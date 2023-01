Todd et Julie Chrisley ont eu «plusieurs» appels téléphoniques avec leur famille en prison – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Nutrisystem/MEGA

Todd Chrisley et sa femme star de télé-réalité, Julia, sont entrés dans des prisons séparées le 17 janvier pour commencer leurs longues peines combinées de 19 ans. Todd, 53 ans, a été condamné à 12 ans dans une prison fédérale à Pensacola, en Floride. Julie, 50 ans, a été condamnée à 7 ans dans une prison située à Lexington, Kentucky, qui est située à quelques heures de route de l’endroit où vivent la plupart des membres de leur famille à Nashville, Tennessee, bien que le duo – qui a été reconnu coupable sur le fédéral les accusations d’évasion fiscale, de fraude bancaire et de fraude électronique – sont enfermées dans des prisons situées dans des États séparés, a déclaré une source proche de la famille Chrisley HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT que le fait qu’ils puissent parler aux membres de leur famille les a aidés pendant cette période.

“Todd et Julie ont eu plusieurs appels téléphoniques avec leurs enfants et leur famille”, nous a dit la source. Comme les fans le savent, Savane25 ans, s’occupe de son frère Kyle’sa fille biologique, Chloe, 10 ans, qui a été adopté par Todd et Julie. Savannah est également actuellement la tutrice de son jeune frère, Grayson, 16 ans, alors que ses parents sont enfermés. De plus, elle aide également la mère de Todd, âgée de 77 ans, Nounou Faye. En novembre 2022, Todd a révélé que sa mère, qui était une habituée de leur désormais annulée Chrisley sait mieux spectacle, avait un cancer de la vessie. “Pour ces appels, quelques membres de leur famille ont été ensemble”, nous a dit la source.

Alors, comment Todd et Julie – qui ont fait appel de leur affaire dans l’espoir de faire annuler leur condamnation – gèrent-ils la vie derrière les barreaux ? «Ils font du mieux qu’ils peuvent, compte tenu de leur situation. La famille prévoit de leur rendre visite dans les prochaines semaines et leurs visites seront échelonnées”, nous a dit la source, ajoutant : “Julie est beaucoup plus facile à visiter que Todd en raison de la distance qui les sépare.” Cependant, ce n’est pas si simple. HollywoodLa Vie a acquis des manuels de chacune de leurs prisons, qui énoncent des règles strictes concernant le temps que Todd et Julie peuvent discuter et voir avec les membres de leur famille.

Pour Todd et Julie, tous leurs appels téléphoniques sont enregistrés et surveillés, peu importe à qui ils parlent. Cependant, la prison de Julie est plus indulgente en ce qui concerne l’utilisation du téléphone. Selon le manuel officiel du BOP de Lexington, les prisonniers de Lexington peuvent utiliser le téléphone depuis leurs cellules de prison avec un système appelé TRUFONE. “Chaque détenu recevra un code d’accès téléphonique (PAC) à neuf chiffres pour accéder à TRUFONE” et “les heures sont de 6h00 à 23h30”, indiquent les règles. D’autre part, la prison de Todd à Pensacola n’autorise les prisonniers que 300 minutes d’appels téléphoniques par mois, indique le manuel BOP de Pensacola.

Bien que les deux prisons de Lexington et de Pensacola autorisent les visiteurs, les règles varient légèrement en matière de visite. La prison de Todd n’autorise que deux visiteurs par semaine et les visites sont étroitement surveillées. Le manuel stipule : « Chaque détenu qui souhaite recevoir des visiteurs doit demander une liste de visite, qui peut inclure des membres de sa famille immédiate et d’autres visiteurs. La liste est limitée à (10) amis et associés et est soumise au conseiller correctionnel assigné au détenu. La prison de Lexington, où Julie passe son temps, autorise les visiteurs sur la base d’un système de points.

Selon le document, « les détenus bénéficient d’un total de (16) points de visite par mois. Les visites qui ont lieu en semaine comptent pour (2) points, et les visites qui ont lieu le week-end et les jours fériés comptent pour quatre (4) points. » L’avantage pour Julie – en plus d’être à une courte distance en voiture – est qu’elle peut recevoir la visite de tous ses enfants en même temps, car le manuel a révélé que “les détenus peuvent avoir un total de cinq visiteurs à la fois” à la prison de Lexington.

À la suite de la condamnation de Todd et Julie le 21 novembre 2022, le ministère de la Justice a publié une déclaration détaillant les dépenses du couple Chrisley condamné. Selon le communiqué officiel, Todd et Julie ont pu obtenir des prêts en soumettant de faux relevés bancaires, états financiers et rapports d’audit, totalisant plus de 30 millions de dollars. “L’argent a été utilisé pour acheter des voitures de luxe, des vêtements de créateurs, des biens immobiliers et des voyages. Tout en gagnant des millions de dollars sur leur ancienne émission de téléréalité, ils ont conspiré pour frauder l’IRS et échapper à la perception des impôts en souffrance.

HollywoodLa Vie a contacté un représentant de la famille Chrisley, qui n’a pas encore répondu.

