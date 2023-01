Todd Chrisley dit qu’il fera une interview “sans restriction” avec son fils Chase avant sa peine de prison

Todd Chrisley a révélé qu’il ferait une dernière interview avant de commencer sa peine de prison le 17 janvier.

Chrisley a partagé sur le podcast “Chrisley Confessions” que sa seule et unique interview sera avec son fils, Chase Chrisley, 26 ans.

“Vous allez faire cette interview avec moi la semaine prochaine”, a-t-il déclaré à Chase lors d’un récent épisode du podcast. “Rien n’est interdit. C’est une interview sans restriction.”

L’interview sera publiée la semaine prochaine.

“J’attends avec impatience cette entrevue, pas parce que ce sera une entrevue de softball”, a déclaré Todd. “Vous avez dit : ‘Suis-je autorisé à poser toutes les questions difficiles ?’ Et j’ai dit : ‘Tu peux tout me demander. Je suis ton papa.'”

La star de “Chrisley Knows Best” a partagé qu’il accepterait les questions des auditeurs pendant l’épisode d’interview.

“D’autres personnes qui veulent interviewer [me] pourrait dire: “Je sais que c’est probablement une question inconfortable” – non, nous sommes d’accord avec la vérité “, a-t-il dit. “La vérité n’est pas inconfortable pour nous.”

Todd et sa femme, Julie Chrisley, ont été condamnés à 19 ans de prison combinés le 21 novembre après avoir été reconnus coupables de fraude bancaire et d’évasion fiscale en juin.

Todd et Julie ont été condamnés respectivement à 12 et 7 ans de prison et passeront tous les deux 16 mois en probation après leur libération. Todd purgera sa peine au camp pénitentiaire fédéral de Pensacola et Julie sera détenue à l’établissement correctionnel fédéral Marianna, à environ deux heures et demie de là.

Lors d’un épisode de leur podcast, “Chrisley Confessions” – qui a été enregistré avant leur condamnation et diffusé en novembre – Julie a parlé de leur situation.

“Je sais dans mon cœur que je suis chrétien, je crois en Dieu, je crois que Dieu peut faire des miracles, je crois qu’il prendra soin de ma famille, que si je meurs aujourd’hui, je sais où je vais. Mais J’ai toujours cette peur”, a déclaré Julie à ses fans.

“Tout le monde sait que nous vivons un cauchemar… Je me suis concentré sur le fait de ne pas vivre dans la peur.”

Après leur condamnation, l’avocat du couple a déclaré à Fox News Digital que “ce fut une journée difficile pour la famille Chrisley. Mais Todd et Julie sont des croyants, et cette foi leur donne de la force lorsqu’ils font appel de leurs convictions. Leur procès a été entaché de graves et des erreurs répétées, y compris le fait que le gouvernement a menti aux jurés sur les impôts que le couple a payés. Sur la base de ces problèmes, nous sommes optimistes quant à la voie à suivre.

Todd et Julie Chrisley sont devenus célèbres en jouant dans une poignée d’émissions de télé-réalité. “Chrisley sait mieux” a suivi les efforts de la famille à partir de 2014. L’émission a duré neuf saisons, la 10e, filmée avant le procès pour crimes fédéraux, diffusée en 2023.

Todd a été reconnu coupable de complot en vue de commettre une fraude bancaire, de fraude bancaire, de fraude fiscale et de complot en vue de frauder les États-Unis. Julie a été reconnue coupable de complot en vue de commettre une fraude bancaire, de fraude bancaire, de fraude fiscale et de complot en vue de frauder les États-Unis. Elle a également été accusée de fraude électronique et d’entrave à la justice.

Tracy Wright de Fox News Digital a contribué à ce rapport