Invision/AP/Shutterstock

Todd et Julie Chrisley continuent d’absorber l’impact de leurs peines de 12 et 7 ans de prison pour fraude bancaire. En fait, un initié de la famille Chrisley est allé jusqu’à dire que le célèbre couple et sa famille sont “inconsolables” suite à la nouvelle étonnante du 21 novembre. “Toute la famille était sous le choc, et ils le sont toujours”, a déclaré la source. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT. “Quand ils ont appris la phrase pour la première fois, ils étaient tous hystériques et il y avait beaucoup de pleurs de tout le monde. Personne ne pouvait croire que c’était le résultat.

La famille était tellement choquée, a expliqué l’initié, qu’elle ne voulait voir personne après la nouvelle. “Todd et Julie ne voulaient voir personne hier sauf la famille et ils sont actuellement sans mots”, ont-ils poursuivi. « Ils sont inconsolables. Grayson et Chloé prennent évidemment cela au plus mal car ils dépendent tous vraiment de Todd et Julie. C’est un si triste jour pour eux tous.

La Chrisley sait mieux les stars sont les parents de Savane, 26, Chasse, 26, et Grayson, 16 ans, qui a été impliqué dans un accident de voiture au cours du week-end, avant la condamnation. Todd a aussi une fille Lindsie33 ans et fils Kyle, 31 ans, d’un précédent mariage. Julie et Todd étaient également les tuteurs légaux de la fille de Kyle Chloe,10, bien que Savannah dise maintenant qu’elle a la garde de son frère Grayson et de sa nièce Chloé.

Maintenant, une tâche plus difficile s’annonce pour la famille élargie : comment aborder les vacances à venir. “Avec les vacances qui approchent, ils ne savent pas comment ils peuvent célébrer en sachant qu’ils iront en prison pendant des années et des années”, a poursuivi la source. “C’est leur pire cauchemar devenu réalité. Comment peuvent-ils même aller faire du shopping et obtenir les cadeaux de leurs parents en sachant qu’ils ne pourront profiter d’aucun d’entre eux ? Ce ne sera comme aucune de leurs saisons de vacances passées car il n’y a pas de joie en ce moment.

Le chagrin est aggravé par le fait que leur émission, qui en a fait une marchandise de renommée mondiale, et ses retombées auraient été supprimées à la suite des condamnations dévastatrices. “Chase et Savannah sont totalement incrédules parce que leurs émissions et leurs fans sont tout leur monde”, a expliqué l’initié. “Ils ont reçu une énorme dose de réalité hier. Ils ne comprennent pas pourquoi Grandir Chrisley a dû être supprimé – d’autant plus qu’ils ont déménagé sur un autre réseau. La décision a été prise bien au-dessus d’eux et ils espèrent juste qu’ils trouveront un autre moyen de rester à la télévision.

Pourtant, au moins un membre de la famille a réagi avec un certain espoir. Savannah a repris les histoires d’Instagram dans les heures qui ont suivi la nouvelle dévastatrice avec une certaine sagesse. “Noé n’a pas arrêté de construire l’arche pour s’expliquer à tous ceux qui doutaient de lui et le haïssaient”, écrit-elle. « Continuez à construire votre arche. La pluie parlera.