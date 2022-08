Todd Chrisley dit qu’il “n’a pas répondu” aux attentes de Dieu et est devenu un “esclave” de l’argent

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Todd Chrisley a admis qu’il était auparavant “en deçà” des attentes de Dieu et qu’il était devenu un “esclave” de l’argent et qu’il essayait de réussir financièrement.

“Dieu m’a littéralement emmené dans un endroit où j’ai tellement de paix sans plus me soucier d’essayer de plaire – ou d’essayer de répondre aux attentes de quelqu’un d’autre”, a déclaré la star de téléréalité de “Chrisley Knows Best” dans l’épisode le plus récent de son podcast “Chrisley Confessions” avec sa femme Julie vendredi dernier. “L’attente que j’aspire à rencontrer vient de Dieu. Dieu attend de moi que je sois un être humain bon, décent et honorable. Il attend de moi que j’honore sa parole, il attend de moi que je sois le chef de ma famille, il attend de moi que je fixe un exemple pour ma femme, mes enfants, pour montrer l’exemple.”

Il a dit qu’il avait toujours essayé de le faire, “mais là où je n’ai pas réussi à le faire, c’est que je n’ai vraiment pas rendu gloire à Dieu dans toutes les choses que nous accomplissions parce que j’avais l’impression que c’était moi qui faisais le travail. C’était moi qui me levais tous les jours, c’était moi qui veillais tard la nuit sans penser que c’était Dieu qui me donnait l’énergie pour pouvoir faire ça.”

Il a dit qu’il avait maintenant “abandonné” tout cela à Dieu après s’être “perdu” alors qu’il ne pouvait pas “faire la différence entre ma valeur personnelle et ma valeur nette. Et plus ma valeur nette augmentait, moins je me concentrais sur mon estime de soi. Parce que tout était construit autour de cette valeur nette.

Todd et Julie Chrisley ont été reconnus coupables en juin de fraude bancaire et d’évasion fiscale et risquent une peine de prison. Ils seront condamnés en octobre.

“Quand les choses commencent à vous appartenir plutôt qu’à vous”, a-t-il dit, “vous savez que vous avez toutes ces voitures que vous devez entretenir et toutes ces maisons que vous devez entretenir et ces voyages que vous devez faire dans l’ordre pour suivre tout le monde autour de vous qui est dans votre réseau social, vous savez que vous devenez esclave des choses dont vous pensiez qu’elles allaient vous apporter la paix.”

Il a dit qu’il ne se sentait plus obligé d’être meilleur que tout le monde parce qu’il avait finalement réalisé qu’il n’était pas en compétition avec tout le monde, “J’étais en compétition avec moi.”

Il a dit que lui et sa femme avaient “beaucoup de chagrin dans notre vie mais nous avons aussi beaucoup de lumière. Nous avons beaucoup de promesses”. En plus de leurs déboires juridiques, il a déclaré que sa mère et les parents de Julie avaient de graves problèmes de santé.

Chrisley a ajouté qu’il est important de “ne jamais perdre espoir. Lorsque vous perdez espoir, c’est à ce moment-là que vous devez vraiment savoir que vous avez touché le fond. Parce que sans espoir, où allez-vous?”

Julie Chrisley a déclaré que ce qui lui donne de l’espoir, c’est de savoir que “la tempête que nous traversons en ce moment finira par se terminer… exactement comme Dieu l’a prévu”.

Les deux ont convenu que leurs luttes avaient renforcé leur mariage. “J’ai l’impression que mon mariage, pour moi personnellement, intérieurement, est le plus fort qu’il n’ait jamais été”, a déclaré Todd. “J’ai l’impression que pour la première fois de ma vie et de mon mariage, j’ai l’impression que mon mariage nourrit une partie de moi dont je ne savais même pas qu’elle était affamée.”

“Toi et moi formons une équipe depuis le premier jour”, a convenu Julie. “Je pense que pour nous deux, cette situation, notre saison de vie en ce moment nous a montré qu’il ne s’agit pas de notre plan, mais du plan de Dieu.”