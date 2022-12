Todd et Julie Chrisley font face à une bataille pour la garde de leur fille adoptive – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: SplashNews.com

Todd53, et de Julie Chrisley garde de sa fille adoptive Chloe, 10, fait face à de multiples défis, suite à leurs condamnations et condamnations pour fraude fiscale. La mère biologique de Chloé et sa grand-mère paternelle cherchent à prendre la garde de l’enfant, qui a été sous la garde exclusive du Chrisley sait mieux étoiles depuis 2016.

Suite Nouvelles des célébrités

Maman biologique Angela Johnson Raconté TMZ qu’elle se bat depuis des années pour récupérer sa fille, mais que les choses ont mis du temps à progresser. Angela a eu Chloé avec le fils de Chrisley Kyle en 2012, mais a perdu la garde en 2016 en raison de problèmes de drogue. Plus tard cette année-là, Angela a été arrêtée pour avoir prétendument déposé une fausse demande d’assistance Medicaid, laissant grand-père Todd avec la garde exclusive.

Les choses sont encore compliquées par l’endroit où chacun vit. Les Chrisley ont déménagé de l’endroit où ils ont adopté Chloé en Géorgie vers le Tennessee, et Angela vit en Caroline du Sud, ce qui ne permet pas de savoir quel État contrôle même l’affaire.

Le travail d’Angela pour reprendre Chloé vient après la fille de Chrisley Savane25 ans, a déclaré son intention de s’occuper de Chloé et de son frère Grayson16 ans. Elle a révélé la nouvelle lors d’un épisode émouvant d’elle Débloqué podcast enregistré avant la condamnation de ses parents mais publié après, le 21 novembre 2022.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Julie a précédemment expliqué comment elle aidait Chloé autant que possible pendant cette période difficile pour la famille. Elle a révélé qu’elle recevait “l’aide de thérapeutes” dans un autre épisode de Déverrouillé. Dans l’épisode, Savannah a également mentionné que Chloé “avait un psychologue depuis qu’elle était toute petite” parce que ses parents “voulaient rester au top de sa santé mentale et de ce qui était dans son meilleur intérêt”.

Todd et Julie ont été condamnés pour des accusations de fraude fiscale devant le tribunal le lundi 21 novembre, environ 5 mois après la Réseau américain les stars ont été reconnues coupables de toutes les accusations en juin. Todd a été condamné à 12 ans de prison, tandis que Julie, 49 ans, a été condamnée à 7 ans, par TMZ. Ils ont également tous deux reçu 16 mois de probation chacun.