Todd Cantwell: les Rangers mènent la chasse au milieu de terrain de Norwich après des discussions positives | Nouvelles du football

Les Rangers mènent la chasse à Todd Cantwell de Norwich après des discussions positives avec le milieu de terrain, cependant, Sky Sports Nouvelles comprend qu’aucune offre officielle n’a été faite pour le joueur.

Cantwell, 24 ans, est libre de parler à d’autres équipes en raison de son contrat expirant à Carrow Road cet été et le nouveau manager David Wagner a clairement indiqué qu’il était libre de trouver un autre club.

Sky Sports Nouvelles comprend Cantwell, qui a quatre sélections en Angleterre U21, est favorable à un déménagement à Ibrox avant les autres options qui lui sont présentées.

Image:

Cantwell a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt à Bournemouth





Sky Sports Nouvelles a rapporté plus tôt cette semaine qu’un club de championnat sans nom avait fait une offre pour le joueur, mais cette offre a été rejetée par Norwich, sans aucune autre offre pour Cantwell depuis.

Il est entendu que le patron des Rangers, Michael Beale, envisage plusieurs options alors qu’il propose d’ajouter à son équipe et, interrogé sur Cantwell, a déclaré: “C’est un joueur avec beaucoup de capacités et il suscitera beaucoup d’intérêt pour lui.

“C’est un joueur que j’aime beaucoup. J’ai dit la semaine dernière que par respect, je ne peux pas vraiment en dire beaucoup plus que ça.

“Je pense que vous n’êtes pas loin de la piste, ce que vous (les médias) insinuez tous.”

“De nouvelles recrues pourraient arriver la semaine prochaine”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Michael Beale discute des plans de transfert des Rangers et de l’intérêt pour Todd Cantwell



Beale a révélé que le club pourrait annoncer sa première signature en janvier la semaine prochaine après avoir eu des entretiens avec plusieurs cibles ces derniers jours.

“Il a bien progressé. Je suis satisfait de l’endroit où il en est”, a-t-il ajouté.

“Dès qu’il y aura des nouvelles, évidemment, nous le ferons savoir à tout le monde. Nous sommes impatients de le faire savoir à tout le monde, mais ces choses prennent un peu de temps.

“Ma part est faite, si cela a du sens et maintenant c’est aux autres de finaliser les choses.

“Mais pour autant que je sache, je suis vraiment satisfait de la façon dont se déroulent deux ou trois choses, elles vont dans la bonne direction.

“Je ne pensais pas que quelqu’un serait présent avant ce match et je ne voulais pas vraiment perturber le groupe non plus.

“Espérons que la semaine prochaine, nous verrons une ou deux choses se confirmer.

“Cela pourrait être jusqu’à trois ou quatre, cela pourrait être un ou deux.

“Ils doivent être les bonnes personnes. Il y a eu des réunions. C’est positif. Ces choses ne vont jamais aussi vite que les fans le souhaitent.

“La fenêtre s’ouvre et les fans veulent que le gars soit là dès qu’il le fait, ça ne marche pas toujours comme ça mais je suis positif.”

