Todd Chrisley donne des cours de finance en prison pour réduire la peine après une condamnation pour fraude, selon sa fille

Todd et Julie Chrisley donnent des cours en prison pour réduire leurs peines, y compris des cours de finance, que leur fille Savannah a qualifié d' »ironique » compte tenu de leurs condamnations pour fraude.

« Nous continuons à utiliser le système tel qu’il nous est présenté », a-t-elle expliqué sur son podcast « Unlocked », ajoutant que les lignes directrices fédérales en matière de détermination des peines qui entreront en vigueur en février pourraient réduire davantage leurs peines de manière rétroactive.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants pour le First Step Act, car la peine de papa a été réduite de deux ans et celle de maman d’un an », a déclaré Savannah. « Ils pourraient bénéficier d’une réduction de plusieurs années de leur peine… et je leur en suis reconnaissant. »

Le programme éducatif en prison des Chrisley fait partie du First Step Act, adopté par le Congrès en 2018 et signé par l’ancien président Donald Trump.

TODD, LA FILLE DE JULIE CHRISLEY ACCUSE LA PRISON DE FOURNITURES « CADENASÉES » ALORS QUE LE COUPLE OBTIENT UNE TEMPS RÉDUITE

Todd a été initialement condamné à 12 ans et Julie a été condamnée à sept ans après avoir été inculpée en août 2019 pour fraude bancaire et évasion fiscale. Ils ont également été condamnés à 16 mois de probation après la fin de leur peine de prison.

Julie a été reconnue coupable de complot en vue de commettre une fraude bancaire, de fraude bancaire, de fraude fiscale et de complot en vue de frauder les États-Unis. Elle a également été accusée de fraude électronique et d’entrave à la justice. Todd a été reconnu coupable de complot en vue de commettre une fraude bancaire, de fraude bancaire, de fraude fiscale et de complot en vue de frauder les États-Unis.

Les procureurs avaient affirmé que les Chrisley avaient soumis de faux documents aux banques lors de leur demande de prêt. Julie aurait également soumis un faux rapport de solvabilité et de faux relevés bancaires alors qu’elle tentait de louer une maison en Californie. Ensuite, le couple aurait refusé de payer le loyer quelques mois après avoir commencé à utiliser la maison.

Savannah, qui a désormais la garde de son frère mineur Grayson et de sa nièce Chloé, a déclaré que sa mère « surperformante » avait donné un cours d’immobilier et que son père avait donné un cours de traumatologie et un cours de finance, « ce qui est ironique ».

Le site Web du Bureau of Prisons indique que Todd sera libéré en janvier 2033, deux ans avant l’expiration de sa peine initiale, et Julie devrait être libérée en octobre 2028, soit un peu plus d’un an de moins que sa peine initiale.

Savannah a également fait part d’allégations sur les conditions de vie de ses parents.

« Indépendamment de ce que vous pensez que quelqu’un a fait ou n’a pas fait, personne ne mérite de vivre dans des conditions comme celles de maman et papa parce que, bien sûr, ils ont été condamnés à une peine de 12 et sept ans, mais avec les conditions dans lesquelles ils sont vivant là-bas, ils sont en réalité condamnés à perpétuité », a-t-elle déclaré.

Elle a allégué que ses parents avaient été exposés à de la moisissure noire, à de l’amiante, à de la peinture à base de plomb et à de l’eau potable impure.

« Vous êtes littéralement condamné à perpétuité en raison des problèmes de santé dont vous allez souffrir », a-t-elle expliqué.

Savannah a déclaré que sa mère, une survivante du cancer, toussait depuis des mois maintenant.

« Dans ces conditions, elle vit, on ne peut s’empêcher de se demander si cela a un effet sur elle », a déclaré Savannah.

Le centre médical fédéral (FMC) de Lexington, dans le Kentucky, où Julie purge sa peine, a précédemment fourni à Fox News Digital une déclaration contenant des informations sur les « conditions générales de détention » pour tout adulte en détention (AIC).

« Le FBOP prend au sérieux notre capacité à protéger et à sécuriser les personnes sous notre garde tout en assurant la sécurité de nos employés et de la communauté environnante. Nous nous efforçons de créer au sein de nos installations un environnement contrôlé à la fois sûr et humain, en donnant la priorité aux aspects physiques et humains. le bien-être émotionnel de ceux qui sont sous nos soins et sous notre garde », indique-t-il en partie.