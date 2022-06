Todd et Julie Chrisley demandent des prières après la condamnation pour crimes financiers

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Todd Chrisley a demandé des prières aux fans après avoir été reconnu coupable de fraude et d’évasion fiscale.

Todd et Julie Chrisley ont de nouveau parlé de leurs récentes condamnations financières lors de l’épisode de mercredi de leur podcast “Chrisley’s Confessions”. Le duo a demandé des prières pour les soutenir.

“Je veux que vous sachiez tous que les messages que nous recevons, le courrier … les cadeaux que les gens laissent à nos portes, les arrangements floraux … tout cela est tout simplement écrasant et très apprécié”, a-t-il déclaré sur le podcast.

“[But] nous ne voulons pas que vous… gaspilliez votre argent dans des choses comme ça. … Nous n’avons besoin de rien. Donc, vraiment, le meilleur cadeau que vous puissiez nous faire est la prière.”

Julie a ajouté: “Amen.”

TODD ​​ET JULIE CHRISLEY S’EXPRIMENT APRÈS LA CONDAMNATION POUR CRIMES FINANCIERS

Le 7 juin, Todd et Julie ont été reconnus coupables de fraude bancaire et d’évasion fiscale devant un tribunal d’Atlanta.

La couple a été initialement inculpé en août 2019, et un nouvel acte d’accusation a été déposé en février. Le couple a fait face à 12 chefs d’accusation de fraude bancaire et électronique, d’évasion fiscale et de complot sur une période de neuf ans.

Ils ont nié toutes les accusations.

Todd a été reconnu coupable de complot en vue de commettre une fraude bancaire, fraude bancaire complot en vue de frauder les États-Unis et fraude fiscale.

Julie a été reconnue coupable de complot en vue de commettre une fraude bancaire, de fraude bancaire, de complot en vue de frauder les États-Unis et de fraude fiscale. Elle a également été accusée de fraude électronique et d’entrave à la justice.

Bien qu’il “n’ait pas été autorisé” à discuter de l’affaire en profondeur, le couple voulait que le public sache “que c’est une période très triste et déchirante pour notre famille en ce moment”.

“Mais nous tenons toujours fermement dans notre foi, et nous avons confiance que Dieu fera ce qu’il fait le mieux parce que Dieu est un faiseur de miracles”, a déclaré Todd.

Il a ajouté: “Nous sommes vivants et dynamiques, et nous apprécions tout le soutien que nous avons reçu de tout le monde.”

Tracy Wright et Janelle Ash de Fox News ont contribué à ce rapport.