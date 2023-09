Todd et Julie Chrisley bénéficient de peines de prison réduites : « des individus incarcérés modèles », déclare un avocat

Todd et Julie Chrisley sortiront de prison plus tôt que prévu, a confirmé Fox News Digital.

« Todd et Julie Chrisley ont été des individus incarcérés modèles et se sont conformés à toutes les réglementations promulguées par le bureau des prisons », a déclaré l’avocat des Chrisley, Jay Surgent, dans un communiqué.

« Dans ce contexte, leurs peines de prison sont désormais de 10 ans pour Todd et de 5 ans pour Julie. Nous poursuivons l’affaire avec vigueur auprès de la Cour d’appel du 11e circuit et d’autres recours légaux. »

Les Chrisley se sont présentés en prison le 17 janvier.

Todd a été initialement condamné à 12 ans et Julie à sept ans après avoir été inculpée en août 2019 pour fraude bancaire et évasion fiscale. Ils avaient initialement été condamnés à 16 mois de probation après la fin de leur peine de prison.

En juillet, Todd a affirmé par l’intermédiaire de son avocat qu’il avait été « ciblé » et que son « statut de célébrité » avait conduit à des mauvais traitements en prison.

« Todd Chrisley a été pointé du doigt en référence au non-traitement de sa demande en vertu du Cares Act », a déclaré Surgent à Fox News Digital à l’époque. « Quelqu’un a été autorisé à le prendre en photo pendant qu’il dormait, et cela est dû à sa célébrité.

« Les conditions de vie sont horribles et on m’a signalé qu’un serpent venimeux était entré dans la cellule de Julie et qu’il a dû être immobilisé et retiré. À ce jour, elle est assise à une température de 100 degrés sans air. conditionnement, et personne ne semble s’en soucier.

Todd a également détaillé les mauvaises conditions de détention et affirmé qu’il y avait une plomberie épouvantable et « de la moisissure et des champignons partout ».

Les enfants du couple a fait pour la première fois des allégations de « traitement inhumain » de leurs parents lors d’un épisode du podcast de Savannah Chrisley, « Unlocked with Savannah Chrisley ».

« Non, merde… Je m’en fiche si vous avez tué quelqu’un. Si vous êtes dans un établissement gouvernemental, vous devriez avoir la climatisation. C’est tout simplement ridicule », a déclaré Chase Chrisley en parlant du « cauchemar » de ses parents. » environnement.

« La climatisation est la moindre des choses. Chaque fois que vous avez de la moisissure noire, de l’amiante, de la peinture à base de plomb, des serpents », a ajouté Savannah.

Un porte-parole du Bureau fédéral des prisons a déclaré à Fox News Digital à l’époque que la sécurité était l’une de ses « plus hautes priorités », mais n’a pas voulu commenter « les conditions de détention d’un adulte spécifique en détention ».

Todd et Julie sont devenus célèbres avec le début de leur émission de téléréalité « Chrisley Knows Best » en 2014.

L’émission a été interrompue en mars de cette année. Cependant, Fox News Digital a appris qu’une nouvelle émission de télé-réalité de Chrisley se concentrerait sur la vie des enfants de Todd et Julie après les peines de prison de leurs parents.

« Ce ne sera pas scénarisé, et ce sera un prochain chapitre crucial… pour Chase, Savannah, Grayson, Chloé et Nanny Faye », a ajouté Surgent, mentionnant également la mère de Todd.

Todd et Julie partagent Chase, 27 ans, Savannah, 26 ans, et Grayson, 17 ans. Chloé est la petite-fille du couple, qui est sous la garde de Savannah pendant que le couple termine sa peine de prison.