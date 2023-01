Todd Cantwell: les Rangers signent un milieu de terrain de Norwich City | Nouvelles du football

Les Rangers ont confirmé la signature du milieu de terrain Todd Cantwell de Norwich City.

CantweLe joueur de 24 ans devient la première recrue de Michael Beale depuis qu’il est devenu l’entraîneur des Rangers.

Cantwell, dont le contrat à Carrow Road devait se terminer cet été, a suscité l’intérêt de plusieurs clubs de championnat, mais comme l’a révélé Sky Sports Nouvelles, préféré un passage aux Rangers sur les autres options qu’il avait.

Cantwell a déclaré à Rangers TV: “Je suis ravi et je suis très fier. C’est évidemment un énorme club de football et je suis ravi de commencer et de commencer.

“C’est un club énorme et il y a une énorme responsabilité lorsque vous signez pour les Rangers d’être le joueur que les fans veulent voir.

“Ils veulent voir un joueur qui travaille dur et un joueur qui peut gagner des matchs, ce qui est très important et c’est quelque chose que j’espère pouvoir apporter.”

Le manager Michael Beale a ajouté : “Je suis extrêmement heureux d’accueillir Todd dans les Rangers. C’est un joueur qui correspond parfaitement à notre style de jeu et nous pensons qu’il sera un joueur clé pour le club dans les saisons à venir.

“J’ai hâte de travailler avec lui sur le terrain cette semaine et de l’intégrer dans notre fantastique club de football.”

Cantwell rejoindra l’équipe des Rangers cette semaine avant leur match de Premiership écossaise à domicile contre St Johnstone samedi.

Que peut apporter Cantwell aux Rangers ?

Image:

La dernière apparition de Cantwell pour Norwich a eu lieu en novembre en tant que remplaçant contre Middlesbrough





Simeon Gholam, rédacteur en chef de Sky Sports EFL :

Il n’a jamais été question de talent avec Cantwell, qui a toujours été là, et il l’a certainement montré lors de brèves périodes de saisons et de matchs.

Mais, mis à part une brève période où il a brillé le plus après la promotion de Norwich en Premier League en 2019, il a invariablement eu du mal à montrer ce que tant de gens pensent qu’il peut.

Plusieurs saisons se sont écoulées depuis et, même lorsque le responsable de la pirogue de Carrow Road a changé, Cantwell n’a toujours pas réussi à retrouver cette étincelle. Même un transfert de prêt la saison dernière à Bournemouth n’a pas eu l’impact souhaité.

Peut-être qu’un nouveau départ dans une nouvelle ligue aidera. Au mieux, il est pointu dans la boîte, il peut finir, créer et produire des moments de magie improvisée. Mais il aura 25 ans le mois prochain, il est donc temps pour Cantwell de prouver qu’il peut produire.

Whittaker reste une cible des Rangers

Image:

Les Rangers ont eu une offre pour Morgan Whittaker rejetée





Il est entendu que Beale envisage plusieurs autres options alors qu’il propose d’ajouter à son équipe, l’attaquant de Swansea Morgan Whittaker restant intéressant pour les Rangers, malgré le rejet d’une offre pour le joueur de 22 ans.

Whittaker n’est pas apparu pour Swansea depuis qu’il a été rappelé plus tôt ce mois-ci de son prêt à Plymouth, où il a marqué neuf buts et fourni sept passes décisives.

Une source de Swansea a déclaré Sky Sports Nouvelles que les Rangers n’étaient pas proches de leur évaluation pour le joueur, qui sera probablement impliqué dans le match de samedi à QPR.

L’entraîneur-chef de Swansea City, Russell Martin, qui a joué pour les Rangers en 2018, a déclaré: “Nous avons rejeté une offre de leur part, c’est tout.

“Nous devrons simplement attendre et voir. Ce n’est pas mon mandat – je n’apprécie pas les joueurs, je ne négocie pas avec les autres clubs.

“Je m’ennuie vraiment d’en parler. Je comprends que tu dois poser la question, mais jusqu’à ce que quelqu’un s’en aille, je vais continuer à répéter la même réponse.”

Kent : J’ai entièrement confiance en Beale

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ryan Kent aborde son avenir avec les Rangers après la victoire 3-2 sur Kilmarnock



L’attaquant des Rangers Ryan Kent a déclaré Sports du ciel il est prêt à discuter de son avenir à Ibrox.

Le joueur de 26 ans est en fin de contrat cet été, mais après avoir marqué lors de la victoire 3-2 contre Kilmarnock, il a révélé qu’il tiendrait des discussions avec Beale.

“Il n’y a pas encore de décision et je me concentre uniquement sur le reste de la saison, mais je vais m’asseoir avec le manager pour en discuter plus avant”, a-t-il déclaré.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Kent a marqué le deuxième but des Rangers dans une victoire 3-2 à Kilmarnock



“Ce n’est pas une distraction pour moi. J’ai une confiance totale dans le manager. Il a été essentiel pour moi depuis que je suis un jeune garçon et cette confiance est réciproque. C’est un manager de qualité.”

Lorsqu’on lui a demandé si les spéculations sur son avenir étaient une distraction, il a ajouté: “Pas pour moi, peut-être pour les gens qui en discutent à l’extérieur. Je vais juste me concentrer sur mon jeu.

“Le manager a été déterminant dans ma carrière depuis que je suis tout petit. La confiance est réciproque et c’est un manager de qualité.”

Suivez le mercato de janvier avec Sky Sports

Qui va bouger cet hiver ? La fenêtre de transfert de janvier se termine à minuit en Ecosse le mardi 31 janvier 2023.

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et rumeurs de transfert dans notre dédié Blog du centre de transfert au Sky Sports’ plateformes numériques. Vous pouvez également rattraper les tenants, les aboutissants et l’analyse sur Sky Sports Nouvelles.

Suivez les Rangers avec Sky Sports

Suivez chaque match des Rangers en Scottish Premiership cette saison avec nos blogs en direct sur le site Web et l’application Sky Sports, et regarder les résumés des matchs gratuitement.

Vous voulez les derniers Rangers ? Marquez notre Page d’actualités des Rangersvérifier Calendrier des Rangers et Derniers résultats des RangersRegardez Objectifs et vidéo des Rangersgarder une trace de Tableau de la Premiership écossaise et découvrez les jeux des Rangers à venir en direct sur Sky Sports.

Obtenez tout cela et plus encore – y compris les notifications envoyées directement sur votre téléphone – en téléchargeant le Application Sky Sports Scores et définir les Rangers comme votre équipe préférée.