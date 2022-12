Todd et Julie Chrisley dénoncent la bataille de la mère biologique de Chloé pour la garde – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Todd Chrisley a applaudi sa petite-fille Chloé mère biologique Angela Johnson lors d’un épisode de son podcast Confessions de Chrisley, aux côtés de sa femme Julie, le mercredi 14 décembre. Todd, 53 ans, et Julie, 49 ans, ont légalement adopté Chloé, 10 ans, en 2017. Angela a déclaré publiquement qu’elle voulait reprendre la garde de Chloé, qu’elle avait avec le fils aîné de Todd. Kyle, mais Todd applaudit aux efforts d’Angela. “C’est ironique que sa mère biologique se manifeste maintenant, alors qu’elle n’est plus dans sa vie depuis 2015”, a-t-il déclaré.

La Chrisley sait mieux les stars avaient précédemment répondu aux réclamations d’Angela et de leur avocat Jessica Doyle a publié une déclaration à Personnes expliquant que la mère biologique de Chloé n’avait pas d’argument juridique à faire valoir. Todd a réitéré ce que leur avocat avait dit. “Angela Johnson a renoncé à ses droits parentaux en mars 2017, et nous n’avons plus jamais entendu parler d’elle”, a-t-il déclaré sur le podcast. “Chloé a été légalement adoptée par moi-même et par Julie, et elle est légalement notre enfant, et nous serons ceux qui décideront, le cas échéant, de qui sera son soignant.”

Plus tard dans son discours, Todd a expliqué que si Angela avait des réserves sur le fait de permettre à Todd et Julie de devenir les parents légaux de Chloé, elle aurait dû le dire lors de l’audience. “Angela Johnson a littéralement renoncé à ses droits sur son enfant. Elle l’a fait devant un juge. Le juge lui a expliqué: “Vous comprenez ce que vous faites, vous comprenez que vous renoncez aux droits de votre enfant”, puis a expliqué qu’elle avait X jours pour revenir et annuler cela. Elle lui a demandé lors de cette audience ce jour-là: «Quelqu’un vous a-t-il promis quelque chose d’argent? Quelqu’un vous a-t-il menacé ? La réponse à tout cela est non, et c’est par écrit, et c’est dans un document judiciaire », a-t-il déclaré.

Todd a ensuite expliqué que lui et Julie avaient également offert un logement, une voiture et même de l’argent pour fréquenter une école d’infirmières pour la mère de Chloé. Il a également fait allusion à sa peine de prison et à celle de Julie pour fraude fiscale. Même s’il ne l’a pas dit catégoriquement, il a apparemment laissé entendre que même s’ils purgeaient leur peine, il ne prévoyait pas d’abandonner la garde de Chloé. “Sa vie va être aussi inchangée que possible, en fonction de ce que Julie et moi avons la capacité de contrôler”, a-t-il déclaré. “Angela Johnson n’a aucun droit sur Chloé. Ses droits ont été résiliés. Elle a été légalement adoptée. J’ai lu certains des commentaires où les gens ont dit, ‘Chérie, tu as attendu 10 ans trop tard.’ C’est exact.

Vers la fin de sa discussion sur le drame sur le podcast, Todd a montré qu’il avait confiance que lui et sa famille seraient forts à travers le problème. « Chloé ne va pas chez Angela. Angela n’a aucun droit sur elle », a-t-il déclaré. “En fin de compte, c’est une situation dans laquelle nous ne pensions jamais être, mais nous continuons à mettre notre foi en notre Seigneur et Sauveur.”

