Todd Bowles remercie Bucs d’avoir maintenu le cap au milieu d’une étendue rocheuse

TAMPA, Floride — Un jour après que les Buccaneers de Tampa Bay ont battu les Eagles de Philadelphie 32-9 pour couronner le week-end de super wild-card, l’entraîneur Todd Bowles a crédité l’organisation d’avoir « maintenu le cap » lorsque l’équipe avait perdu. cinq des six matchs et semblait destiné à une saison perdante.

“Vous allez traverser l’adversité dans la NFL”, a déclaré Bowles, qui en est à sa deuxième année comme entraîneur des Bucs et sa 24e comme entraîneur dans la NFL. “Vous n’allez pas en sortir indemne. Très peu d’équipes passent par 17-0 et gagnent tous les matchs éliminatoires et remportent le Super Bowl. Vous allez devoir tirer quelques leçons. Vous allez devoir obtenir mentalement plus fort. Cela vient avec la chimie.

“La culture que nous avons créée ici, l’alchimie qu’ils ont développée au camp d’entraînement et au minicamp – tant que vous traversez les épreuves ensemble, vous en sortirez ensemble, et ces gars-là ont maintenu le cap.”

Bowles a crédité la famille Glazer, propriétaire des Buccaneers, le directeur général Jason Licht et les efforts du personnel d’entraîneurs et des joueurs, qui ont remporté cinq de leurs six derniers matchs pour décrocher le titre NFC Sud lors de leur première saison sans le quart-arrière Tom Brady.

“Nous avons maintenu le cap”, a déclaré Bowles. “Nous savions sur quels points nous avions commis des erreurs. Nous savions quelles choses nous devions corriger et nous avons simplement continué à tirer sur la chaîne en avançant, en avançant, en avançant. Et puis vous voyez les résultats à la fin.”

Lundi a marqué la première victoire de Bowles en séries éliminatoires en tant qu’entraîneur-chef et a mis en vedette certains des meilleurs entraîneurs de sa carrière, y compris un front de six hommes pour contrer une puissante attaque précipitée des Eagles qui a entaillé les Bucs sur plus de 200 verges au cours de la troisième semaine et contrer celui de Philadelphie. le « tush push » tant vanté et tant décrié lors d’une tentative de conversion en 2 points.

Dans ces deux packages, il ne s’est pas tourné vers le cinquième choix au repêchage et le Pro Bowler Devin White, mais vers KJ Britt, un choix de cinquième ronde en 2021 d’Auburn que Bowles a décrit comme “probablement notre meilleur frappeur de descente”, et a eu les deux diviser les répétitions au secondeur intérieur.

Il a également capitalisé sur le succès du demi de coin suppléant Zyon McCollum, qui a débuté neuf matchs cette saison en raison des blessures de Jamel Dean et Carlton Davis, permettant à McCollum d’occuper des places de coin, de nickel et de sécurité.

“Maintenant, nous avons nos trois meilleurs couvertures”, a déclaré Bowles. “Nous laissons nos éléphants être des éléphants et nos girafes être des girafes, nos blitzers blitz et nos couvertures couvrent.”

Bowles a plaisanté en disant qu’il était « plein d’énergie avec 90 minutes de sommeil complètes » après la victoire et a laissé échapper un rire chaleureux lorsqu’on lui a demandé un aperçu de l’esprit d’un entraîneur-chef de la NFL.

“Veux-tu vraiment ça?” Bowles a déclaré avant de parler des hauts et des bas de la saison et de la façon dont cela l’a affecté personnellement, car un contingent croissant de fans réclamaient son poste aussi récemment que la semaine 18 – même après la victoire 9-0 des Bucs en Caroline du Sud. Panthères.

Avance rapide jusqu’à lundi soir, avec les Bucs de Bowles qui ont devancé les Eagles 426-276 en verges offensives totales, et cela n’a été que des éloges.

“Pour moi, je sais à quoi je me suis inscrit lorsque j’ai commencé à entraîner du football”, a déclaré Bowles. “Quand vous gagnez, vous êtes génial, quand vous ne le faites pas, vous ne l’êtes pas. Et il ne s’agit même pas de moi. Je suis juste heureux de voir le sourire sur les visages des gars et les résultats de tout leur travail acharné. ils ont investi, le travail acharné des entraîneurs, voir cela porter ses fruits et les voir en récolter les bénéfices dès maintenant et ils doivent simplement continuer.