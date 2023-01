Todd Chrisley envoie un dernier message aux fans avant d’entrer en prison – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Todd Chrisley, 53 ans, a publié une déclaration finale sur le fait de rester fidèle à sa foi avant de se présenter en prison le 17 janvier pour sa peine de 12 ans. Lundi soir, le 16 janvier, il a partagé une vidéo sur son flux Instagram (qui est restreint aux États-Unis et ne peut plus être visionné) du musicien de gospel Karen Peck chantant “Quatre jours de retard”. Certaines paroles de la chanson disent : “Seigneur, nous ne comprenons pas pourquoi tu as attendu si longtemps, mais sa voie est la voie de Dieu, pas la tienne ni la mienne, et n’est-ce pas formidable, quand il a quatre jours de retard, il est toujours à temps.”

“IL est toujours à l’heure”, le Chrisley sait mieux La star a légendé la vidéo avec le hashtag “#fightthegoodfight”. Comme les fans le savent, Todd et sa femme, Julie Chrisley, 50 ans, ont été très ouverts sur le fait de compter sur leur foi pour traverser cette période mouvementée de leur vie. Après avoir été reconnu coupable de fraude bancaire et d’évasion fiscale le 7 juin 2022, un proche du couple a raconté HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT qu’ils priaient pour leur avenir. “Ils prient tous pour que les tribunaux fassent la lumière sur eux au moment de la condamnation, étant donné qu’ils croient qu’ils font tellement de bien en termes de divertissement du monde et de permettre aux caméras d’entrer chez eux pour documenter leur vie”, a déclaré l’initié. expliqué.

De plus, après s’être vu refuser la caution le 10 janvier alors qu’ils faisaient appel de leur verdict, une autre source a déclaré qu’ils avaient placé toute leur confiance en Dieu. “Ils prient pour que leur appel annule leurs convictions et les libère, mais n’avoir aucune garantie est extrêmement énervant”, ont-ils divulgué à HL EXCLUSIVEMENT. “C’est le pire scénario possible, et il se joue devant tous leurs fans. Ils mettent leur foi en Dieu maintenant.

Comme mentionné ci-dessus, Todd purge une peine de 12 ans derrière les barreaux pour avoir escroqué des banques communautaires sur plus de 30 millions de dollars de prêts personnels entre 2007 et 2012. Julie purge une peine de sept ans. Ils ont lancé leur série télé-réalité à succès, Chrisley sait mieuxen 2014. L’émission et ses retombées, Grandir Chrisleyqui mettait en vedette les enfants de Todd et Julie Savane25 et Chasser26 ans, ont été annulés en novembre.

Todd et Julie ont rompu leur silence concernant leur verdict de culpabilité lors de l’épisode du 17 juin 2022 de leur Confessions de Chrisley podcast. “Ça a été un tourbillon. Beaucoup de pièces mobiles, beaucoup de choses qui se passent dans nos vies et beaucoup de voir les mouvements de Dieu en ce moment », a commencé Todd. “Nous voulions faire savoir à tout le monde que c’est une période très triste et déchirante pour notre famille en ce moment. Mais nous tenons toujours fermement dans notre foi et nous avons confiance que Dieu fera ce qu’il fait parce que Dieu est un faiseur de miracles – et c’est ce à quoi nous tenons.

