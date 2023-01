Todd Cantwell : Rangers intéressés par le milieu de terrain de Norwich ; club de championnat a une offre rejetée | Nouvelles du football

Norwich a refusé une offre d’un club de championnat sans nom pour Todd Cantwell, au milieu de l’intérêt des Rangers pour le milieu de terrain.

On pense que Norwich est prêt à écouter les offres du joueur de 24 ans, qui n’a plus de contrat cet été, mais l’offre d’une équipe rivale de l’EFL n’a pas suffi à inciter l’équipe de Carrow Road à conclure un accord.

Sky Sports Nouvelles comprend que les Rangers surveillent Cantwell, mais n’ont pas encore officialisé cet intérêt.

Todd Cantwell a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt à Bournemouth





Cantwell a disputé 18 matches de championnat cette saison – dont le dernier en tant que remplaçant contre Middlesbrough en novembre – et a été exclu de l’équipe de Norwich pour affronter Blackburn en FA Cup par le nouveau patron David Wagner.

Interrogé sur l’intérêt potentiel pour Cantwell, qui compte quatre sélections en Angleterre des moins de 21 ans, le patron des Rangers, Michael Beale, a déclaré: “Todd était un excellent joueur quand il était jeune et jouait contre mes moins de 23 ans de Liverpool.

“Je pensais qu’il continuerait et aurait une carrière fantastique. Il avait ça au début et il cherche peut-être juste un mouvement pour le relancer, mais je pense que c’est un joueur fantastique à un bon âge.”

Parler à Sky Sports NouvellesBeale a confirmé qu’il espérait ajouter deux ou trois joueurs à son équipe pendant cette fenêtre de transfert.

“Nous avons parlé à deux ou trois joueurs”, a-t-il déclaré.

“Notre téléphone ne s’est pas arrêté. Il y a beaucoup de joueurs intéressés à venir ici. Je dois m’assurer que ce sont les bons.

“Je suis un peu difficile. C’est bien de faire quelque chose sur Zoom, je veux m’asseoir devant un joueur et le regarder dans les yeux.

“Cette semaine a été consacrée à rencontrer des gens face à face et à les ressentir, à leur dire exactement ce que je veux, et non l’inverse. Ce que j’attends d’eux.

“Lorsque je recrute, je recrute pour des postes spécifiques.

“Je dirais que les deux ou trois à qui j’ai parlé ont très envie de venir et le plus tôt possible, pareil de notre côté. Alors voyons.”​​​​​​

