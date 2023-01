Todd Chrisley partage un message religieux peu de temps avant que lui et sa femme Julie ne se présentent en prison

Todd Chrisley a partagé un message religieux sur son Instagram la nuit avant que la star de “Chrisley Knows Best” ne se présente en prison.

“IL est toujours à l’heure… #fightthegoodfight”, a écrit Todd en légende d’une vidéo d’un chant religieux.

Les enfants de Todd ont commenté des messages de soutien sur le post.

“Je t’aime papa”, a écrit Savannah Chrisley.

“Je t’aime plus ma beauté et je t’aimerai toujours. N’est-ce pas génial quand il a 4 jours de retard et qu’il est toujours à l’heure ?” Todd a répondu de manière énigmatique.

“Je t’aime papa, ce n’est pas fini”, a également commenté Kyle Chrisley.

Après avoir été reconnus coupables d’évasion fiscale fédérale, Todd et son épouse Julie Chrisley ont reconnu l’affaire judiciaire dans un épisode de leur podcast en juin.

Le couple a noté qu’ils n’étaient “pas autorisés” à discuter de l’affaire en profondeur, mais voulait que le public sache “que c’est une période très triste et déchirante pour notre famille en ce moment”.

TODD ​​ET JULIE CHRISLEY SE RAPPORTERONT À LA PRISON APRÈS LA PROLONGATION ET LA MISE EN GARDE EN ATTENTE APPEL REFUSÉ

“Mais nous tenons toujours fermement dans notre foi, et nous avons confiance que Dieu fera ce qu’il fait le mieux parce que Dieu est un faiseur de miracles”, a déclaré Todd. “Nous sommes vivants et dynamiques, et nous apprécions tout le soutien que nous avons reçu de tout le monde.”

Le couple de télé-réalité se présentera en prison le 17 janvier après s’être vu refuser la libération sous caution en attendant l’appel. La requête de Todd et Julie visant à prolonger leur date de remise de 21 jours a également été rejetée lors d’une audience le 10 janvier.

Les Chrisley étaient condamné à 19 ans combinés en prison lors d’une audience en novembre après que les deux ont été reconnus coupables d’évasion fiscale fédérale. Todd a été condamné à 12 ans, tandis que Julie en a écopé de sept.

Dans un épisode ultérieur du Podcast “Chrisley Confessions”, Todd a révélé que lui et sa femme avaient fait appel de leur condamnation pour fraude fiscale mais qu’ils n’étaient “pas autorisés” à discuter d’autres détails.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Nous ne pouvons pas discuter de l’affaire parce que l’appel a maintenant été, mais ils le font, je pense qu’il a été déposé hier ou avant-hier”, a partagé Todd le mois dernier. “Nos avocats ont remarqué [sic] les tribunaux qu’ils faisaient appel de cela.”

Todd a été condamné de complot en vue de commettre une fraude bancaire, une fraude bancaire, une fraude fiscale et un complot en vue de frauder les États-Unis.

Julie a été condamnée complot en vue de commettre une fraude bancaire, une fraude bancaire, une fraude fiscale et un complot en vue de frauder les États-Unis. Elle a également été accusée de fraude électronique et d’entrave à la justice.

Les procureurs ont allégué que les Chrisley avaient soumis de faux documents aux banques lors de la demande de prêt. Ils ont dit que Julie avait également soumis un faux dossier de crédit et de faux relevés bancaires en essayant de louer une maison en Californie.

Ils ont utilisé une entreprise qu’ils contrôlaient pour cacher des revenus afin d’empêcher l’IRS de percevoir les impôts impayés dus par Todd, ont déclaré les procureurs.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’Associated Press a contribué à ce rapport.