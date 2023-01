Todd Chrisley dit que la prison n’est «pas ma destination finale», croit que «le système judiciaire va renverser la situation»

Avant de se présenter dans des prisons séparées mardi pour purger une peine pour évasion fiscale, Todd et Julie Chrisley ont enregistré un épisode de leur podcast, “Chrisley Confessions”.

“Le monde pense qu’il sait tout ce qui se passe dans notre vie”, a déclaré Todd aux auditeurs. “Pendant ce podcast, au moment où je dis cela, il y a tellement plus de gens qui font face à bien pire que ce à quoi nous sommes confrontés. Et je pense que c’est pourquoi je suis dans un meilleur endroit avec ça”, a-t-il déclaré. , reconnaissant sa peine de prison imminente.

Todd a été condamné à 12 ans derrière les barreaux tandis que Julie a été condamnée à une peine de sept ans de prison. Ils ont été mis en examen pour fraude bancaire et évasion fiscale en 2019.

“Je sais que ce n’est pas ma destination finale. Je sais que c’est peut-être mon avenir pendant une minute, mais j’ai aussi confiance que le système judiciaire va renverser la vapeur”, a expliqué Todd.

STARS DERRIÈRE LES BARRES : LE SORT DE TODD ET JULIE CHRISLEY EN PRISON PLUS D’AUTRES CÉLÉBRITÉS QUI ONT SERVI

“J’ai aussi confiance que la cour d’appel va voir cela pour ce que c’est… Nous n’avons intentionnellement pas parlé de l’affaire parce qu’on nous a demandé de ne pas le faire”, a-t-il déclaré à son auditoire. “Nous allons laisser nos avocats s’exprimer là-dessus.”

Au début du podcast, Julie a déclaré : “Je peux vous dire que je n’ai jamais l’intention de faire la mauvaise chose. Est-ce que je fais parfois la mauvaise chose ? Nous faisons tous des erreurs”, a-t-elle déclaré.

“Je ne cherche pas à faire la mauvaise chose”, a convenu Todd. “Mais je fais de mauvaises choses.”

De plus, pendant le podcast, tout en répondant aux questions et aux commentaires des appelants, Todd a admis qu’il était relativement peu familier avec le système juridique.

“Le système juridique, dont nous n’avons jamais fait partie jusqu’à présent… est un système très complexe que nous sommes encore en train d’apprendre et que nous ne connaissons pas, c’est pourquoi nous avons tous ces avocats qui travaillent pour nous”, a-t-il déclaré. expliqué.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Bien qu’il ait une équipe juridique solide autour de lui et de sa femme, Todd a exprimé à quel point il est important de garder la foi en Dieu, par opposition à l’homme.

“Quand nous commençons à trouver de l’espoir que cet homme, cet avocat va faire ça, il va faire en sorte que cela se produise – cet avocat ne peut faire que ce que Dieu lui permet de faire”, a-t-il souligné.

Todd a partagé plus tard : “Vous n’avez qu’à espérer et prier Dieu pour que lorsqu’une division du système judiciaire échoue, que le niveau suivant, qui est la cour d’appel, voit les erreurs et essaie de corriger ces erreurs.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Cela étant dit, la star de “Chrisley Knows Best” a admis : “Ce n’est pas parce que vous priez que ce pour quoi vous priez est ce que Dieu a en réserve pour vous.”

Tout au long de l’épisode, Todd et Julie ont exprimé leur appréciation pour tous ceux qui prient pour eux.

“L’effusion de soutien que nous avons reçue… Je ne peux même pas vous dire ce qui a été fait… Le fait que vous priiez et priiez spécifiquement, nous apprécions cela et nous ne le prenons pas à la légère”, a expliqué Julie.

“La seule chose que nous puissions faire est de continuer à avancer, de rester positifs et de continuer à savoir que Dieu contrôle. Et c’est là que nous allons rester.”

Todd et Julie se sont tous deux présentés pour séparer les prisons de Floride le 18 janvier.