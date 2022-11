Todd et Julie Chrisley devraient encourir entre 10 et 22 ans de prison pour une condamnation pour crimes financiers: les procureurs

Todd et Julie Chrisley risquent une peine de prison fédérale après avoir été reconnus coupables de crimes financiers.

Les procureurs dans l’affaire demandent au juge de condamner Todd à entre 17 et 22 ans de prison et Julie à 10 à 13 ans de prison, selon des documents judiciaires obtenus par RENARD5.

Le couple comparaîtra devant le tribunal lundi après avoir été reconnu coupable de délits financiers en juin.

Todd a été reconnu coupable de complot en vue de commettre une fraude bancaire, de fraude bancaire, de fraude fiscale et de complot en vue de frauder les États-Unis.

TODD ​​ET JULIE CHRISLEY S’EXPRIMENT APRÈS LA CONDAMNATION POUR CRIMES FINANCIERS

Pendant ce temps, Julie a été reconnue coupable de complot en vue de commettre une fraude bancaire, de fraude bancaire, de fraude fiscale et de complot en vue de frauder les États-Unis. Elle a également été accusée de fraude électronique et d’entrave à la justice.

Les accusations pour lesquelles les deux ont été reconnus coupables entraînent généralement une peine comprise entre 10 et 30 ans. Les procureurs veulent également que les Chrisley paient 20 millions de dollars, selon les documents judiciaires.

Les procureurs ont allégué que les Chrisley avaient soumis de faux documents aux banques lors de la demande de prêt. Ils ont déclaré que Julie Chrisley avait également soumis un faux dossier de crédit et de faux relevés bancaires en essayant de louer une maison en Californie.

Ils ont utilisé une entreprise qu’ils contrôlaient pour cacher des revenus afin d’empêcher l’IRS de percevoir les impôts impayés dus par Todd Chrisley, ont déclaré les procureurs.

Après avoir été reconnus coupables, la juge de district américaine Eleanor Ross a autorisé les Chrisley à rester libres sous caution. Mais elle les a placés sous surveillance et en détention à domicile, ce qui signifie qu’ils ne peuvent quitter la maison que pour certaines raisons, notamment le travail, les rendez-vous médicaux et les comparutions devant le tribunal.

Les stars de “Chrisley Knows Best” ont reconnu la condamnation lors d’un épisode de podcast. Bien qu’il ne soit “pas autorisé” à discuter de l’affaire en profondeur, le couple voulait que le public sache “que c’est une période très triste et déchirante pour notre famille en ce moment”.

“Mais nous tenons toujours fermement dans notre foi, et nous avons confiance que Dieu fera ce qu’il fait le mieux parce que Dieu est un faiseur de miracles”, a déclaré Todd.

“Nous sommes vivants et dynamiques, et nous apprécions tout le soutien que nous avons reçu de tout le monde.”

La fille de Todd et Julie, Savannah, a montré son soutien à ses parents après la condamnation.

“Je continuerai à soutenir ma famille et à me battre pour la justice. Justice pour nous-mêmes et pour les autres que le système a échoué. (Il n’y a que peu de choses sur lesquelles je peux commenter légalement en ce moment.)”, a écrit Savannah Christely à côté d’images de ses parents sur Instagram à l’époque.

“Récemment, je me suis senti abandonné par Dieu, que mes prières incessantes n’ont pas été entendues. Mais je crois qu’il utilisera toutes les difficultés et adversités que nous traversons pour nous renforcer et nous préparer à un objectif encore plus grand.

“Alors je continuerai à croire en notre Seigneur et Sauveur… Je prie pour la force, l’espoir et l’amour. Merci à tous ceux qui continuent à se tenir à nos côtés. Ce combat n’est pas terminé.”

