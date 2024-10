Todd Chrisley licencié de son travail dans une chapelle de prison : « trop bavard »

Todd Chrisley aurait été démis de ses fonctions d’assistant d’aumônier dans la prison de Floride, où il purge actuellement une peine de 10 ans pour évasion fiscale, fraude et complot.

Le licenciement de l’ancienne star de « Chrisley Knows Best » est intervenu après que les responsables de la prison de Pensacola l’ont vu « s’associer avec des détenus » qui font partie du programme résidentiel de lutte contre la toxicomanie de la prison, a déclaré son avocat, Jay Surgent. Personnes jeudi.

Le licenciement de Chrisley a été une surprise, a déclaré Surgent, car pendant les deux années où la personnalité de la télévision a occupé son poste, l’aumônier de la prison avait toujours été satisfait de ses services .

« Sans raison, après tout ce temps, il est licencié en disant qu’il n’en peut plus », a déclaré Surgent. Nous chaque semaine ajoutant que son client ne savait pas qu’il avait fait quelque chose de mal. « Ils n’ont pas été entendus, il n’y a eu aucune annonce. »

Un représentant du Bureau fédéral des prisons a refusé de commenter la situation, déclarant TMZ « Pour des raisons de confidentialité, nous ne commentons pas les conditions de détention des personnes incarcérées, y compris leurs tâches professionnelles. »

En juin 2022, Todd et Julie Chrisley ont été reconnus coupables d’évasion fiscale et de fraude bancaire, l’ancien magnat de l’immobilier ayant été condamné à 12 ans de prison pour sa part dans un stratagème qui a duré cinq ans avant la renommée du couple dans la télé-réalité. Au milieu de l’annonce de leur condamnation, USA Network a annulé « Chrisley Knows Best » et la série dérivée « Growing Up Chrisley ».

La peine de Todd a ensuite été réduite de deux ans après que le « détenu modèle » ait obtenu la réduction en vertu du First Step Act, le Démocrate de Tallahassee signalé.

Un juge fédéral le mois dernier a condamné Julie Chrisley à sept ans en prison pour sa condamnation pour fraude bancaire et évasion fiscale, refusant la demande de la star de télé-réalité pour une période inférieure à celle initialement imposée.

À la suite du verdict de culpabilité de ses parents, Savannah Chrisley a publiquement critiqué le système judiciaire fédéral et partagé les efforts des avocats de la famille pour faire appel des condamnations et des peines de ses parents, y compris contre elle. Podcast « Débloqué » et à celui de cette année Convention nationale républicaine .

L’ancienne reine de beauté de 27 ans a déclaré précédemment qu’elle croyait que Dieu avait placé son père au camp de prison fédéral de Pensacola pour « vraiment faire une différence ».

« Il travaille dans la chapelle, ce qui est absolument incroyable et je ne pourrais jamais être plus fier de mon père et de l’homme qu’il est », Savannah a déclaré sur son podcast en 2023 . Elle a ajouté que c’était « incroyable » d’entendre parler de « toutes les personnes qui viennent à connaître Jésus dans cet endroit ».

Alors que Todd Chrisley est « très déçu et bouleversé » de ne plus faciliter les services religieux à Pensacola – qui accueille des détenus chrétiens, juifs et musulmans – Surgent a déclaré que le licenciement de son client « n’a pas affecté sa ferme conviction qu’en fin de compte, Dieu œuvrera. les choses sont réglées pour lui, Julie et sa famille.